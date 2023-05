Mineiros contra gaúchos e paulista na Copa do Brasil / COLUNA / TEMPO ESPORTIVO / ÁLVARO VILAÇA

No início desta semana a CBF definiu em sorteio os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2023.

Minas Gerais já conquistou a Copa do Brasil em 08 oportunidades sendo 06 com o Cruzeiro e 02 com o Atlético. Foto ilustrativa/Reprodução: Google Imagens

Os jogos serão disputados nas semanas de 17 e 31 de maio. Depois das oitavas de final, a CBF vai realizar um novo sorteio, que definirá os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a decisão.

Os confrontos são os seguintes:

América x Internacional

Atlético x Corinthians

Grêmio x Cruzeiro

Sport x São Paulo

Athletico-PR x Botafogo

Fluminense x Flamengo

Santos x Bahia

Palmeiras x Fortaleza

Atlético e América farão a segunda partida do mata-mata fora de seus domínios, já o Cruzeiro decidirá em Belo Horizonte. O confronto entre Cruzeiro e Grêmio é um dos que mais chamam a atenção, uma vez que os dois times são os maiores vencedores da história da competição (06 vezes o Cruzeiro e 05 o Grêmio).

Entre os 16 times que seguem na competição, 15 estão na Série A. Apenas o Sport disputa a Série B este ano. Os classificados para as quartas de final irão receber uma premiação de R$ 4,3 milhões.

A CBF irá distribuir uma premiação recorde na Copa do Brasil 2023. Serão R$ 420 milhões divididos entre a primeira fase até a final. O campeão leva R$ 70 milhões e o vice R$ 30 milhões, sem contar o valor acumulado das outras fases. A competição está sendo disputada desde 21 de fevereiro e terminará em 23 de setembro.

Tempo Esportivo

1º Tempo

Números impressionantes! O Atlético finalizou quase 160 vezes nos últimos sete jogos. Dá uma média de 22 chutes contra o adversário. Nesse recorte de partidas, foram nove gols. O time cria, tem volume, colocou, por exemplo, o Alianza Lima contra a parede, em jogo válido pela Copa Libertadores da América, na última quarta-feira. Por outro lado, precisa melhorar a eficiência nas conclusões da jogada. Algo que passa, também, pela confiança e segurança individual. E nada melhor do que vencer para injetar essa parte anímica.

A vitória de quarta-feira, inclusive, rendeu o bônus de US$ 300 mil - R$ 1,5 milhão - pagos pela Conmebol a cada vitória nessa etapa da competição internacional.

Até aqui, o clube mineiro acumula R$ 21,5 milhões de premiação por avanço nas etapas e na chegada à fase de grupos, além de mais R$ 1,5 milhão novos, acumulando R$ 23 milhões.

Isso sem contar os lucros de bilheteria nos jogos em casa - R$ 5.792.685,55, já contando o jogo contra o Libertad. A arrecadação líquida desse último jogo no Independência foi de R$ 727 mil. São R$ 28 milhões na Libertadores, por enquanto, contando prêmios e bilheteria.

Se conseguir uma das duas vagas do grupo nas oitavas-de-final, o Atlético ganhará outros US$ 1,25 milhão (R$ 6,6 milhões). Para isso, precisa vencer os outros três jogos na sequência: Athletico-PR em casa, e, depois, viagens para Lima e Assunção.

A Conmebol pode pagar cerca de US$ 29 milhões (R$ 146 milhões) ao campeão da Copa Libertadores em 2023.

2º Tempo

Até que enfim! Por meio do anúncio da venda de ingressos, o Cruzeiro oficializou o jogo contra o Fluminense, na próxima quarta, às 21h30, para o Mineirão. O anúncio foi feito antes da oficialização da CBF, mas a troca já está acertada do Independência para o Gigante da Pampulha.

Desde o acordo com a Minas Arena, intermediada pelo Governo de Minas, o Cruzeiro planejava levar o jogo contra o Fluminense para o Mineirão. Sempre foi a data que a gestão de Ronaldo Fenômeno trabalhou e conseguiu confirmar a situação.

A grande preocupação do Cruzeiro é quanto ao gramado. O Mineirão vem recebendo shows na grama, e o aspecto do gramado vem recebendo críticas.

O jogo contra o Fluminense será o retorno do Cruzeiro ao Mineirão. O time não atua no estádio, como mandante, desde a última rodada da Série B do ano passado, quando venceu o CSA por 3 a 2 e comemorou o título e a volta à elite nacional.