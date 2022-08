Faltam 03 meses para a Copa do Mundo. Como andam os favoritos? / Coluna / Álvaro Vilaça / Tempo Esportivo

Estamos na contagem regressiva para o início do maior evento esportivo do planeta! A FIFA confirmou o adiantamento da partida de abertura da Copa do Mundo de 2022. Antes previsto para uma segunda-feira, agora o jogo de abertura da Copa do Mundo ocorrerá no domingo, 20 de novembro, quando a seleção do Catar enfrentará o Equador.

Foto: Reprodução/Internet

A três meses do início do Mundial, fizemos um pequeno resumo do estágio atual de algumas das principais seleções, consideradas favoritas para a conquista do título:

1) A Alemanha passou com tranquilidade pelas Eliminatórias da Europa, com 9 vitórias e 1 derrota em dez partidas, além de ter tido o segundo melhor ataque da competição com 36 gols marcados. A campanha até o Mundial do Catar foi marcada por goleadas, como 6 a 0 na Armênia e 9 a 0 em Liechtenstein.

2) Após campanha abaixo das expectativas na Copa da Rússia, que culminou com uma eliminação nas oitavas de final para a França, Lionel Scaloni assumiu o comando técnico e vem sendo responsável pelo melhor momento da seleção argentina nos últimos anos. O time conquistou a Copa América no Brasil.

3) A geração belga vai para a possível última Copa com as estrelas que marcaram uma geração de futebol no país, apesar da ausência de um título de expressão. Foram nossos algozes em 2018.

4) Em busca do hexa, a seleção brasileira vive um momento de empolgação após a campanha quase impecável nas eliminatórias, com melhor ataque, melhor defesa e melhor campanha da classificação geral. Apesar da perda do título da última Copa América para a Argentina, o Brasil vem passeando contra os adversários do continente sul-americano, e busca medir forças contra as principais seleções europeias.

5) A atual campeã do mundo chega para a Copa como uma das principais favoritas ao título, e os nomes a disposição do técnico Didier Deschamps justificam tal favoritismo. Do goleiro Hugo Lloris, ao centroavante Karim Benzema, e passando por Pavard, Varane, Kanté, Griezmann e Mbappé, a França chegará muito forte ao Catar.

6) Outra jovem geração que levanta muita expectativa é a Inglaterra. Apesar de não ter ficado com o título da Eurocopa, a campanha até a final marcou a torcida inglesa, com três jogos em Wembley: 2 a 0 na Alemanha nas oitavas, 2 a 1 na Dinamarca na semifinal e a derrota nos pênaltis para a Itália na decisão, após empate em 1 a 1.

O Brasil está no Grupo G e estreia contra a Sérvia no dia 24 de novembro, uma quinta-feira, às 16 horas, pelo horário de Brasília.

Tempo Esportivo

1º Tempo

A matemática é fria e não trabalha com aspectos emocionais! Há seis jogos que o líder Palmeiras e o novo vice-líder Flamengo só vencem no Brasileirão. Encerrada a 22ª rodada, as chances de o Palmeiras ser campeão subiram de 65% para 73%, e as do Flamengo, de 9% para 13%. As duas equipes se enfrentam no próximo domingo, no Allianz Parque, em São Paulo.

Após a derrota em casa no clássico contra o líder e arquirrival, as chances de o Corinthians ser campeão brasileiro neste ano caíram de 3,7% para 1%, assim como ao perder para o Internacional, o Fluminense viu suas chances baixarem em uma rodada de 10,3% para 4,9%, enquanto o potencial de o Inter ficar com o título subiu de 1,2% para 1,9%. Derrotado pelo Flamengo, o Athletico-PR teve suas probabilidades de título reduzidas de 5,4% para 2%.

A cada rodada, a disputa fica mais centrada em Palmeiras e Flamengo, e como a dupla vem em uma incrível série de triunfos, um concorrente pode ver suas chances diminuírem mesmo vencendo. Foi o que ocorreu com o Atlético, que superou o Coritiba, mas viu suas chances de título caírem de 4,5% após a rodada passada para 4,3% agora. Isso porque a cada rodada que passa, há menos jogos e pontos a disputar, o que diminui a margem para os times tirarem do Palmeiras a liderança da classificação.

Por outro lado, as chances de classificação para a Libertadores 2023 estão abertas a muitos candidatos. Para as quatro vagas diretas à fase de grupos, 11 equipes têm mais de 1% de chances.

Quando consideradas também as duas vagas extras para as fases seletivas, há 14 equipes com mais de 1% de chances de ir para a Libertadores. Mesmo o Fortaleza, que acaba de deixar a zona do rebaixamento e é forte candidato para se tornar a primeira equipe a permanecer na Série A depois de terminar o primeiro turno na última colocação, hoje tem 1,5% de chance de ficar com uma dessas vagas.

O Atlético tem 52,5% de chances de terminar o campeonato no G4 e de 78,9% de encerrar no G6.

O América tem 1,8% de possibilidades de chegar ao G4 e 7,2% de finalizar o ano no G6.

Em termos de possibilidades de permanência na Série A, várias equipes estão com percentuais próximos e somente o Juventude já parece não ter muitas chances:

O Fortaleza tem 67,7% de chances de seguir na Série A, assim como o Ceará. O Goiás tem 66,6%, o Cuiabá 62,2%, o Avaí 56,6%, o Atlético-GO 47,5%, o Coritiba 43,3% e o Juventude, apenas 8,1%.

2º Tempo

O Cruzeiro elaborou uma projeção esportiva a partir dos planos de credores apresentados à Justiça do Trabalho. Elas são amparadas com previsão de caixa que terão nos próximos dois anos, de acordo com o que se espera do desempenho esportivo. O clube trabalha com a projeção de se consolidar na Série A (tem quase 99% de chance de acesso, hoje), brigando por vagas nas competições sul-americanas no futuro.

Para 2023, num cenário bastante precavido, o Cruzeiro tem a projeção de estar na Série A e terminar em 13º lugar, ficando entre a briga contra o rebaixamento e uma disputa por vaga na Sul-Americana. Na Copa do Brasil, projeta chegar às oitavas de final novamente.

Nesta projeção, o Cruzeiro espera ter R$ 100,5 milhões de direitos televisivos em 2023. Em transação de atletas, R$ 41 milhões, pouco menos de R$ 1,5 milhões superior em relação a esse ano. Os patrocínios saltariam de R$ 31,2 milhões para R$ 33,4 milhões.

Estas são metas mínimas, mas chama atenção a reorganização do clube como um todo e as perspectivas positivas para os próximos anos, ainda que de forma menos rápida do que deseja o torcedor.