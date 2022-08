A menos de 80 dias do início do Mundial, a expectativa toma conta de todos os atletas brasileiros, tanto os que atuam no Brasil quanto os que atuam no exterior. No dia 9 de setembro (uma sexta-feira), às 11h, o técnico Tite convoca a Seleção Brasileira para dois amistosos preparatórios para a Copa do Mundo contra Gana e Tunísia. Esta, cabe destacar, será a última lista antes do Mundial do Qatar.

Os confrontos contra as duas equipes serão disputados na Europa, mas as cidades e horários ainda serão confirmados. Os jogos acontecerão nos dias 23 e 27 de setembro.

Os dois adversários da Seleção, vale lembrar, disputarão o Mundial do Qatar. Gana está no Grupo H, junto com Portugal, Uruguai e Coreia do Sul. Assim, pode ser adversária do Brasil caso ambos passem para as oitavas. A Tunísia, por sua vez, está no Grupo D, ao lado de França, Dinamarca e Austrália.

Sobre a Copa do Mundo, o Brasil precisa entregar os 55 nomes até o dia 21 de outubro. Já a convocação final de Tite, com 26 jogadores, tem que sair até o dia 14 de novembro.

Enquanto isso, o Brasil segue na liderança do Ranking da Fifa. A entidade divulgou a nova parcial da classificação, que não teve nenhuma alteração no top-20. Bélgica e Argentina fecham o top-3.

Veja o top-10 do Ranking da Fifa:

1º Brasil - 1.837 pontos

2º Bélgica - 1.821 pontos

3º Argentina - 1.770 pontos

4º França - 1.764 pontos

5º Inglaterra - 1.737 pontos

6º Espanha - 1.716 pontos

7º Itália - 1.713 pontos

8º Holanda - 1.679 pontos

9º Portugal - 1.678 pontos

10º Dinamarca - 1.665 pontos

Tempo Esportivo

1º Tempo

Nada feito até o momento! Na terceira "era Cuca" no Atlético, o time mineiro tem aproveitamento inferior a dois dos quatro atuais integrantes do Z4 - a zona de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em um recorte de cinco jogos com o treinador paranaense na Série A, o Galo venceu apenas uma vez, empatou em outra oportunidade e perdeu três vezes.

Os números de Cuca (excluindo os jogos contra o Palmeiras na Copa Libertadores) se traduzem em um aproveitamento de 26,6% neste retorno ao Atlético. De 15 pontos possíveis nos últimos cinco compromissos pelo Brasileirão, o Galo conquistou apenas quatro.

Neste returno, apenas o Avaí (18°) - entre as equipes do Z4 - tem um desempenho inferior ao do Galo. Nas últimas cinco partidas, o Leão da Ilha empatou duas vezes e perdeu outras três, com um aproveitamento de 13,3%.

O Juventude, lanterna do Brasileirão, fez a mesma campanha do Atlético nos últimos cinco jogos. Com uma vitória, um empate e três derrotas, a equipe tem os mesmos 26,6% de aproveitamento neste período.

Ainda que tenha apresentado péssimo rendimento nos últimos jogos, preocupando boa parte de seus torcedores, o Atlético tem o Z4 da Série A como uma ameaça distante. Neste momento, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Galo tem apenas 0,27% de chances de cair para a Série B.

O primeiro time que integra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro é o Cuiabá, com 25 pontos. Atualmente, 11 pontos separam o Dourado do Alvinegro.

O nível do elenco atleticano credencia o clube, ao menos em tese, a outras brigas. Apesar disso, enquanto a luta pelo título já parece muito distante para o time mineiro, a disputa por uma vaga na Libertadores de 2023 é acirrada. Neste momento, ainda de acordo com a UFMG, o Galo tem apenas 8,7% de probabilidade de jogar o torneio continental no ano que vem.

2º Tempo

Com a vaga para a elite do futebol brasileiro em 2023 virtualmente confirmada, a diretoria do Cruzeiro passa a trabalhar na montagem do elenco para a próxima temporada, ainda que isso não seja, publicamente, reconhecido por quem faz a gestão do futebol no clube. O Cruzeiro terá de fazer investimentos para contar com dois titulares absolutos de Paulo Pezzolano. O lateral Matheus Bidu e o volante Neto Moura estão emprestados até o fim do ano e estão com direitos econômicos fixados.

O clube irá intensificar o planejamento para 2023 nas próximas semanas e planeja abrir negociações para ampliar o vínculo com estes dois atletas. Entretanto, neste momento, terá de adquirir os direitos.

No contrato de empréstimo com o Guarani, o acordo firmado foi de pagar pouco mais de 1 milhão de euros por 60% dos direitos econômicos de Bidu, numa eventual aquisição em definitivo.

Para ampliar o vínculo com Neto Moura, o Cruzeiro precisaria desembolsar cerca de R$ 1,5 milhão por 50% dos direitos econômicos junto ao Mirassol. O volante, na semana passada, admitiu o desejo de continuar na próxima temporada.

Nos bastidores, informações dão conta de que o cabuloso fará outros investimentos no sentido de fortalecer o time e fazer uma temporada consistente na Série A. Há algum tempo, circulou a informação de que o Cruzeiro pretende formar um grupo de atletas que seja capaz de colocar o time entre os 10 primeiros colocados do campeonato nacional. A briga pro títulos, nesse caso, aconteceria a partir de 2024, já com uma maior sustentação financeira e o aporte financeiro de investidores.