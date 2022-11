Definidos os jogos da primeira rodada da Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville / Coluna / Tempo Esportivo / Álvaro Vilaça

Uma reunião entre a direção da Rádio Eldorado, a Coordenação do evento e os representantes dos times inscritos para a disputa da 30ª edição da Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville definiu todos os detalhes da competição, bem como os grupos e a tabela de jogos da primeira fase.

A reunião com os representantes dos 18 clubes aconteceu na última segunda feira à noite.

Para esta edição especial, que marca os 30 anos da principal competição do futebol amador do interior de Minas Gerais, estão confirmadas as seguintes equipes: River (Bairro: Santa Luzia), Bangu / Auto Bitts (Bairro: Vapabuçu), Santa Helena / RG Track (Bairro: Carmo), Curitiba (Bairro: São Francisco), Ideal (Bairro: São Geraldo), NF Amigos / Industrial (Bairros: Carmo e Industrial), Montreal / Objetiva Proteção Veicular (Bairro: Montreal), Aston Villa / Unilab (Bairros São Francisco e Manoa), AFP / Lontra (Bairro: São Geraldo e Lontra), Bosque / Vamberto Teixeira (Bairro: Olinto Alvim), CAP (Bairro: Progresso), Villa Minas (Bairros: Belo Vale e Jardim dos Pequis), União Alvorada, São Sebastião de Pindaíbas (Jequitibá), Independente de Pompeu, União do Morro / Garimpeiro (Bairros: Itapuã e Santa Luzia), Sete de Setembro / POP FM de Caetanópolis e Democrata / BH de Belo Horizonte.

Os cabeças de chaves foram definidos levando-se em consideração os times mais bem colocados na edição 29 da Copa Eldorado. Assim, os 06 cabeças são os seguintes: Montreal / Objetiva Proteção Veicular, Ideal, CAP, NF / Industrial, União do Morro / Garimpeiro e Independente de Pompéu.

As 18 equipes foram divididas em 06 grupos da seguinte forma:

CHAVE A: Montreal / Objetiva Proteção Veicular, Democrata / BH e Bangu / Auto Bitts

CHAVE B: NF / Industrial, Santa Helena / RG Track e AFP / Lontra

CHAVE C: Garimpeiro / União do Morro, Curitiba e Bosque / Vamberto Teixeira

CHAVE D: Independente de Pompéu, Aston Villa / Unilab e São Sebastião de Pindaíbas

CHAVE E: CAP, River e Sete de Setembro / POP FM de Caetanópolis

CHAVE F: Ideal, Villa Minas e União Alvorada

Os campos onde os jogos serão realizados também já foram definidos: Montreal, Serrinha, Curitiba, CAP, Bangu, Ideal e Arena do Jacaré. As semifinais e a final da Copa Eldorado, por orientação dos órgãos de segurança, serão realizadas em campos fechados, o que possibilitará que seja feito o controle do público presente, tanto em termos de quantidade, quanto na questão de revista na entrada da praça esportiva.

A premiação da versão 2022/2023 da Copa Eldorado será recorde: Entre dinheiro, troféus, medalhas e demais prêmios, o montante chegará aos R$ 20 mil. A parte da premiação em dinheiro será de R$ 10 mil para o primeiro colocado e de R$ 3 mil para o segundo colocado.

A primeira rodada da Copa Eldorado tem início previsto para o próximo final de semana com os seguintes confrontos:

Sábado:

Campo do Montreal:

13:45 - Curitiba X Aston Villa / Unilab

15:45 - Montreal / Objetiva Proteção Veicular X AFP / Lontra

Campo do CAP:

13:45 - River X Villa Minas

15:45 - CAP X União Alvorada

Domingo:

Campo do Serrinha:

08:15 - Santa Helena / RG Track X Democrata / BH

10:15 - NF/Industrial X Bangu / Auto Bitts

Campo do Ideal:

08:15 - Independente X Bosque / Vamberto Teixeira

10:15 - Ideal X Sete setembro / POP FM

Segunda-feira:

Campo do Serrinha:

19:30 - Garimpeiro / União do Morro Morro X São Sebastião

Todas as informações adicionais sobre a 30ª Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville podem ser obtidas através da programação esportiva da Rádio Eldorado, diariamente às 11:00 e às 17:00, e também através do portal de notícias www.portalsete.com.br.

