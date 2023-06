Após peneirada, Bela Vista treina em ritmo intenso / COLUNA / TEMPO ESPORTIVO / ÁLVARO VILAÇA

Depois da excelente peneirada realizada no mês passado e da aprovação inicial de dezenas de garotos, o Bela Vista segue em ritmo intenso com as atividades esportivas.

Os treinos do Bela Vista no Estádio Santa Luzia estão acontecendo 03 vezes por semana. Foto: Álvaro Vilaça

Na categoria Sub-15, foram recrutados 20 atletas. Já na categoria Sub-17, o número de aprovados chegou a 35. Eles se juntaram a outros jovens que já treinavam no clube.

Como muitos jovens não puderam participar da peneirada, a Coordenação das Categorias de Base tem feito testes semanais com vários garotos, que procuram o clube em busca de uma oportunidade.

Os treinos no Estádio Santa Luzia estão acontecendo às segundas, quartas e sextas-feiras, de 14:00 às 17:00. Quem quiser participar, pode agendar um horário.

Luiz Guilherme, de 34 anos, ex atleta profissional e natural de Sete Lagoas é o técnico do Periquito.

A ideia da diretoria é montar duas equipes competitivas para a disputa de campeonatos locais e amistosos contra os grandes times de BH, além do Coimbra, que realiza um trabalho de referência em suas categorias de base.

Tempo Esportivo

1º Tempo

O Atlético depende apenas de suas forças na rodada final do Grupo G para carimbar a vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. Com o triunfo sobre o Alianza Lima por 1 a 0, no Peru, na penúltima rodada do Grupo G, o time encaminhou de forma positiva a vaga para a fase eliminatória. No próximo dia 27, o Alvinegro enfrenta o Libertad em Assunção.

Com a vitória sobre o Alianza, o Atlético chegou a nove pontos. O Athletico-PR lidera com 10. O Libertad é o terceiro com seis, enquanto o Alianza soma quatro, e já está eliminado.

De maneira bem objetiva, basta ao Galo empatar com o Libertad na rodada final que o time se garante entre os dois primeiros do grupo e avança às oitavas de final. Porém, até mesmo uma derrota por um gol de diferença para o Libertad assegura a vaga. Os paraguaios igualariam a pontuação do Atlético, mas perderiam no saldo de gols.

Para se classificar em primeiro lugar do Grupo G, o Galo pode até mesmo empatar, mas dependeria do resultado do Athletico-PR, que vai encarar o Alizana Lima, também no dia 27, em Curitiba. Ser primeiro do grupo pode significar, na teoria, a chance de enfrentar um adversário menos competitivo nas oitavas-de-final, mas após o início desastroso, com duas derrotas seguidas, o Atlético já poderá se dar por satisfeito se conseguir finalizar a fase de grupos pelo menos em segundo lugar.

2º Tempo

O Valladolid foi rebaixado no Campeonato Espanhol no último domingo, ao ficar no empate com o Getafe na rodada final da competição. No dia seguinte à confirmação da queda para a segunda divisão da LaLiga, Ronaldo Fenômeno, presidente e proprietário do clube, negou a possibilidade de deixar a instituição.

Essa foi a segunda vez que o Valladolid foi rebaixado no Campeonato Espanhol desde que Ronaldo Fenômeno comprou o clube, em setembro de 2018. A equipe terminou a edição 2022/23 da liga espanhol com 40 pontos.

Na luta para escapar do rebaixamento, o Valladolid contratou o técnico Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro. Ele comandou o time em 11 jogos, mas obteve apenas cinco derrotas, três empates e três vitórias no período.

Parte da imprensa na Espanha tem noticiado o fato de que Ronaldo estaria com os olhares mais voltados para o Brasil, por causa da aquisição do Cruzeiro e que isso seria um dos motivos da queda do time para a Série B espanhola. A falta de investimentos no time também tem sido lembrada com frequência.

3º Tempo

A Uefa Champions League é a principal competição de clubes do mundo. Entre as melhores equipes da Europa, estão também gratas surpresas, mas ainda são poucos os clubes e jogadores que puderam comemorar um título de Liga dos Campeões. O Real Madrid lidera com folga em número de títulos conquistados e, claro, em jogadores que já levantaram a taça europeia.

A edição 2022/2023 da Champions League será decidida no próximo sábado. A Inter de Milão, 03 vezes campeã, levou a melhor sobre o Milan, no clássico das semifinais, e volta à grande decisão pela primeira vez após o histórico título de 2010. Os Nerazzurri enfrentam o Manchester City na decisão, após os comandados de Pep Guardiola aplicarem uma goleada histórica no Real Madrid e voltando ao jogo do título após dois anos. A partida que apontará o campeão europeu será disputada em Istambul, na Turquia, às 16 horas (horário de Brasília).

A competição já foi conquistada por 22 clubes diferentes, sendo que 13 deles venceram o título mais de uma vez. O clube com mais troféus da Liga dos Campeões é o Real Madrid, que ganhou 14 vezes. Considerando apenas a dita 'era moderna' da Champions League (de 1992/93 em diante), os Blancos também figuram como recordistas em presenças em finais do torneio. Mila com 07 conquistas, Liverpool e Bayer de Munique com 06 são os outros clubes que mais venceram o torneio do velho continente.