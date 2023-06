Times de Sete Lagoas se destacam na primeira rodada do Regional / COLUNA / TEMPO ESPORTIVO / ÁLVARO VILAÇA

O Campeonato Regional de Futebol Amador (considerado também uma competição municipal, embora tenha times de outras cidades) teve início no último final de semana com bons confrontos realizados na Arena do Jacaré.

A Arena do Jacaré sedia todos os jogos do Amador 2023. Foto: Atila Kassius

O domínio foi absoluto das equipes de Sete Lagoas em relação as representantes dos municípios adjacentes. O grande destaque da abertura foi o União Alvorada, atual campeão da Copa Eldorado, que goleou o Cachoeirense por 4 a 1.

Por uma questão de calendário, os jogos da primeira rodada foram realizadas domingo, segunda-feira e terça-feira, mas a partir das próximas rodadas, os jogos serão sempre aos sábados à tarde e domingos pela manhã com encerramento às segundas-feiras à noite.

A competição reúne 12 equipes divididas em dois grupos. A chave de Sete Lagoas tem: River, Ideal, Democrata (Sub-20), Coritiba, Montreal e União Alvorada. Já a regional é composta por Paraopeba, Cachoeirense, Inhaumense, Sertanejo (Prudente de Morais), Cristalino (Pompéu) e São Sebastião de Pindaíbas. Na primeira rodada, as equipes sete-lagoanas saíram invictas com cinco vitórias e um empate. O regulamento define que as duas chaves se enfrentam e os dois mais bem classificados de cada uma disputam uma vaga na final.

O torneio é coordenado pela Socó Esportes e tem o apoio do Democrata e da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes e Lazer, e da Liga Eclética Desportiva de Sete Lagoas. Todas as informações da competição podem ser acessadas no perfil do Instagram @campeonatoamador7l.

Seguem os resultados da 1ª rodada:

Cachoeirense 1 x 4 União Alvorada

São Sebastião 1 x 3 Democrata (sub-20)

Paraopeba 0 x 2 Curitiba

Sertanejo 0 x 1 River

Inhaumense 0 x 2 Montreal

Ideal 1 x 1 Cristalino

A programação da segunda rodada marca os seguintes confrontos na Arena do Jacaré:

Sábado, 24 de junho:

14h – Inhaumense x River

15h45 – Ideal x São Sebastião

Domingo, 25 de junho:

8h15 – Paraopeba x Montreal

10h – União Alvorada x Cristalino

Segunda, 26 de junho:

Sertanejo x Democrata (Sub-20)

Cachoeirense x Curitiba

A entrada para todos os jogos na Arena do Jacaré é franca.

Tempo Esportivo

1º Tempo

Já são sete jogos de jejum! O tom das cobranças pela retomada de vitórias no Cruzeiro de Pepa aumentou. O revés por 1 a 0 para o Fortaleza, na última quarta-feira, no Mineirão, expôs erros que o time outrora havia cometido no Brasileiro e que decidiram o resultado da 11ª rodada. O ataque não é eficiente, a defesa fica fragilizada nos contra-ataques, e o descontentamento da torcida aumenta a cada novo tropeço.

No Mineirão, o Cruzeiro fez apenas o terceiro jogo no ano (perdeu todos eles) e viu a pressão da torcida também aumentar com o sétimo jogo seguido sem vitória (cinco pelo Brasileiro e dois pela Copa do Brasil). Jogadores receberam vaias no segundo tempo e houve até gritos de "time pipoqueiro" por uma parte dos mais de 29 mil presentes. Foi a primeira reação mais incisiva das arquibancadas na era Pepa.

O jogo contra o São Paulo, marcado para este sábado, às 21 horas, no Independência, já considerado importante, se torna ainda mais para os ânimos internos e externos no Cruzeiro. Será preciso uma mobilização para retomar a confiança do elenco e voltar a trilhar o caminho das vitórias, que marcaram o início do trabalho do treinador. O Cruzeiro continua estacionado no meio da tabela do Campeonato Brasileiro com 14 pontos. O time segue com boa folga para a zona do rebaixamento, mas a conquista de apenas dois pontos nos últimos 15 disputados, ligou no sinal de alerta na Toca da Raposa II.

2º Tempo

A vitória não veio, mas um certo alívio, sim! Na estreia de Felipão como treinador, o Atlético empatou fora de casa com o Fluminense, por 1 a 1, pela 11ª rodada do Brasileirão, na noite da última quarta-feira. Scolari foi para a aérea técnica e começou a dar sua cara para o time. Mudanças pontuais e um rascunho do que vamos ver daqui para frente renovam as esperanças do torcedor.

Em campo, a principal mudança vista em relação ao time de Eduardo Coudet foi a formação tática. O argentino jogava em um 4-4-2, com Paulinho e Hulk centralizados e sem priorizar as jogadas de linha de fundo. Contra o Fluminense, o Galo apresentou um 4-2-3-1, com Paulinho aberto na esquerda, Hyoran armando o time, e Zaracho fazendo uma dupla com Battaglia na volância. Dentro do proposto, foi positivo. O Galo dominou a maior parte do jogo e só não venceu, porque Fábio, como de costume, se superou na defesa da meta tricolor, sendo eleito, inclusive, o melhor jogador em campo.

Além das mudanças táticas, há a mudança de postura que a chegada do treinador trouxe para a equipe. Sorrisos nos rostos, brilho nos olhos, e esperanças renovadas para a sequência. Resgatar o que há de melhor e valorizar o que um elenco tem, Felipão sabe fazer.

O pentacampeão mundial rasgou elogios ao elenco e disse que vai trabalhar com o grupo que tem, indo de encontro ao discurso da diretoria de austeridade nas contratações. É o início de um trabalho que pode render bons frutos aos Atlético.

Sábado, o alvinegro viaja até o Ceará para enfrentar o Fortaleza no Castelão. O jogo tem início previsto para as 18:30.