Técnico da Seleção Brasileira será um estrangeiro / Coluna / Tempo Esportivo / Álvaro Vilaça

1º Tempo

Bastidores fervendo! O Atlético tem dois movimentos concretos para se livrar de uma dívida global que ultrapassou a casa de R$ 1,3 bilhão. Houve a venda de 49,9% do shopping Diamond Mall por R$ 340 milhões, mas também virá a SAF, com aporte externo no futebol, e renegociação de dívidas antigas. Um dos investidores do Galo, Rubens Menin, comentou sobre essas duas frentes e ressaltou que a dívida do clube gera um custo anual de R$ 150 milhões. Valor de juros e encargos legais do passivo, que precisam ser pagos, mas que não diminuem em nada a dívida total. Menin lembrou que a SAF não é mágica.

O Atlético fechará 2022 no vermelho, conforme antecipou o presidente Sérgio Coelho. Ainda que haja política de corte de gastos, algumas metas orçamentárias ficaram no "quase", até pela performance esportiva. A premiação, por exemplo, será quase R$ 90 milhões menor do que em 2021. O Galo já negociou o restante do Diamond Mall para a própria Multiplan. Dos R$ 340 milhões, serão R$ 136 milhões em pagamento no ato da venda, e o restante parcelado em 12 vezes. A transferência do centro comercial para a empresa que já detém 50,1% ainda carece de "ok" do CADE e é aguardada com grande expectativa por todos dentro do clube.

A discussão do processo de transformação em SAF ainda precisa ser passada oficialmente no Conselho Deliberativo. É o órgão que irá aprovar (ou não) a adesão à lei do clube-empresa, bem como autorizar a venda de ações da SAF para um investidor. O Galo tem um acordo não vinculante com esse interessado, cujo nome está em sigilo.

2º Tempo

Novo comandante deve mesmo vir do exterior! O nome do técnico José Mourinho, da Roma, é um dos cotados a assumir a Seleção Brasileira, segundo a imprensa italiana. De acordo com informações vindas da Europa, a CBF abriu conversas com Jorge Mendes, empresário do treinador, na esperança de contratá-lo para 2023.

A equipe canarinho está neste momento sem um comandante, uma vez que Tite não renovará seu contrato, que termina na virada do ano. Após a eliminação na Copa do Mundo, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, afirmou que só anunciaria um novo nome em janeiro.

Ednaldo Rodrigues já declarou que o novo treinador não necessariamente será um brasileiro, podendo escolher um estrangeiro. Entre os que estão no futebol nacional, Dorival Jr e Fernando Diniz são os mais cotados.

Em 2017, à época no Manchester United, Mourinho foi questionado sobre a possibilidade de treinar a Seleção Brasileira e falou que seria "apaixonante", porém, disse que o mais indicado seria que um brasileiro comandasse a pentacampeã mundial.

A CBF não terá muito tempo para escolher seu novo treinador. A primeira Data Fifa de 2023 está marcada já para março e é improvável que a Seleção Brasileira entre em campo com técnico interino. A janela internacional será no fim do mês, entre os dias 20 e 28. O Brasil, entretanto, ainda não tem adversário definido.

Além da Data Fifa de março, a entidade máxima do futebol definiu outras quatro janelas para jogos no próximo ano: junho, setembro, outubro e novembro.