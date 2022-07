A caminhada do Democrata no Campeonato Mineiro do Módulo II não tem sido nada fácil!

Sempre que o time tem a possibilidade de conquistar um resultado que seja capaz de deixá-lo folgado, acontece algo que acaba por tornar mais dramático o alcance do objetivo principal, que é o acesso à elite do futebol mineiro em 2023.

No sábado passado, em partida válida pela 7ª rodada do Hexagonal Final, o Jacaré perdeu a chance de assumir a liderança da competição e perdeu para o Ipatinga por 1 x 0, mesmo contando com o apoio de um bom público na Arena do Jacaré.

O único gol da partida foi marcado através de uma cobrança de falta, numa falha incrível do goleiro Luan. Manaus bateu forte, no meio do gol, mas a bola passou por entre as mãos do goleiro democratense e ganhou as redes. O Ipatinga fazia 1 a 0 aos 42 minutos do primeiro tempo. Vale relatar que essa foi a única finalização do Tigre no rumo do gol em toda a primeira etapa.

No segundo tempo o Jacaré tentou empatar o jogo de todas as formas, mas o velho problema da transição lenta e da falta de criatividade impediu que o time de Sete Lagoas conquistasse ao menos a igualdade no placar. As poucas possibilidade criadas ocorreram em cruzamentos ou em tentativas improváveis contra o gol da equipe visitante.

A torcida fez a sua parte, mas o resultado não veio. Ao todo, 2.938 torcedores compareceram à Arena do Jacaré, o que propiciou uma renda de R$ 31.130,00.

Os outros resultados da 7ª rodada foram os seguintes:

Varginha 00 x 00 Betim

Boa Esporte 01 x 00 Tupynambás

Nesta quarta-feira serão realizadas as partidas da 8ª rodada. Veja a programação completa:

15:00 – Tupynambás x Varginha – Juiz de Fora

15:00 – Betim x Ipatinga – Betim

19:30 – Democrata x Boa Esporte – Sete Lagoas

Há três rodadas do final do campeonato, a classificação está assim:

1º Ipatinga: 13 pontos

2º Betim: 12 pontos

3º Democrata: 10 pontos

4º Varginha: 09 pontos

5º Tupynambás: 07 pontos

6º Boa Esporte: 06 pontos

E não há tempo para lamentações! O próximo jogo do Democrata acontece nesta quarta-feira, às 19:30 horas. O adversário é o Boa Esporte de Varginha, que ocupa a lanterna do Hexagonal, mas que vem de vitória diante do Tupynambás.

A essa altura dos acontecimentos, faltando 03 rodadas para o término do Módulo II, o Democrata precisa construir uma campanha incrível e até improvável para alguns, caso queira disputar a Primeira Divisão de Minas Gerais em 2023. Se ganhar os 03 últimos jogos e atingir 19 pontos, vai terminar o Hexagonal Final entre os dois primeiros colocados, mas se empatar uma dessas partidas terá que torcer por tropeços. Em resumo, para subir e acabar com um jejum de 15 anos fora da Série A estadual, o Jacaré está proibido de perder mais jogos no Módulo II.

Tempo Esportivo

1º Tempo

Tenho visto e ouvido pessoas comentando (algumas questionando) sobre a renovação de contrato do diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano. No início da semana foi divulgada a notícia da extensão do vínculo, que agora vai até o final de 2026, numa alusão clara à grande possibilidade de sequência de trabalho do atual presidente, Sérgio Coelho, cujo mandato de encerra em dezembro de 2023.

Rodrigo está no Galo desde janeiro de 2021 e foi Campeão Mineiro (2 vezes), Brasileiro 2021, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil neste ano. Ele já é o diretor de futebol mais longevo do Atlético desde a morte de Eduardo Maluf (2017), que ficou cerca de sete anos no cargo.

A renovação aconteceu uma semana depois de o clube ser eliminado da Copa do Brasil. O Galo perdeu o jogo de volta para o Flamengo, no Maracanã, por 2 a 0, e deixou a competição.

Apesar da eliminação, o Galo segue na briga pelos bicampeonatos Brasileiro e Copa Libertadores. Na competição internacional o time mineiro enfrenta o Palmeiras nas quartas de final, no início de agosto.

2º Tempo

Depois de dois anos em maus lençóis na Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro faz, em 2022, uma campanha praticamente irretocável. Com a vitória sobre o Novorizontino, no último final de semana, o time chegou aos 41 pontos e superou campanhas de outros gigantes que passaram pela competição.

O dono da melhor campanha da história do primeiro turno da Série B por pontos corridos (desde 2006) é o Vitória, que acumulou 44 pontos nas primeiras 19 rodadas de 2012.

A atual campanha do Cruzeiro é melhor do que a do Corinthians, que foi campeão com Mano Menezes, em 2008, e também é superior em relação às campanhas do Vasco de 2009 e 2016, temporadas em que o time carioca subiu logo depois de ter sido rebaixado.

Todos os times que fizeram 40 pontos ou mais no primeiro turno da Série B, terminaram a competição com o acesso à elite. De 2006 para cá, apenas quatro líderes ao fim do turno não conseguiram vaga na Série A do ano seguinte.

Na contagem regressiva, os cruzeirenses sabem que, com mais 06 ou 07 vitórias ao longo de todo o returno (19 rodadas), o time, finalmente, estará de volta à elite do futebol brasileiro. Em termos cronológicos, em alguma rodada entre a segunda quinzena de agosto e a primeira quinzena de setembro, o cabuloso irá confirmar, de forma matemática, o acesso para a Primeira Divisão nacional.