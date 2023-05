Mesmo sendo a solução, Arena do Jacaré foi bombardeada após jogo do Campeonato Brasileiro / COLUNA / TEMPO ESPORTIVO / ÁLVARO VILAÇA

Que o Democrata resolveu um problema de última hora para ajudar o Cruzeiro a ter onde jogar diante do Cuiabá, pela 7ª rodada do Brasileirão, isso tudo mundo já sabe. Que o gramado da Arena do Jacaré ganhou destaque negativo em meio à realização da partida, também não é novidade para ninguém.

Tempo escasso e tratamento impediram gramado da Arena do Jacaré em melhores condições para o jogo entre Cruzeiro e Cuiabá. Foto: Ascom/DFC

O que foi pouco comentado é que o Cruzeiro jogou na Arena do Jacaré em função da indisponibilidade do Independência e do Mineirão, que receberam, respectivamente, jogo do América e evento musical. A decisão do clube por atuar em Sete Lagoas se deu em função da proximidade da cidade em relação a Belo Horizonte e da falta de tempo hábil para uma programação diferente. Assim, a Arena foi a única alternativa viável para a realização do compromisso esportivo. A diretoria do América, inclusive, se manifestou a respeito do ocorrido e declarou que todos no Cruzeiro tinham ciência da impossibilidade de se jogar em Belo Horizonte naquela data. Então, o menos culpado foi o Democrata, uma vez que foi avisado em cima da hora sobre a vontade do time celeste em alugar o estádio do Jacaré. S existisse mais prazo, certamente as condições do gramado seriam melhores.

O Democrata, dono do estádio, publicou nota explicando as falhas no local. O clube admitiu que o gramado está “fora das condições ideais” e colocou como principal justificativa a falta de tempo. Segundo o Democrata, o local passa por tratamento desde o fim do Mineiro, o que precisou ser interrompido na última quarta-feira, quando o Cruzeiro comunicou sobre o desejo de utilização do estádio.

Depois do jogo, todos os atletas que falaram com a imprensa na zona mista citaram o gramado ruim da Arena do Jacaré, assim como Pepa, na entrevista coletiva. Menos de duas horas de a bola rolar, foi possível ver funcionários fazendo retoques no campo de jogo, principalmente nas marcações de linhas.

A nota divulgada pelo Democrata:

"O gramado da Arena do Jacaré foi apontado por alguns jogadores do Cruzeiro como um dos fatores decisivos para o revés diante do Cuiabá, na última segunda-feira (22). O campo de jogo do Democrata que, realmente, está fora das condições ideais, teve interrompido um tratamento para receber a partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O Democrata Futebol Clube, administrador e proprietário do estádio, desde o fim do Campeonato Mineiro, está fazendo a revitalização do gramado. Na última semana o trabalho foi com a técnica Top Dressing, que consiste em colocar uma fina camada de areia para melhorar o nivelamento do gramado.

O clima seco dos últimos dias e a época fria do ano que se aproxima, exigem cuidados mais intensos com o espaço que é irrigado três vezes ao dia e também foi adubado recentemente. O pouco tempo que a gestão teve para preparar o gramado foi empecilho para que o campo apresentasse melhores condições."

O gerente da Arena do Jacaré, Delson Soares, reconhece e esclarece que o Clube foi “acionado na última quinta-feira (18) para o jogo na segunda (22). Nesses quatro dias viramos o foco pra receber o Cruzeiro da melhor forma possível. Somos um Clube humilde, sempre de portas abertas, mas limitado e, neste caso, com tempo escasso para trabalhar”, reforça.

Mesmo com todas as limitações impostas pelo curto espaço de tempo, a gestão não mediu esforços para que o gramado estivesse com as melhores condições possíveis para a partida. O tratamento continua para que, sempre que acionada, a Arena do jacaré possa abrigar grandes eventos.

Delson explica ainda que não podia negar um pedido do Cruzeiro para fazer o jogo aqui na Arena. “É um dos principais times do mundo, não poderíamos fechar as portas. Atendemos da melhor maneira possível, mesmo com o gramado em tratamento diante da necessidade da equipe”, conclui."

Bela Vista promove peneirada em Sete Lagoas

Com o propósito de dar oportunidades para os jovens e em busca de novos talentos do futebol de Sete Lagoas e região, a Diretoria do Bela Vista informa que será realizada uma peneirada no próximo sábado, dia 27 de maio, no Estádio Santa Luzia (Campo do Bela Vista).