TEMPO ESPORTIVO

1º Tempo

Estão definidos os confrontos das oito primeiras rodadas da fase classificatória do Campeonato Mineiro de 2023. As datas e locais previstos das partidas foram divulgados no último final de semana pela Federação Mineira de Futebol. Cruzeiro e Atlético se enfrentam na 5ª rodada, nos dias 11 ou 12 de fevereiro, sábado ou domingo, no Mineirão. O Jacaré não fará nenhum jogo contra equipes de Belo Horizonte em Sete Lagoas.

A primeira rodada terá jogos em 21 e 22 de janeiro, sábado e domingo, com os seguintes confrontos:

Atlético x Caldense, no Mineirão, em Belo Horizonte

Patrocienense x Cruzeiro, no estádio Pedro A. Nascimento, em Patrocínio

Pouso Alegre x América, no Manduzão, em Pouso Alegre

Villa Nova x Ipatinga no Castor Cifuentes, em Nova Lima

Athletic x Tombense, na Arena Unimed, em São João del-Rei

Democrata-GV x Democrata-SL, no José Mammoud Abbas, em GV

Clássicos - Além do clássico entre Atlético e Cruzeiro, os duelos do América com seus principais rivais tiveram as datas divulgadas. O Coelho pega primeiro o Cruzeiro na 3ª rodada, nos dias 4 ou 5 de fevereiro, sábado ou domingo, no Independência. O jogo contra o Galo será na 7ª rodada, em 25 ou 26 de fevereiro, também sábado ou domingo, no Mineirão.

Os jogos do Democrata Jacaré serão os seguintes:

- Em Sete Lagoas: Pouso Alegre, Villa Nova, Ipatinga e Atlhetic.

- Fora de casa: Democrata GV, Atlético, Cruzeiro e Tombense.

Vale lembrar que o Campeonato Mineiro 2023 terá novo formato. Os 12 times do Módulo I são divididos em três grupos de quatro times na fase classificatória. As equipes duelarão apenas com adversários dos outros grupos. A fase classificatória termina no início de março.

A semifinal segue disputada em dois jogos, pelo melhor de cada grupo e o melhor segundo colocado geral. A final volta a ser em jogo de ida e volta, após jogo único em 2022.

Os três piores da classificação geral disputarão um triangular para definir os rebaixados.

A falta de prestígio do futebol de Sete Lagoas no cenário estadual continua firme e forte. Os anos passam e nada acontece nesse sentido. Em 2023, após 15 anos, o Democrata estará de volta à elite do Campeonato Mineiro e, de acordo com a tabela divulgada pela Federação Mineira, nenhuma das três equipes de Belo Horizonte jogarão em Sete Lagoas na fase classificatória da competição contra o Jacaré. Lamentável e revoltante!

2º Tempo

Polêmica sem fim! Na reunião do Conselho Deliberativo do Atlético, no início desta semana, o empresário Rubens Menin pediu a palavra. Com o microfone em mãos, adotou discurso de pacificar o órgão. Clima agitado dos últimos dias. Ao fim do encontro, o membro do órgão colegiado falou sobre o Galo sair maior como clube após a reunião.

O conselho aprovou a revogação da decisão de nomear a Arena MRV como "Estádio Elias Kalil", pai de Alexandre Kalil, ambos ex-presidentes do Galo. O estádio terá novo nome de batismo. Além disso, o assunto também foi SAF. O Atlético quer virar clube-empresa em 2023. A própria obra da arena foi debatida.

Alexandre Kalil deixou a reunião dando a entender que o assunto SAF corre o risco de ser pauta de ações judiciais. Na visão de uma ala do Conselho, houve fraude na eleição de 150 conselheiros, pois cerca de 50 (segundo Kalil) não teriam dois anos de sócios do clube, conforme rege o estatuto.

A reunião na sede também teve presença de torcedores de organizadas na porta. Um dos pedidos foi "transparência no processo da SAF". Eles querem criar uma comissão popular, formada pela torcida, para acompanhar as decisões do Conselho. Sobre a transparência, Rubens Menin a defendeu e falou que há um grupo de investidores interessado em virar sócio do Galo.

O Atlético ainda irá fechar a proposta vinculante a ser realizada, antes de apresentá-la ao Conselho Deliberativo. A intenção de se fazer uma única reunião para aprovar a adesão do clube à SAF - com mudança do estatuto social - e já votar a venda das ações.