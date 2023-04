CBF estipula prazo para ter técnico do Real Madrid / COLUNA / TEMPO ESPORTIVO/ ÁLVARO VILAÇA

A novela envolvendo o novo treinador da seleção brasileira ganha novos capítulos diariamente. O nome favorito do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, é Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid. Porém, apesar do desejo, a negociação é muito complexa.

Carlo Ancelotti é o preferido da CBF para assumir a Seleção Brasileira. Foto: Reprodução/Internet

Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até meados de 2024. Em entrevistas recentes, o italiano disse que deseja cumprir o vínculo com o time merengue. Contudo, nos bastidores - inclusive com entrevistas dos brasileiros que atuam no Real - o treinador se empolgou com a possibilidade de assumir a seleção brasileira.

Portanto, atualmente, a CBF está dividida entre esperar o treinador ou buscar uma resposta imediata. Essa dúvida se dá pela necessidade da cúpula acertar qual será o novo técnico, pois no final de maio haverá uma nova convocação. E o objetivo da Confederação é que o novo comandante já convoque os atletas e inicie, de fato, o ciclo para a Copa do Mundo de 2026 no México, EUA e Canadá.

Aqui no Brasil, um nome que vem ganhando força é o de Fernando Diniz, campeão carioca com o Fluminense e líder do Campeonato Brasileiro, após duas rodadas. O português Abel Ferreira, do Palmeiras, é outro que já teve seu nome vinculado ao comando técnico da Seleção Brasileira.

Tempo Esportivo

1º Tempo

De que adianta? Na derrota para o Vasco, por 2 a 1, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético finalizou 24 vezes para marcar o gol. Na partida seguinte, contra o Athletico- PR, pela Copa Libertadores, foram 22 finalizações para balançar as redes. Nesse jogo, o time mineiro perdeu por 2 a 1 e complicou a situação na competição. Contra o Santos, no último domingo, na Vila Belmiro, foram 14 finalizações e nenhuma bola dentro do gol. Com o empate, o Galo acumulou apenas um ponto nos seis disputados no Brasileirão.

Assim, nas últimas três partidas, o time Alvinegro finalizou 60 vezes (contando arremates de longa distância), porém anotou apenas dois gols. Para quem acha que está tudo no caminho certo, dada a quantidade altíssima de finalizações, cabe lembrar que, a finalização, o lance derradeiro, aquele que encerra toda a jogada, também faz parte do jogo e se nesta parte as coisas não andam bem, é sinal de que os treinamentos necessitam de maior eficácia e os atletas de mais equilíbrio emocional no momento da tomada de decisão.

Segundo o técnico Eduardo Coudet, a ideia é sequestrar o goleiro do adversário para evitar grandes atuações como a de João Paulo, do Santos, que fez cinco defesas no empate por 0 a 0, na Vila Belmiro.

Essa afirmativa seria cômica, se o momento do clube na temporada não fosse decisivo e com risco de tragédias esportiva e financeira enormes nas próximas semanas!

2º Tempo

Bastante animador! O Cruzeiro venceu o Grêmio por 1 a 0, no Independência, no final de semana, em seu primeiro triunfo neste retorno à Série A. O time abriu a contagem de pontos na competição com certa dose de sofrimento, mas com produtividade que pode empolgar.

O Cruzeiro foi dono do jogo, deixou o Grêmio em seu campo em boa parte dos 90 minutos e produziu chances suficientes para sair de campo com placar importante. Mérito de Pepa? Naturalmente que sim!

O Cruzeiro teve uma noite de inspiração coletiva. Foi um time que conseguiu competir muito pela bola, principalmente no meio-campo, com Richard, e teve posicionamento praticamente irreparável dos seus laterais e zagueiros. O time merece elogios pelas 21 finalizações acumuladas no jogo. Não só pelo número, mas pela forma como foram produzidas: bolas paradas, produções pelos dois lados e também pelo meio. Pepa tem um time que sabe o que faz com a bola. Mas é preciso ser mais eficiente. O sofrimento do final foi desnecessário, e dois pontos poderiam ter ficado pelo caminho com um simples desvio. O Material humano que o treinador português tem nas mãos está longe de ser um dos melhores da Série A, mas o padrão de jogo e a forma como o time se comportou dentro de campo, mesmo diante de um adversário qualificado, foi um recado muito animador para os torcedores. Que venha uma boa sequência de vitórias a partir de agora!