Mesmo cobrados como profissionais, árbitros do futebol brasileiro seguem no amadorismo / Coluna / Álvaro Vilaça / Tempo Esportivo

Não é de hoje que a arbitragem brasileira é alvo de diversas críticas por conta do desempenho dentro de campo – e agora no VAR -, mas os homens do apito do futebol brasileiro não são profissionalizados.

Foto: Reprodução/Internet

Enquanto os jogadores recebem um salário por temporada, os juízes recebem por jogo realizado. Para entender como esses valores são distribuídos é necessário saber em que quadro o juiz se encontra, sendo eles Fifa, CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e quadro básico, ressaltando que aqueles que fazem parte do quadro internacional de árbitros são os considerados de elite e os que recebem os maiores salários e podem participar da Copa do Mundo.

O valor estimado que um juiz recebe por partida fica entre R$ 2 mil e R$ 4,2 mil. O montante a ser recebido também é determinado de acordo com a importância do jogo. Partidas grandes da Série A do Brasileirão, como clássicos regionais, pagam mais do que jogos de Série B, C ou D.

Por exemplo: o valor máximo de R$ 4,2 mil é pago para um árbitro Fifa que apita Flamengo x Fluminense ou Corinthians x Palmeiras. Já em jogos da Libertadores, a Conmebol paga, em média, R$ 6 mil por partida. A quantia é escalonada em conformidade com o quadro que ele pertence, se é árbitro Fifa, CBF ou quadro básico.

Lembrando que o árbitro pode ser rebaixado de série caso cometa algum erro absurdo ou até mesmo ficar afastado por algumas semanas, passando por reciclagem.

Pelo ranking de desempenho, Anderson Daronco e Raphael Klaus estão entre os melhores juízes da atual temporada, mas para isso passaram por um processo: Faculdade de Educação Física ou curso de arbitragem após o término do ensino médio, além de não possuirem restrições físicas ou cardiológicas.

Tempo Esportivo

1º Tempo

Questão de tempo! Falta somente mesmo a confirmação matemática. Chegando aos 54 pontos na tabela da Série B e contando com nova perda de pontos de concorrentes, o Cruzeiro alcançou quase a porcentagem mágica pelo acesso: 99,99%, no encerramento da 25ª rodada. Após o empate com o Grêmio, em Porto Alegre, por 2 x 2, o time abriu 10 pontos para o segundo colocado, Bahia, que tropeçou ao empatar com o Londrina, no começo da rodada.

Com os resultados ajudando, o Cruzeiro também tem 18 pontos de distância da quinta colocação. É ocupada pelo Tombense, que venceu na rodada, mas ainda tem uma boa desvantagem para tirar do quarto colocado, o Vasco, quiçá do Cruzeiro.

Assim, pela projeção atual, é improvável que o quinto colocado consiga ultrapassar a pontuação de 57. Numa análise provável, a partir dos índices de aproveitamento no fechamento da rodada 25, uma pontuação extremamente segura para o Cruzeiro seria a partir dos 58 pontos. Ou seja, faltariam mais quatro pontos para, praticamente, garantir o acesso. Contudo, para não depender de nenhuma combinação de resultados, ainda que haja alguma reviravolta ou arrancada de equipes que estejam fora do G4, o Cruzeiro estará na primeira divisão de 2023 se chegar aos 62 pontos.

Nesta sexta-feira a Raposa recebe o Náutico, lanterna da Série B. O jogo será disputado no Estádio Independência e tem início previsto para as 21:30.

2º Tempo

Tempos difíceis! A derrota por 1 a 0 para o Goiás, no último final de semana, no Mineirão, expôs a fase ruim do Atlético como mandante nesta edição do Campeonato Brasileiro. Até o momento, o time conquistou apenas 50% dos pontos que disputou em casa. São cinco vitórias, três empates e quatro derrotas em 12 jogos. O último triunfo do Galo em Belo Horizonte foi contra o Fortaleza (3 x 2), na 14ª rodada. De lá para cá, a equipe empatou com o São Paulo (0 x 0) e perdeu para Corinthians (2 x 1), Athletico Paranaense (3 x 2) e Goiás (1 x 0).

O Atlético aparece apenas em 14º lugar no ranking de melhores mandantes deste Brasileirão. Todos os times que estão no G6 da competição possuem aproveitamento superior a 65%: Flamengo (75,7%), Corinthians (72,7%), Athletico-PR (70%), Palmeiras (69,7%), Fluminense (69,4%) e Internacional (66,7%).

Os números pífios contrastam com uma performance quase perfeita na temporada anterior. Em 2021, o Galo conquistou 52 dos 57 pontos que disputou em seus domínios. O time fechou o ano do bicampeonato brasileiro com 17 vitórias, um empate e apenas uma derrota em casa.

Entre maio de 2021 e julho de 2022, a equipe permaneceu invicta durante 24 partidas no Mineirão. Agora a realidade é outra e se não houver uma reação imediata, tanto dentro quanto fora de casa, o Galo correrá o risco de ficar de fora da edição 2023 da Copa Libertadores da América, justamente no ano em que irá inaugural o seu estádio.

Domingo, o adversário será o América, no Estádio Independência, a partir das 16 horas. Este confronto é tratado como uma briga direta para o G6 do Brasileirão.