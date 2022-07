Tudo começou em 27 de abril, há exatos 03 meses! O Democrata estreava na edição 2022 do Campeonato Mineiro do Módulo II com um empate (1 x 1), justamente, em Betim, mesmo local da vitória apoteótica deste último domingo.

Foto: Reprodução/Internet

Em jogo válido pela penúltima rodada do Hexagonal Final, o Democrata foi a Arena Vera Cruz para enfrentar o Betim. Só a vitória interessava e ela veio de forma magnífica e emocionante.

O primeiro tempo começou com os dois times indo para cima e buscando o gol, mas quem levou a melhor e abriu o placar foi o Democrata. Aos 16 minutos, em boa trama, Kekeu chutou sem chance de defesa para o goleiro Tulio.

Na segunda fase do jogo, aos 35 minutos, o juiz Michel Patrick marcou pênalti para o Democrata que não desperdiçou a chance e ampliou o placar com Thainler. O juiz deu sete minutos de acréscimo, o Betim tentou uma pressão final, mas não adiantou. O árbitro encerrou a partida aos 52 minutos com triunfo do time de Sete Lagoas por 2 x 0.

Conforme já frisado em outros momentos, a caminhada do Jacaré na competição teve altos e baixos, alegrias e frustrações, vitorias e derrotas, alguns resultados foram surpreendentes, outros foram desanimadores, mas o time seguiu a sua saga e de maneira incrível chega a essa última rodada do Hexagonal Final com chances reais de acesso e dependendo somente dele próprio para quebrar um tabu de 15 anos. É isso mesmo, desde 2008 o Democrata não faz uma partida oficial na Primeira Divisão de Minas Gerais.

Naquele ano, o Jacaré foi rebaixado juntamente com o Ipatinga. A campanha foi péssima, o time acumulou 09 derrotas e apenas duas vitórias, fechando a sua participação em último lugar, com 06 pontos. De lá para cá, Sete Lagoas nunca mais foi representada na elite estadual.

Ao que tudo indica, esse tabu está com os dias contatos. Somando 16 pontos na tabela de classificação, o Democrata depende de uma vitória diante do Varginha, neste sábado, na Arena do Jacaré. Ipatinga e Betim também brigam pelo acesso. Todos os jogos da 10ª rodada serão realizados no mesmo horário, às 16 horas. Veja a programação:

Democrata x Varginha – Sete Lagoas

Boa Esporte x Ipatinga – Varginha

Tupynambás x Betim – Juiz de Fora

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL: Todos os jogos do Democrata Jacaré são transmitidos pela Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Para acompanhar as transmissões, sintonize no AM 1.300KHZ, no site eldorado1300.com.br ou através do aplicativo, que pode ser baixado pelo site da emissora ou pelo play store do seu aparelho celular.

Neste sábado, em especial, levando-se em consideração a importância do jogo, a Rede Eldorado de Comunicação fará uma cobertura especial, com vários profissionais escalados para a transmissão de uma partida que promete ser uma das mais importantes da história centenária do Democrata.

Fique ligado, neste sábado, logo após a transmissão de Brusque x Cruzeiro, às 11 horas da manhã (21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B), por volta das 13:30 horas, a equipe da Eldorado já estará com os trabalhos abertos diretamente da Arena do Jacaré.

Tempo Esportivo

1º Tempo

Cuca chegou ao Atlético para iniciar a sua terceira passagem pelo clube. Treinador mais vitorioso da história alvinegra, ele terá um tremendo desafio pela frente, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores.

No último final de semana, já sem a presença do argentino Turco Mohamed no banco de reservas, o Galo foi comandado, interinamente, pelo auxiliar Lucas Gonçalves. Poderia ter sido o jogo da "virada de chave" na temporada, mas não foi. Técnico novo, postura em campo diferente, reforços jogando, três pontos e torcida abraçando. Depois de um bom primeiro tempo, o Galo viu os três pontos escaparem na reta final da segunda etapa. Faltou, de novo, matar o jogo. Mas, o torcedor pode ter um alento para o cenário futuro: houve mudança de postura, além de que Cuca reestreia no próximo domingo, em Porto Alegre, diante do bom time do Internacional.

A virada foi um banho de água gelada no Atlético, que se apresentou de forma diferente em campo. O desempenho e a entrega foram superior ao que o elenco vinha mostrando nas partidas anteriores. Uma postura agressiva e de time com sede de vencer. Esse é o alento que o torcedor pode levar da derrota. O ponto negativo é que a distância para o líder, Palmeiras, subiu de 04 para 07 pontos (39 a 32).

A grande questão agora é se haverá tempo para uma recuperação que transforme um elenco forte, porém combalido na confiança, no grande algoz do Palmeiras, melhor time do país em 2022, uma vez que a fase de quartas-de-final da Copa Libertadores da América já começa na próxima semana.

É possível, pela qualidade do elenco e a renovação das esperanças que o retorno provoca. E Cuca é muito bom treinador, o melhor do país há pelo menos uma década, apesar de sua inconstância e da falta de segurança que ele transmite ao clube quando o assunto é sequência e longevidade de um trabalho. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos.

2º Tempo

Questão de tempo! Rodada a rodada, o Cruzeiro se aproxima do seu maior desejo: voltar à Série A. Após a 14ª vitória na Série B, em 20 jogos disputados, o time chegou - pelo aproveitamento até agora (75%) - a 99,37% de chance de voltar à Série A do Brasileiro em 2023. Para o título, a possibilidade supera a casa dos 81%.

As chances de acesso dos concorrentes são mais reduzidas que o Cruzeiro. Segundo colocado, o Grêmio tem 79,7% de chance. Em momento irregular, o Vasco tem 61%. O Bahia tem 55,7%. O Tombense, primeiro time fora do G-4, tem 23,9% de chance de subir. O Sport, que vem de tropeços na Série B, caiu bastante na tabela de possibilidade de acesso. Hoje, tem 7,7% de chance.

A média para vaga na Série A, historicamente, é de 63 pontos. Portanto, seriam necessários mais 18 pontos nos 18 jogos restantes para conseguir o acesso. Com 75% de aproveitamento, o Cruzeiro poderá conseguir a pontuação de acesso ainda na metade do returno.

Se mantiver o aproveitamento atual, o Cruzeiro alcançará estes 18 pontos no fim da 29ª rodada, na partida contra o Operário, no Mineirão, em 10 de setembro. Pois, até lá disputaria 24 pontos e, com o aproveitamento de 75%, alcançaria os 18 pontos necessários.

Neste sábado o Cabuloso volta a campo num horário diferente: Enfrenta o Brusque, em Santa Catarina, às 11 horas da manhã, em partida válida pela 21ª rodada da Série B.