Democrata e mais 11: Primeira Divisão de 2023 está definida / Coluna / Álvaro Vilaça / Tempo Esportivo

O Campeonato Mineiro do Módulo II terminou no último sábado (30) e duas camisas muito tradicionais do estado conseguiram retornar à divisão principal do nosso futebol: Democrata e Ipatinga.

Foto: Reprodução/DFC

Mais de 12 mil torcedores estiveram presentes na Arena do Jacaré e viram uma vitória histórica do Democrata, por 5 x 1. O time ultrapassou o Ipatinga e conquistou o título no saldo de gols, já que os dois times tinham campanhas idênticas. O Varginha, adversário do Democrata, não tinha ambições e apenas cumpriu tabela.

Os milhares de torcedores foram à loucura quando Rodney abriu o placar logo aos 7 minutos do primeiro tempo. O Jacaré dominava as ações e era mais ofensivo, mas aos 32, viu Elivelton empatar para o VEC: 1×1.

Porém, aos 35, o goleiro Wesley Mafuá derrubou Tito na área e o árbitro André Luiz Skettino marcou o pênalti: Diego Palhinha bateu e converteu. Pouco depois, o atacante do VEC, Kauan Araújo, foi expulso aos 46, após cometer falta forte no setor defensivo.

Já no segundo tempo, o Jacaré voltou ainda mais ofensivo e ampliou aos 13, após cruzamento de Rodney pela direita e finalização de Matheus Lima. Precisando de um gol para conquistar o título, o Democrata foi pra cima e marcou o quarto aos 37, com Neto: 4×1.

Ainda tinha tempo para mais! Aos 46, o Democrata chegou ao quinto gol, selou o seu acesso à elite estadual e de quebra ainda conquistou o título do Módulo II do Campeonato Mineiro de 2022: festa incrível na Arena do Jacaré.

Bicampeão do Módulo II do Campeonato Mineiro (1981 e 2022), o Democrata de Sete Lagoas está de volta à elite do estadual após 15 anos. A última vez em que o time disputou o Módulo I foi em 2008.

“O resultado é fruto de um trabalho de reestruturação do clube, iniciado em 2020. Quando assumimos, sabíamos que seria um trabalho de longo prazo, precisávamos equalizar o fluxo de caixa, arcar com as dívidas existentes e fazer um planejamento que garantisse novas receitas ao clube. Felizmente deu tudo certo”, declarou o presidente do Democrata, Renato Paiva.

Nos outros jogos da rodada Ipatinga e Betim também venceram. Em Varginha, o Tigre bateu o Boa Esporte por 2x1 e garantiu o vice campeonato. Em Juiz de Fora, o Tupynambás foi derrotado pelo Betim por 4x0. Mesmo com o triunfo, a equipe da região metropolitana de Belo Horizonte não conseguiu o acesso e terminou em terceiro lugar.

A classificação final do Hexagonal do Módulo II ficou assim:

1º Democrata: 19 pontos e 08 gols de saldo

2º Ipatinga: 19 pontos e 05 gols de saldo

3º Betim: 18 pontos

4º Varginha: 13 pontos

5º Tupynambás: 08 pontos

6º Boa Esporte: 06 pontos

Assim, o Campeonato Mineiro da Primeira Divisão, versão 2023, já tem os 12 participantes definidos: Democrata de Sete Lagoas, Atlético, Cruzeiro, América, Tombense, Athletic, Caldense, Villa Nova, Democrata de Governador Valadares, Pouso Alegre, Patrocinense e Ipatinga.

Menção honrosa: Todos os jogos do Democrata Jacaré foram transmitidos pela Rádio Eldorado de Sete Lagoas. No último sábado, em especial, levando-se em consideração a importância do jogo, a Rede Eldorado de Comunicação fez uma cobertura especial, com vários profissionais escalados para a transmissão de uma partida que foi uma das mais importantes da história centenária do Democrata.

A Equipe de Esportes da Rádio Eldorado, que viajou para todas as regiões do estado e que transmitiu, in loco, os 21 jogos do Jacaré no Módulo II, merece um reconhecimento especial. Profissionalismo, dedicação, superação e garra, são alguns dos adjetivos que podemos atribuir a essa grande equipe. Parabéns!

Tempo Esportivo

1º Tempo

Na contagem regressiva para confirmar o acesso à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro continua sendo um dos melhores visitantes da Série B, mas o desempenho recente jogando fora de casa é ruim. Nesta semana o time completa dois meses sem vencer longe de BH.

O último triunfo foi no dia 3 de junho, contra o Operário, por 2 a 1, no Estádio Germano Krüger, pela 10ª rodada da Série B. Desde então, foram duas derrotas e três empates pela competição de pontos corridos, além da derrota por 2 a 1 para o Fluminense, na Copa do Brasil.

Ainda assim, o Cruzeiro tem o melhor aproveitamento como visitante da Série B, ao lado da Chapecoense. Cada um dos times acumula 48,8% de aproveitamento, com quatro vitórias, quatro empates e três derrotas. O time catarinense leva vantagem por ter marcado mais gols – 10 contra 9.

Enquanto vive momento de instabilidade jogando fora de casa, o Cruzeiro segue imbatível como mandante. Foram dez vitórias em dez partidas. O único time com 100% de aproveitamento nessa condição. Neste sábado, o Cruzeiro receberá o Tombense, adversário direto por uma das vagas na elite, no Mineirão, às 19h (de Brasília). O Cabuloso lidera a Série B com 46 pontos, já o Tombense está em 5º, com 32 pontos.

2º Tempo

Uma Copa do Mundo totalmente diferente de todas as outras já realizadas desde a primeira edição, em 1930, no Uruguai. Os jogos do Mundial vão se concentrar em torno de Doha, capital do Catar, e a maior distância entre duas arenas será de 75 km. A título de comparação, a maior distância entre duas cidades na Copa do Brasil, em 2014, foi de 4.473 km, entre Porto Alegre e Manaus.

A Copa do Mundo será realizada entre 21 de novembro e 18 de dezembro, uma época em que a temperatura no Catar geralmente chega a 25°C. No meio do ano, quando os mundiais sempre aconteceram, a temperatura no mundo árabe chega a 45°C. O Catar inicialmente propôs realizar a Copa durante o verão em estádios fechados com ar-condicionado, mas o plano foi rejeitado.

NOVOS HORÁRIOS: A 'compactação' das sedes é vista com bons olhos pela Fifa. A ideia da entidade é que os torcedores possam ver mais de um jogo por dia e também, por conta disso, mais um horário foi adicionado ao calendário padrão das Copas.

Normalmente, cada dia de Copa tem três horários de jogos na primeira fase. No Qatar, serão quatro partidas por dia até a última rodada da fase de grupos: 7h, 10h, 13h e 16h (horários de Brasília). Vale lembrar que Doha está seis horas à frente do Brasil.

A estreia do Brasil será contra a Sérvia, no dia 24 de novembro, uma quinta-feira, às 16 horas. No Grupo G, além de Brasil e Sérvia, estão também Suíça e Camarões.