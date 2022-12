Com futebol de boa qualidade e muita chuva começou a 30ª edição da Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville. As primeiras partidas aconteceram no sábado com confrontos nos Campos do Montreal e Arena Cooperlider / CAP. No domingo, os confrontos foram realizados nos Campos do Serrinha e Ideal. A rodada chegou ao fim na segunda-feira à noite com mais uma partida no Campo do Serrinha.

O Campo do Montreal foi reformado e está sendo utilizado na edição 30 da Copa Eldorado.

O nível técnico da Copa Eldorado, a julgar pela rodada inaugural, tende a ser um dos melhores de todos os momentos. Com times bastante reforçados em seus elencos, todos os confrontos mostraram muito equilíbrio. A chuva também foi uma personagem constante nesta primeira rodada.

Ao todo, em 09 jogos, foram marcados 17 gols e a média foi de quase 2 gols por partida.

Os resultados foram os seguintes:

Curitiba 3 X 1 Aston Villa / Unilab

Montreal / Objetiva Proteção Veicular 2 X 1 AFP / Lontra

River 1 X 0 Villa Minas

CAP 0 X 0 União Alvorada (A partida entre CAP e União Alvorada foi paralisada no segundo tempo, porque choveu de forma torrencial no bairro Progresso. Uma árvore chegou a cair dentro do campo, em função da força da chuva e do vento. O resultado final de 0 x 0 foi mantido pela Coordenação).

Independente de Pompéu 0 X 0 Bosque / Vamberto Teixeira

Ideal 2 X 0 Sete de setembro / POP FM de Caetanópolis

Santa Helena / RG Track 2 x 1 Democrata BH

NF / Industrial 2 x 0 Bangú / Auto Bitts

União do Morro Morro / Garimpeiro 1 X 1 São Sebastião de Pindaíbas

As 18 equipes estão divididas assim nos 06 grupos:

CHAVE A: Montreal / Objetiva Proteção Veicular, Democrata / BH e Bangu / Auto Bitts

CHAVE B: NF / Industrial, Santa Helena / RG Track e AFP / Lontra

CHAVE C: Garimpeiro / União do Morro, Curitiba e Bosque / Vamberto Teixeira

CHAVE D: Independente de Pompéu, Aston Villa / Unilab e São Sebastião de Pindaíbas

CHAVE E: CAP, River e Sete de Setembro / POP FM de Caetanópolis

CHAVE F: Ideal, Villa Minas e União Alvorada

A premiação da versão 2022/2023 da Copa Eldorado será recorde: Entre dinheiro, troféus, medalhas e demais prêmios, o montante chegará aos R$ 20 mil. A parte da premiação em dinheiro será de R$ 10 mil para o primeiro colocado e de R$ 3 mil para o segundo colocado.

A segunda rodada da Copa Eldorado tem início previsto para o próximo final de semana com os seguintes confrontos:

Sábado:

Campo do Serrinha:

13:45 – União do Morro / Garimpeiro X Aston Villa / Unilab

15:45 – Bosque / Vamberto Teixeira x São Sebastião de Pindaíbas

Campo do CAP:

13:45 – Villa Minas x CAP

15:45 – União Alvorada x Sete de Setembro / POP FM

Domingo:

Campo do Bangu:

08:15 – Democrata / BH x NF/Industrial

10:15 – Bangu / Auto Bitts x AFP / Lontra

Campo do Curitiba:

08:15 – Santa Helena / RG Track x Montreal / Objetiva Proteção Veicular

10:15 – Curitiba x Independente de Pompéu

Terça-feira:

Campo do Montreal:

19:30 – River x Ideal

Todas as informações adicionais sobre a 30ª Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville podem ser obtidas através da programação esportiva da Rádio Eldorado, diariamente às 11:00 e às 17:00, e também através do portal de notícias www.portalsete.com.br.

TEMPO ESPORTIVO

1º Tempo

Quem monta essa quebra cabeças? Os conselheiros do Atlético já receberam o orçamento proposto pela diretoria para a temporada 2023. O cenário projetado é com a presença da SAF no Galo. Previsão de déficit de R$ 212 milhões para o clube-empresa, mas superávit de R$ 65 milhões para a associação.

A projeção orçamentária do Galo-SAF é que R$ 165,4 milhões serão investidos externamente no futebol, com 77% de tal cifra aplicado no futebol profissional - R$ 127,7 milhões. É um dinheiro que vem "do externo", e tudo leva a crer que seja injetado pelo grupo investidor que irá controlar a SAF.

Embora ainda não seja um cenário definitivo e que ainda carece de algumas reuniões e deliberações, já é possível ter ideia de como será a atuação dessa SAF no primeiro ano. De acordo com o orçamento de 2023, o clube-empresa irá repassar R$ 103 milhões à associação para o pagamento de dívidas antigas. É uma obrigação prevista em Lei.

O Atlético prevê arrecadação bruta de R$ 464 milhões no próximo ano. A maior fonte de receita do Atlético-SAF continuará sendo via venda de direitos de televisão + premiação por competições: R$ 188,3 milhões. Já a venda de direitos econômicos de jogadores, ou taxas de empréstimos, está projetada para gerar R$ 80 milhões de arrecadação. Bem abaixo dos R$ 140 milhões previstos para 2022, por exemplo.

Há uma ótima perspectiva de arrecadação de marketing/patrocínio, em R$ 96 milhões. Na rubrica, o Atlético informa que está presente projeções ligadas à Arena MRV. A casa própria do Galo tem incidências no orçamento de 2023, uma vez que tende a ter boa bilheteria nos seus primeiros anos de operação.

2º Tempo

Com a intensa rotatividade dos técnicos no futebol brasileiro, o Cruzeiro já figura entre os quatro clubes da Série A com mais tempo com o mesmo treinador, no momento em que prepara o ano para voltar à elite nacional com Paulo Pezzolano.

O treinador uruguaio e o Cruzeiro só não têm mais tempo de trabalho do que Palmeiras, Fortaleza e São Paulo. O atual campeão brasileiro está com o português Abel Ferreira há 25 meses, desde novembro de 2020. O Palmeiras tem seis títulos com o treinador.

O Fortaleza, com Vojvoda, também tem um trabalho longo. O técnico está há 19 meses no cargo. Chegou em maio de 2021 e não saiu mais. Levou o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste. Recentemente, renovou contrato.

O São Paulo está há 14 meses com Rogério Ceni, que chegou ao clube em outubro de 2021. Com o treinador, ainda não conquistou títulos, mas chegou às finais do Campeonato Paulista e da Copa Sul-Americana.

Paulo Pezzolano é o técnico estrangeiro mais vitorioso e com mais jogos na história do Cruzeiro. No Cruzeiro, o uruguaio foi campeão da Série B e chegou à final do Campeonato Mineiro.

Na temporada 2022, Paulo Pezzolano tem 54 partidas oficiais. São 32 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. Com o bom desempenho, o treinador uruguaio tem contrato renovado com o Cruzeiro até o fim de 2023.