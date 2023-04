Jogo final do Democrata é cancelado e time está de volta do Módulo II / COLUNA / TEMPO ESPORTIVO / ÁLVARO VILAÇA

No último final de semana foi concluída a definição os dois rebaixados do Campeonato Mineiro de 2023. Já rebaixada, a Caldense venceu o Democrata de Sete Lagoas por 2 a 0, no Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas, pela quinta rodada da repescagem do Campeonato Mineiro. Os gols foram marcados por Aruá, aos 30 segundos, e Fabrício Bigode, de falta, no segundo tempo.

Com o resultado, a Caldense, que já havia sido rebaixada antecipadamente, levou o Democrata junto, e ambos disputarão o Módulo II do Mineiro em 2024.

Quem agradeceu o resultado foi o Patrocinense, que se livrou da queda com uma rodada a disputar. No próximo sábado (8), a equipe de Patrocínio jogaria em Sete Lagoas diante do Democrata, na Arena do Jacaré, pela última rodada da repescagem. O jogo, inicialmente marcado para 19 horas, foi cancelado pela Federação Mineira de Futebol, atendendo à solicitação das equipes.

Com sete pontos em três jogos, o Patrocinense não pode mais ser ultrapassado pelo Democrata, que soma três. A Caldense, por sua vez, encerrou sua participação na repescagem com quatro pontos.

Num total de 11 jogos disputados, incluindo a primeira fase e a repescagem, o Democrata conseguiu apenas uma vitória, justamente diante da Caldense em Sete Lagoas, por 1 x 0. O time de Sete Lagoas teve a pior campanha da primeira fase e também terminou em último na repescagem.

O Módulo II dessa temporada ainda vai ser disputado, portanto ainda não é possível afirmar quais equipes vão figurar na elite do futebol estadual nas vagas deixadas por Jacaré e Veterana.

Tempo Esportivo

1º Tempo

Inacreditável! Após as informações da imprensa francesa de que Lionel Messi sairá do PSG ao fim da atual temporada, surgiu a primeira proposta pelo astro argentino. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o Al-Hilal, algoz do Flamengo no último Mundial de Clubes, ofereceu um valor acima de 400 milhões de euros (R$ 2,2 bilhões) por ano para o craque.

O Al-Hilal quer um nome de peso após a ida de Cristiano Ronaldo ao Al-Nassr, seu principal rival no futebol da Arábia Saudita. Apesar disso, a prioridade de Messi é permanecer na Europa.

Lionel Messi tem contrato até junho deste ano com o PSG e já está livre para negociar e acertar um pré-contrato com outra equipe. Existe no acordo uma cláusula de renovação automática por mais um ano, caso as partes concordem.

Segundo o jornal francês "L'Équipe", o Paris Saint-Germain já não teria mais tanta certeza se vale a pena renovar com o craque, por alguns motivos. Entre eles, o relacionamento do argentino com a torcida do clube, que já não é dos melhores, principalmente após as vaias que vem recebendo.

2º Tempo

Fim da linha! Após a "gafe" cometida pela Adidas, que chamou o Atlético de "maior de Minas" em seu site oficial, o Cruzeiro avisou a empresa alemã que quer rescindir seu contrato com a fornecedora de forma antecipada ao final de 2023.

Internamente, o Cruzeiro está profundamente irritado com o que vem sendo descrito como um "histórico de erros" da empresa com o time.

Na lista das insatisfações dos celestes com a multinacional, aparecem vazamentos de imagens de camisas e questões de distribuição de peças. A gafe envolvendo o rival Atlético, por sua vez, foi a "gota d'água".

A equipe de Belo Horizonte também salientou que está cansada das polêmicas envolvendo a fornecedora de material esportivo e irá buscar uma nova marca para vestir o clube de 2024 em diante.

A dúvida que fica no ar é sobre a “gafe” da fornecedora. Teria sido proposital? Com qual objetivo? É difícil admitir que uma das maiores fornecedoras de materiais esportivos do mundo tenha criado, involuntariamente, uma animosidade tão grande num estado em que a polarização de rivalidade futebolística é uma das maiores do país. Como diria um antigo filósofo: “Na vida, há razões que a própria razão desconhece”!