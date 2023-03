Democrata joga no Espírito Santo de olho no Triangular / COLUNA / TEMPO ESPORTIVO/ ÁLVARO VILAÇA

Passadas 07 rodadas da fase classificatória do Campeonato Mineiro, o Democrata volta a campo neste sábado, às 16:30 horas, para enfrentar o Cruzeiro em Cariacica, no Espírito Santo. O mando de campo é do time da capital, que resolveu aceitar o convite dos organizadores locais para a realização do jogo em território capixaba. O Jacaré viajará com todas as despesas bancadas pelo adversário e, certamente, vai utilizar o confronto do final de semana para ajustar a equipe, uma vez que o clube terá pela frente a disputa do Triangular do Rebaixamento, ainda com adversários indefinidos.

Foto: Reprodução/Internet

Após as 07 partidas, o Democrata ainda não conseguiu vencer na competição, somando 03 empates e 04 derrotas, campanha que o deixou na condição de pior time desta primeira fase. Se esta etapa já estivesse finalizada, o time de Sete Lagoas disputaria o Triangular contra Patrocinense e Caldense, mas os resultados do final de semana podem alterar esta realidade atual.

No regulamento de 2023, as 3 equipes piores colocadas, independentemente do grupo, disputarão um triangular na luta contra a degola, onde apenas um time irá se salvar. Do 5º ao 8º time com melhor campanha na primeira fase do Mineiro 2023 irão jogar o Troféu Inconfidência.

Na prática, haverá uma classificação geral ao fim da primeira fase, do líder ao lanterna, onde o 10º, 11º e 12º colocados, avançam para a chamada "repescagem". Neste Triangular, os jogos serão disputados no sistema ida e volta. Portanto, após o confronto contra o Cruzeiro, o Jacaré ainda fará mais 04 partidas no Campeonato Mineiro. É bom lembrar que o time de Sete Lagoas voltou à elite estadual depois de 15 anos alternando entre Módulo II e Segunda Divisão Mineira.

Confira os jogos desta 8ª rodada do Campeonato Mineiro, todos confirmados para sábado, às 16:30 horas:

Cruzeiro x Democrata – Cariacica (ES)

Democrata-Gv x Atlético – Governador Valadares

América x Tombense – Belo Horizonte

Villa Nova x Patrocinense – Nova Lima

Pouso Alegre x Caldense – Pouso Alegre

Athletic x Ipatinga – São João Del Rei

Tempo Esportivo

1º Tempo

A Federação Mineira de Futebol (FMF) divulgou uma nota oficial esclarecendo as regras para as semifinais do Campeonato Mineiro. Pelo regulamento da competição, a melhor campanha da primeira fase enfrentaria o time com a quarta melhor campanha.

No entanto, no novo ofício da FMF, ficou explicado que o melhor segundo colocado, independentemente dos pontos, entra com a quarta melhor campanha. Houve uma reunião virtual da federação com representantes dos 12 times, e apenas o América se opôs à resolução. Assim, o líder de grupo que obtiver mais pontos necessariamente irá enfrentar o melhor segundo colocado dos grupos, mesmo que este tenha mais pontuação que outro líder de grupo. Já o segundo melhor líder enfrenta o terceiro melhor líder.

Falta uma rodada para acabar a primeira fase do Campeonato Mineiro. Caso a etapa de classificação tivesse sido encerrada hoje, os confrontos seriam: Atlético x Athletic e América x Tombense.

O Cruzeiro é o segundo colocado do grupo C, com os mesmos 11 pontos do Tombense, mas perde no saldo de gols. A equipe de Tombos conseguiu vencer o Villa Nova por 3 a 0 na última segunda-feira, e ultrapassou a raposa. A oitava e decisiva rodada será toda disputada neste sábado, às 16h30.

O Atlético irá enfrentar o Democrata em Governador Valadares, e ainda precisa confirmar a melhor campanha, pois tem 17 pontos, contra 15 do América, que recebe o Tombense no Independência.

2º Tempo

A necessidade da vitória contra o Democrata Jacaré para se classificar às semifinais do Campeonato Mineiro, neste sábado, deixa nítido o início ruim do Cruzeiro como mandante em 2023. O time gerido por Ronaldo Fenômeno é o único entre os 20 clubes da Série A sem ter vencido em casa, a pouco menos de dois meses do início do Brasileirão.

Um quarto da elite nacional (cinco clubes) estão invictos ainda atuando como mandantes. São eles: Grêmio, América, Cuiabá e Fortaleza. O Flamengo manteve os 100% de aproveitamento ao vencer o Independiente del Valle, na final da Recopa Sul-Americana, por 1 a 0, com gol no último minuto, mesmo perdendo o título na decisão por pênaltis. No acumulado, o Leão do Pici é quem tem mais jogos e mais vitórias em casa: sete.

Dos times da Série A, o Cruzeiro tem o pior aproveitamento, logicamente, com apenas 22% dos pontos conquistados em casa. Mas é seguido por outros times que não andam bem atuando como mandantes. O Botafogo é o segundo pior com 46,66% (duas vitórias, um empate e duas derrotas). O São Paulo é o terceiro pior com 55,55%, seguido do Santos com 66,66%.

Já o Atlético é o terceiro melhor mandante do Brasil em 2023, com 83,33% dos pontos conquistados perante o seu torcedor. O alvinegro soma 03 vitórias e um empate quando o assunto é Campeonato Mineiro.