Peneirada do Bela Vista foi um sucesso / COLUNA / TEMPO ESPORTIVO / ÁLVARO VILAÇA

Foi realizada no último sábado (27), a primeira peneirada do Bela Vista em 2023. O processo aconteceu no Estádio Santa Luzia e foi considerado um sucesso. Ao todo, cerca de 70 jovens participaram das atividades.

A peneirada do Bela Vista reuniu mais de 70 jovens de Sete Lagoas e região. Foto: Reprodução/Álvaro Vilaça

Na categoria Sub-15, todos os 20 garotos foram recrutados. Já na categoria Sub-17 35, o resultado foi ainda melhor: Nada menos do que 35 atletas foram aprovados nesta primeira sequência de trabalhos.

É um número muito positivo, o que demonstra que o departamento de base está no caminho certo.

Todos os jogadores que foram aprovados, passam a treinar no Bela Vista a partir de agora. É o período em que começam os trabalhos para a realização de uma avaliação mais específica.

Bons atletas foram observados, alguns já se despontando de imediato. Além de Sete Lagoas, cidades como Curvelo, Prudente de Morais, Santana de Pirapama e Inhaúma também tiveram representantes.

Esses garotos aprovados na peneirada se juntam ao grupo do Bela Vista que treina desde o ano passado.

Como muitos jovens não puderam participar das atividades do último sábado, a Coordenação das Categorias de Base já estuda a marcação de mais uma data para outra peneirada.

Fique ligado nas redes sociais do Bela Vista, brevemente serão divulgadas as informações da nova data.

Tempo Esportivo

1º Tempo

O futebol mineiro e seus intermináveis problemas! No próximo sábado, a partir das 18:30, Cruzeiro e Atlético jogarão no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Estádio tem capacidade para 40 mil torcedores e terá maioria celeste em função do regulamento da competição nacional.

Mandante do clássico, o Cruzeiro optou por levar o jogo para o Triângulo Mineiro, uma vez que o Mineirão receberá um evento de música eletrônica na mesma data do clássico. O clube até tentou mudar a data do jogo, mas sem sucesso, em função dos calendários das outras competições.

Segunda opção, o Independência receberá, no mesmo dia, a partida entre América e Corinthians.

Esta é a segunda vez que o clássico mineiro será disputado em Uberlândia. Pelo Brasileirão de 2010, quando o Mineirão estava em reforma para a Copa do Mundo no Brasil, o Parque do Sabiá foi palco da vitória do Galo por 4 a 3 sobre o Cruzeiro.

NÚMEROS - Os rivais mineiros totalizam anos de histórias e obviamente já protagonizaram diversos jogos decisivos e importantes, e por isso já colecionaram muitos momentos e curiosidades marcantes. Eles acumulam muitas finais, zoeiras e curiosidades. A rivalidade entre os dois clubes da capital mineira é tão grande que existe até uma discordância no número de jogos.

A contagem dos clássicos pelo lado do Cruzeiro soma:

500 jogos

170 vitórias cruzeirenses

133 empates

196 derrotas

640 gols marcados

702 gols sofridos

A contagem dos clássicos pelo lado do Galo soma:

518 jogos

209 vitórias atleticanas

138 empates

171 derrotas

733 gols marcados

651 gols sofridos

2º Tempo

O Brasileirão 2023 atingiu números expressivos no fim de semana. O principal campeonato nacional alcançou a marca de mais de 2 milhões de torcedores nos estádios na oitava rodada, que registrou a maior média de público até o momento: 32.372 pagantes por jogo. A melhor média tinha sido na segunda rodada (27.849).

Após 80 jogos disputados, a competição tem média de 26.229 pagantes por partida, em crescimento de 32% em relação à edição anterior, que registrou 19.879 torcedores por jogo no mesmo período. O Brasileirão 2023 tem mobilizado tantos torcedores nas arquibancadas que se mantiver a média atual até o fim do campeonato, esta será a edição de maior média de público da história, superando os 22.953 torcedores por jogo, em 1983.

A oitava rodada ainda teve a partida com os recordes de público e renda da atual edição do Campeonato Brasileiro. No empate por 1 a 1 entre Flamengo e Cruzeiro, 61.094 pagantes (65.270 presentes) foram ao Maracanã, gerando uma renda bruta de R$ 3.669.392. Os números superaram os 60.352 pagantes (64.871 presentes) e a renda de R$ 3.616.817 de Flamengo 1 x 0 Corinthians, pela sétima rodada.

3º Tempo

A Globo fechou acordo com a CBF para transmissão dos jogos da seleção brasileira masculina até 2026. O contrato prevê a transmissão de amistosos e das partidas das Eliminatórias nas quais o Brasil for mandante. Os confrontos terão transmissão exclusiva da TV Globo, do sportv, do ge e do Globoplay.

O acordo passa a valer nos próximos amistosos da Seleção, que serão disputados nos dias 17 e 20 de junho, contra Guiné, em Barcelona, e Senegal, em Lisboa, respectivamente.

As Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026 começarão em setembro. O Brasil estreará em casa, contra a Bolívia.