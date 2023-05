Sete Lagoas receberá Cruzeiro e Cuiabá / COLUNA / TEMPO ESPORTIVO / ÁLVARO VILAÇA

Leia também: Novos tempos do futebol Mundial

1º Tempo

Parque do Sabiá, estádio de Uberlândia / Foto: Prefeitura de Uberlândia / Arquivo

O clássico entre Cruzeiro e Atlético será disputado no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia no dia 3 de junho, um sábado, às 18:30, pela 9ª rodada da Série A do Brasileiro. Mandante do clássico, o Cruzeiro optou por levar o jogo para o Triângulo Mineiro, uma vez que o Mineirão receberá um evento de música eletrônica na mesma data do clássico. O clube até tentou a mudar a data do jogo, mas sem sucesso, em função dos calendários das outras competições.

Segunda opção, o Independência receberá, no mesmo dia, a partida entre América e Corinthians. Segundo Regulamento Geral de Competições, da CBF, mudanças de local de jogo num raio superior a 50 km precisam ser feitas com 10 dias úteis de antecedência.

O Parque do Sabiá tem capacidade para receber 40 mil torcedores, um dos motivos que fez o time celeste optar pelo estádio devido à demanda de torcedores do clássico. Informações sobre venda de ingressos ainda devem ser divulgadas.

Será a segunda vez que o clássico mineiro será disputado em Uberlândia. Pelo Brasileirão de 2010, quando o Mineirão estava em reforma para a Copa do Mundo no Brasil, o Parque do Sabiá foi palco da vitória do Galo por 4 a 3 sobre o Cruzeiro.

2º Tempo

Foto: Democrata FC / Arquivo

Sem poder atuar no Independência, após aviso do América de que o gramado não estaria em condições ideais, e no Mineirão, por conta de um evento musical de grande porte no gramado, neste final de semana, o Cruzeiro mandará a sua partida contra o Cuiabá, pela 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

O América vetou o Cruzeiro de atuar no Independência. O motivo inicial seria a preservação do gramado, que somará 3 jogos em sequência do América. O Independência recebeu na noite da última quarta-feira (17) o duelo contra o Internacional, pela Copa do Brasil e receberá no sábado (20) a partida contra o Fortaleza, pelo Brasileirão, e na terça-feira (23) o duelo contra o Defensa y Justicia pela Copa Sul-Americana.

De acordo com o presidente do América, Alencar da Silveira Jr., o América havia comunicado ao Cruzeiro, com antecedência, a indisponibilidade do estádio para a data da partida contra o Cuiabá. Por outro lado, o Mineirão receberá um evento de música de grande porte (Samba Prime) no próximo sábado (20). Os shows acontecerão no gramado e devido ao tamanho da estrutura, dificilmente haverá tempo hábil para deixar o Gigante da Pampulha disponível para a partida.

O Mineirão também vem enfrentando problemas para deixar seu gramado nas condições ideais para partidas de futebol, mas receberá, na terça-feira (23) o duelo entre Atlético x Athlético, pela Libertadores.

Nesta temporada, o Cruzeiro já esteve na Arena do Jacaré. Foi no estádio de Sete Lagoas que o clube celeste mandou o primeiro duelo da semifinal do Campeonato Mineiro, diante do América. Na ocasião, o Cruzeiro acabou batido por 1 a 0.