Se o sonho dos garotos e de seus familiares é chegar a um clube profissional, o DNA do Bela Vista é totalmente voltado para a formação de atletas e, acima de tudo, de cidadãos de bem. É natural que muitos insistam em buscar no futebol o caminho para a transformação social. O Bela Vista espera ajudar, como sempre fez!

Programação da Peneirada do Bela Vista:

Categorias: Sub-15 e Sub-17

Sábado, 27 de maio, às 08:30 da manhã.

Atenção: É necessário levar documento de identidade, calção, meião e chuteira.

Em breve, serão anunciadas várias novidades para as categorias de base do clube, que passam por profundas atualizações sob o comando do Presidente Wagner Augusto Oliveira, o Wagner Leitoa.

O Presidente comentou sobre essa nova fase do BV: “O Bela Vista tem uma tradição enorme, faz parte do patrimônio social, cultural e esportivo de Sete Lagoas. O que pretendemos fazer, a partir de agora, é potencializar esta magnífica instituição esportiva que faz parte da nossa história!”

Aproveitamos a oportunidade para fazermos a divulgação das nossas redes sociais oficiais, convidando a todos para que nos sigam e fiquem por dentro das novidades que virão por aí:

Facebook: Bela Vista Futebol Clube

Instagram: @belavistafcoficial

Tempo Esportivo

1º Tempo

Tudo embolado! O Atlético venceu de virada o Atlhetico-PR por 2 a 1 e segue vivo na Copa Libertadores da América. Após o triunfo, o Galo precisou ficar de olho no confronto entre Alianza Lima e Libertad, também pela quarta rodada do Grupo G e o improvável aconteceu: O time paraguaio venceu fora de casa por 2 a 1 e empatou com o Atlético em número de pontos (6). A definição das equipes classificadas vai ficar para as duas últimas rodadas. Com as vitórias de terça-feira, Atlético e Libertad ficaram com seis pontos. O Galo supera os paraguaios no saldo de gols e aparece em segundo lugar na chave. O Athletico-PR é o líder do grupo, com sete. Já o Alianza Lima, tem 4 pontos.

Para classificar, o Galo precisa vencer os jogos contra o Alianza Lima, no Peru, no dia 6 de junho, e depois derrotar o Libertad, no fim do próximo mês, no Paraguai. Mesmo dependendo apenas das próprias forças, o Atlético precisa se atentar na Libertadores. O time ainda não venceu como visitante.

Além de entrar de vez na disputa pela vaga nas oitavas, o placar positivo fez o Galo acumular mais de R$ 20 milhões de premiação. O time de Eduardo Coudet começou a disputa da Libertadores na segunda fase da competição, a chamada Pré-Libertadores.

Por hora, o time volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 18:30, o Galo via enfrentar o Palmeiras no Mineirão. A vitória pode valer a vice-liderança da competição para os alvinegros.

2º Tempo

Podem pintar novidades por aí! O Cruzeiro pensa em trazer peças pontuais na janela de transferências de julho, a ser iniciada no dia 03. O clube mineiro, de início, não pretende realizar grande número de contratações, assim como foi no início do ano. A ideia é suprir as carências identificadas e eventuais lacunas por lesões ou negociações.

Neste momento, o Cruzeiro, por exemplo, tem duas peças de baixa no setor ofensivo. Mateus Vital e Rafael Bilu estão machucados. O segundo deverá ficar boa parte da temporada ainda fora. Assim, há boas chances de realizar uma investida em uma atleta que jogue nas beiradas por este motivo e a necessidade de reforçar o elenco.

No meio de campo, com Richard afastado e, neste momento fora dos planos, o time mineiro tem o retorno de Fernando Henrique, que estava lesionado. Com o jogador à disposição, é possível que se mantenham as peças atuais.

Até o momento, na temporada, foram 19 contratações realizadas pelo time mineiro. A janela de inverno, no Brasil, começará em 03 de julho e se encerra e termina em 02 de agosto. É o período também de maior movimentação no mercado europeu.

No elenco, o Cruzeiro tem possibilidade de eventuais negociações de atletas. Uma das grandes preocupações é com o atacante Bruno Rodrigues, principal jogador do time, emprestado pelo Tombense, e que já foi alvo de sondagens no começo de ano.