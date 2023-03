Descontentamento geral / Coluna / Tempo Esportivo / Álvaro Vilaça

DEMOCRATA SÓ DEPENDE DE SI PARA PERMANECER NO MÓDULO I DO MINEIRO: CONFIRA AQUI A MATÉRIA

1º Tempo

Com pouco mais de dois meses de temporada, numa iniciativa do Grupo Globo, foram reunidos votos de 36 jornalistas de todo o país para eleger as 10 melhores equipes do futebol brasileiro em 2023. Campeão da Supercopa e finalista do Paulistão, o Palmeiras foi escolhido o melhor time do Brasil no ano até agora. Mais de 85% dos eleitores colocaram a equipe de Abel Ferreira em primeiro lugar. Dos times presentes no top 10, o Sport é o único que jogará a Série B este ano.

Veja quem figura no Top 10:

Palmeiras - 353 pontos



Fluminense - 297 pontos



Atlético - 253 pontos



Grêmio - 252 pontos



Athletico-PR - 186 pontos



Flamengo - 178 pontos



América - 159 pontos



Internacional - 81 pontos



Corinthians - 63 pontos



Sport - 50 pontos

Ao todo, 23 times apareceram nas listas. Foram votadas 15 equipes da Série A, cinco da Série B, duas da Série C e uma sem divisão. Além do top 10, o restante da classificação ficou da seguinte forma:

11. Fortaleza - 42 pontos

12. Água Santa - 14 pontos

13. Vasco - 13 pontos

14. ABC e São Paulo - 9 pontos

16. Goiás e Ypiranga - 5 pontos

18. Bragantino - 4 pontos

19. CRB - 3 pontos

20. Bahia, Ceará, Ituano e São Bernardo - 1 ponto

Apenas Botafogo, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá e Santos não foram lembrados entre os 20 times que disputarão a Primeira Divisão. Além disso, cinco times do top 10 já estão classificados para as finais dos estaduais. São eles: Palmeiras, Fluminense, Atlético, Flamengo e América - vale lembrar que o Paranaense e o Gaúcho ainda estão nas semifinais, e o Pernambucano está na fase de grupos.

Foto: Cruzeiro / Reprodução

2º Tempo

Descontentamento geral!

A semana do Cruzeiro foi marcada pela chegada do novo técnico, o português Pepa, chegada de reforços que geraram pouca ou nenhuma animação no torcedor e protestos na porta da Toca da Raposa 2. Integrantes de uma das maiores organizadas do Cruzeiro se reuniram em um protesto em frente à Toca da Raposa, na tarde desta quinta-feira. Com bandeiras e foguetes, o grupo se manifestou contra a troca da identidade visual do mascote, o Raposão.

Gritos pediam para Ronaldo retomar com o visual antigo do símbolo do clube. Alguns torcedores, mais exaltados, pediam para que o sócio majoritário da SAF fizesse mais investimentos no departamento profissional, com a chegada de jogadores mais tarimbados para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O Cruzeiro tem compromissos em ambas as competições a partir de abril. Em nota, o grupo disse ser "inadmissível" a mudança no visual e cobrou a diretoria do Cruzeiro, criticando o modelo de gestão. O grupo apontou "falta de sinergia" com o torcedor do clube.

Enquanto isso, dentro de campo, os objetivos são claros e batem à porta. As metas traçadas pela diretoria para 2023, após confirmar o acesso, foram definidos: chegar às oitavas de final da Copa do Brasil e conquistar a manutenção na Série A do Brasileirão. Metas bastante modestas, na ótica da maior parte da torcida celeste.

Essas caminhadas começarão em menos de um mês. Entre os dias 12 e 14 de abril, o Cruzeiro terá o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, com adversário a ser definido. A Série A começa no final de semana seguinte, contra o Corinthians, em São Paulo.