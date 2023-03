Democrata faz jogo da vida contra a rebaixada Caldense / COLUNA / TEMPO ESPORTIVO / ÁLVARO VILAÇA

Há praticamente duas semanas o Democrata não entra em campo pelo Triangular do Rebaixamento do Campeonato Mineiro. O time estava de folga e agora vai para os dois últimos e decisivos compromissos na edição 2023. À distância, o Jacaré viu o Patrocinense disparar na liderança do torneio.

Foto: Divulgação

Após 14 anos, a Caldense voltará a disputar o Módulo II Estadual. O time de Poços de Caldas jogou as suas últimas fichas nos confrontos diante do Patrocinense e se deu mal: Primeiro empatou em casa por 1 a 1, pela 3ª rodada e depois, no jogo de volta, abrindo o returno, em Patrocínio, foi derrotada por 1 x 0. Com esses resultados a Veterana não tem mais condições matemáticas de se salvar e é o primeiro time rebaixado na disputa para a próxima temporada.

O Democrata depende apenas de suas próprias forças para seguir na elite, mas a combinação de resultados nas rodadas derradeiras não é nada fácil: O time se salva se vencer a Caldense, domingo, em Poços de Caldas e triunfar no outro final de semana, contra o Patrocinense, em Sete Lagoas. Neste cenário, terminaria com 09 pontos e na liderança isolada da repescagem. Se empatar no Sul de Minas, o Jacaré ainda seguirá no páreo, porém terá que vencer o time de Patrocínio por pelo menos 03 gols de diferença na rodada de fechamento da competição. Uma derrota em Poços significa a volta do alvirrubro sete-lagoano à divisão B de Minas Gerais em 2024. Assim, o confronto de domingo ganha contornos dramáticos.

A Federação Mineira de Futebol definiu os dias e horários dos últimos jogos do Jacaré no Campeonato Mineiro: Domingo, 02 de abril, o time vai a Poços de Caldas enfrentar a Caldense, às 16 horas. A última partida será realizada em Sete Lagoas, no sábado, 08 de abril, às 18 horas, diante do Patrocinense.

Tempo Esportivo

1º Tempo

A Conmebol sorteou os grupos da Copa Libertadores 2023. O Brasil terá sete representantes nesta fase: Flamengo, Internacional, Palmeiras, Fluminense, Corinthians, Athletico-PR e Atlético, que entrou na competição através da fase seletiva, eliminando o Carabobo, da Venezuela, e o Millonarios, da Colômbia.

O Galo terá como adversários o Athletico-PR, Libertad, do Paraguai, e Alianza Lima, do Peru.

Atual vice-campeão, o Furacão começa a campanha com o Alianza Lima, do Peru, fora de casa. O adversário peruano foi o primeiro da história rubro-negra em 2000. Já o Galo joga na primeira rodada diante do Libertad, do Paraguai, em Belo Horizonte.

Os dois confrontos entre os brasileiros acontecem nas semanas de 19 de abril, na Arena da Baixada, e 24 de maio, no Mineirão.

O Libertad foi campeão do Apertura do Campeonato Paraguaio no ano passado e já chegou à semifinal da Libertadores em 1977 e 2006. O Alianza Lima, atual bicampeão peruano, também tem como melhor campanha a semifinal em 1976 e 1978.

O Galo ganhou uma partida e perdeu outra para os paraguaios no torneio de 2017. Por outro lado, o Atlético fará um confronto inédito com o Alianza Lima. A equipe da capital Lima é uma das mais tradicionais do Peru e ganhou os últimos dois títulos do Campeonato Peruano.

Athletico e Atlético se enfrentam em uma oportunidade em Libertadores. Em 2000, os times duelaram nas oitavas de final. Nos pênaltis, após uma vitória para cada lado, o Galo levou a melhor no confronto.

Em condições normais e jogando minimamente bem, os brasileiros são os favoritos para avançarem neste Grupo G. Em meia a tudo isso, a partir do próximo sábado, América e Atlético iniciam a disputa pelo título do Campeonato Mineiro. Por ter feito a melhor campanha na primeira fase, o Atlético jogará por dois empates ou vitória e derrota pelo mesmo saldo de gols. O último jogo será disputado no Mineirão, em 08 de abril.

2º Tempo

O sorteio da Copa Sul-Americana reservou fortes emoções para o torcedor do América, que disputa a competição pela primeira vez na história. Além do Coelho, Botafogo, Bragantino, São Paulo, Santos, Goiás e Fortaleza são os representantes do Brasil.

O América conheceu os adversários da sua primeira disputa da Sul-Americana. E não deu sorte com as bolinhas do sorteio. O Coelho caiu no Grupo F, considerando o mais difícil da competição, ao lado de Peñarol (URU), Defensa y Justicia (ARG) e Millonarios (COL). Apenas o primeiro colocado de cada chave se classifica. Quem terminar em segundo lugar, disputa uma repescagem contra o terceiro colocado da fase de grupos da Copa Libertadores.

O Peñarol ainda busca o primeiro título da Sul-Americana. A equipe chega ao torneio após ter sido o terceiro colocado no Campeonato Uruguaio de 2022. Também no ano passado, os Aurinegros venceram a Supercopa do Uruguai, em decisão contra o Plaza Colonia.

Na atual temporada, a equipe do Defensa y Justicia é treinada pelo argentino Júnior Vaccari e está na terceira posição do Argentino, após oito jogos disputados. É um clube de orçamento baixo se comparado aos gigantes do país vizinho, sem grandes destaques no elenco.

O Millonarios é um dos tradicionais clubes da Colômbia e chega do pote quatro em função de ter disputado a Libertadores pela 19ª vez em sua história. Neste ano, o time caiu na terceira fase do torneio, para o Atlético, após empate por 1 a 1 em casa e derrota em Belo Horizonte por 3 a 1. Será a sétima participação na Sul-Americana.