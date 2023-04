Vai começar o Brasileirão! / COLUNA / TEMPO ESPORTIVO / ÁLVARO VILAÇA

1º Tempo

O Campeonato Brasileiro começa neste final de semana! É a edição mais esperada dos últimos anos, pela volta de camisas pesadas para a primeira divisão, fazia tempo que você não tinha todos os times tradicionais e vitoriosos juntos. Isso aumenta o número de jogos grandes semana após semana e o grau de dificuldade na disputa tende a aumentar também.

Foto: globoesporte.com

Quando se fala em favoritos, não dá para fugir dos times que ganharam os últimos cinco campeonatos, ou seja, Flamengo, Palmeiras e Atlético. O Palmeiras começa um degrau acima, por causa do trabalho de longo prazo, da estabilidade, uma coisa muito difícil de alcançar no futebol brasileiro e que Flamengo e Atlético não tem. Basta ver a rotatividade de técnicos nesses clubes ao longo do tempo em que o Palmeiras mantém o seu treinador e vai empilhando taças. O Fluminense pode ser um intruso nesta briga pelo título.

Na briga contra o rebaixamento, se você fizer o recorte dos grandes, é muito improvável que um deles não brigue lá embaixo. Não tem espaço na parte de cima da tabela para todo mundo, é algo natural, tem sempre esse cenário. Os times que voltam da Série B estão em situações diferentes, o Grêmio tem um elenco melhor, Vasco e Cruzeiro se reestruturando, mas com muitas limitações. O Santos há alguns anos vem flertando com esse risco de parte debaixo da tabela, é um time que requer atenção. Coritiba, Goiás, Botafogo e Bragantino, dentre outros, não fizeram um bom início de temporada. Também devem ser monitorados.

INÍCIO DO BRASILEIRÃO 2023:

O Brasileirão 2023 começa neste final de semana, com sete partidas no sábado e três no domingo. Confira abaixo o calendário da primeira rodada:

Sábado (15/04):

​16h - Palmeiras x Cuiabá

16h - América x Fluminense

18h30 - Botafogo x São Paulo

​18h30 - Bragantino x Bahia

18h30 - Athletico-PR x Goiás

18h30 - Fortaleza x Internacional

21h - Atlético x Vasco

Domingo (16/04):

16h - Corinthians x Cruzeiro

16h - Flamengo x Coritiba

18h30 - Grêmio x Santos

2º Tempo

Cenários opostos! Os dois grandes times mineiros chegam ao Campeonato Brasileiro, que começa neste fim de semana, em momentos opostos. O Atlético inicia a competição com um dos melhores aproveitamentos (74%) do ano, enquanto o Cruzeiro tem o pior rendimento (36,4%) entre os participantes do torneio.

Pra falar a verdade, dentre os 20 participantes da elite nacional em 2023, o Cruzeiro aparece em 20º. Em 11 jogos, foram 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Mesmo jogando um futebol coletivo pobre e sem encantar o seu torcedor, o Atlético aparece em 5º. Em 18 jogos, foram 12 vitórias, 4 empates e 2 derrotas.

Por sua vez, o América figura em 8º lugar em relação à média de pontos conquistados neste início de ano (70,8%). São 16 jogos, com 10 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O melhor índice de aproveitamento do futebol brasileiro até aqui está com o Athletico-PR, que, em 19 jogos, conquistou 15 vitórias, 3 empates e 1 derrota.

Com pouco investimento no futebol, ao que tudo indica, o Cruzeiro entra no Brasileirão com o objetivo de não ser rebaixado. A Raposa concorrerá com clubes que chegam com melhor rendimento até aqui: Cuiabá (82,4%), Goiás (72%), Botafogo (64,9%), Coritiba (58,3%) e Santos (54%).

Dono de 90% das ações da SAF do Cruzeiro, Ronaldo Nazário comentou os objetivos da Raposa no retorno à elite nacional após três anos disputando a Série B. O empresário ressaltou a dificuldade financeira do clube, que terá uma das menores folhas salariais do Brasileirão, mas mostrou otimismo e citou até o sonho de uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem.

Perguntado sobre títulos, o ex-atacante explicou que o clube vive um processo de reestruturação. Porém, segundo o dirigente, o Cruzeiro entrou na Copa do Brasil e no Brasileirão pensando em novas conquistas. É aguardar e ver se a política do bom, bonito e barato (os dois primeiros ainda não se evidenciaram) funciona num campeonato que tende a ser um dos mais difíceis de todos os tempos.