Pesadelo sem fim / Coluna / Tempo Esportivo / Álvaro Vilaça

O Democrata começou mal a sua caminhada na repescagem do Campeonato Mineiro. O Patrocinens venceu o Jacaré por 2 a 0 na primeira rodada do triangular do rebaixamento. Neto Costa e Gleisinho marcaram os gols do jogo realizado no último domingo (12), no Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio. No triangular, as três equipes - Patrocinense, Democrata-SL e Caldense - vão jogar entre si por seis rodadas, em jogos de ida e volta. Ao final, duas serão rebaixadas, enquanto uma se manterá na elite.

O Democrata finalizou a primeira fase com a pior campanha entre os 12 times participantes. Com apenas 17% de aproveitamento e quatro pontos somados, a equipe perdeu três partidas e empatou quatro.

O Patrocinense somou os mesmos quatro pontos, mas com uma vitória - sobre o Athletic, por 1 a 0 -, um empate e seis derrotas. A Caldense fez cinco pontos e terminou a fase com 20%¨de aproveitamento.

Depois de trocar o treinador, demitindo Paulinho Guará e contratando Wallace Lemos, o Jacaré deu esperanças ao seu torcedor, quando conseguiu empatar com o Cruzeiro, na última rodada da fase classificatória. Na ocasião, o time jogou bem, foi consistente e até teve algumas chances para vencer a partida que foi realizada em Cariacica, no Espírito Santo.

Porém, na estreia do triangular, o que se viu foi um time apático, sem poder ofensivo e com muitas dificuldades para criar jogadas. No próximo sábado, o Democrata terá a sua derradeira oportunidade de se manter vivo na Primeira Divisão Estadual e permanecer com possibilidades de escapar do rebaixamento. A partida contra a Caldense, será realizada às 18:00 horas de sábado, na Arena do Jacaré. Após esse compromisso, o time de Sete Lagoas terá um recesso, durante o período dos jogos entre Patrocinense e Caldense e depois fará as suas duas últimas partidas no triangular.

Tempo Esportivo



1º Tempo



Resultado e performance preocupantes! Jogando com o time reserva em São João del-Rei, o Atlético foi derrotado e deixou em aberto a vaga na final do Campeonato Mineiro. A escolha de Eduardo Coudet por um time alternativo foi em função do jogo decisivo desta quarta-feira, contra o Millonarios, pela Copa Libertadores, que vale o ano do Galo. Em campo, o treinador pode reafirmar quem são, de fato, os titulares, além de observar as dificuldades apresentadas pelo Galo neste início de temporada.

A queda da invencibilidade alvinegra veio em um jogo que a equipe escolhida para ir a campo teve dificuldade, principalmente, pelo lado esquerdo da marcação. Torrão, velocista do Athletic, deu sufoco em Rubens e Réver. O meia/lateral do Galo fez um jogo interessante ofensivamente, com boas chegadas, mas falhou na marcação.

No meio, Igor Gomes ainda precisa conquistar a torcida do Galo. Otávio, que foi inclusive titular no meio de semana contra o Millonarios, na Colômbia, foi o alento de regularidade. Já na frente, Vargas e Sasha fizeram um jogo sem brilho. O chileno teve uma chance clara de gol em bela enfiada de bola de Pavón, mas errou o tempo da bola.

O gol do Athletic saiu no fim do primeiro tempo, depois de análise equivocada do árbitro por um pênalti supostamente cometido pelo zagueiro Réver, entendendo que houve toque no braço do zagueiro. No segundo tempo, também em penal inexistente, o Atlético teve a chance de empatar, mas Hulk desperdiçou a cobrança, chutando na trave.

O recado que ficou desta semifinal é que os reservas ainda precisam amadurecer para auxiliar o timer em momentos decisivos na temporada, principalmente contra times organizados e bem treinados.

Preservar vai ser necessário em um calendário que o Galo almeja chegar em várias competições. Ficar fora da fase de grupos da Libertadores seria desastroso para o Galo. Porém, ficar de fora da final do Mineiro também seria uma lástima. O jogo de volta diante do Athletic está confirmado para sábado, às 16:30 horas, no Estádio Independência. O alvinegro precisa de uma vitória simples para avançar na competição. Assim, a semana será super decisiva para o clube e o treinador argentino, já bastante contestado por parte da torcida, precisa dar a resposta e dizer a que veio para o Atlético. O futebol apresentado até aqui, seja por titulares ou reservas, continua muito abaixo do esperado pelo torcedor.

2º Tempo



Tempos difíceis para o torcedor celeste! Após a derrota por 2 a 0 para o América, na primeira partida da semifinal, a situação do Cruzeiro ficou complicadíssima no Campeonato Mineiro. Porém, mais importante do que se recuperar para o duelo de volta, domingo, às 18:00 horas, no Estádio Independência, é resgatar o grupo para o início do Campeonato Brasileiro que bate à porta.

O jogo na Arena do Jacaré mostrou que o Cruzeiro está atrasado em relação ao planejamento de time para a competição. Paulo Pezzolano tenta mudar a escalação, busca alternativas, mas ainda sem sucesso, a 35 dias do início da Série A. Há erros repetidos ao longo de todo o Mineiro e a preocupação com o time é grande.

Há limitações individuais terríveis no elenco, embora todos demonstrem muita disposição. Mas, se há tantos problemas pessoais, é preciso olhar também para o coletivo. Pezzolano ainda parece tatear o seu elenco para conhecê-lo, mas não conseguiu ajustar a equipe para o que se imagina ser o alto nível da Série A.

Está nítido que o Cruzeiro precisa de reforços, mas também fica claro que poderia estar jogando mais. Situação que deve ser compartilhada entre jogadores, comissão técnica e diretoria. A sensação é de que houve erro no planejamento do elenco para o atual momento, em termos de equilíbrio nas posições e características.

Outra situação que gera preocupação no Cruzeiro, neste momento, é o aspecto psicológico. O time mostra claramente que não tem a mesma força que tinha em 2022. O gol adversário derruba a equipe, influencia na atuação e naturalmente afeta o comportamento do torcedor nas arquibancadas. Foi exatamente o que aconteceu nos dois tentos anotados pelo América, no jogo de sábado, em Sete Lagoas.