Times da Chave Regional reagem e Campeonato Amador fica mais equilibrado / COLUNA / TEMPO ESPORTIVO / ÁLVARO VILAÇA

Foi concluída na última segunda-feira a segunda rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador. Diferentemente da rodada de abertura, as equipes da chave regional reagiram e conquistaram bons resultados na Arena do Jacaré. Porém, o destaque geral continua sendo de Sete Lagoas, já que o União Alvorada foi o único a vencer seus dois confrontos e segue com 100% de aproveitamento.

Foto: Vinicius Oliveira

Os últimos seis jogos foram disputados e a grande maioria foi decidida nos detalhes. A única vitória por dois gols de diferença foi do Sertanejo de Prudente de Morais sobre o Democrata, que disputa o torneio com uma equipe Sub-20. O artilheiro da competição é Luiz Otávio Falcão, do Montreal, com dois gols.

O campeonato reúne 12 equipes divididas em dois grupos. A chave de Sete Lagoas tem: River, Ideal, Democrata (Sub-20), Coritiba, Montreal e União Alvorada. Já a Regional chega com: Paraopeba, Cachoeirense, Inhaumense, Sertanejo (Prudente de Morais), Cristalino (Pompéu) e São Sebastião de Pindaíbas. O regulamento define que as duas chaves se enfrentam e os dois mais bem classificados de cada uma disputam uma vaga na final.

Como é de tradição, a 3ª rodada será aberta no próximo sábado, 1º de junho, e terá continuidade domingo, 2, e segunda-feira, 3. O destaque do projeto Arena Day, no domingo, será o show da dupla Vinícius & Mateus, a partir das 12 horas.

O Campeonato Municipal de Futebol Amador é coordenado pela Socó Esportes, e tem o apoio do Democrata e da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes e Lazer, e da Liga Eclética Desportiva de Sete Lagoas.

A previsão é de que o torneio seja finalizado até a primeira quinzena do mês de agosto.

Resultados após 02 rodadas:

1ª RODADA:

Cachoeirense 1 x 4 União Alvorada

São Sebastião 1 x 3 Democrata (sub-20)

Paraopeba 0 x 2 Curitiba

Sertanejo 0 x 1 River

Inhaumense 0 x 2 Montreal

Ideal 1 x 1 Cristalino

2ª RODADA:

Inhaumense 0 x 0 River

Ideal 1 x 0 São Sebastião

Paraopeba 2 x 2 Montreal

União Alvorada 2 x 1 Cristalino

Sertanejo 2 x 0 Democrata (Sub-20)

Cachoeirense 1 x 0 Curitiba

Programação de jogos da 3ª RODADA, todos confirmados para a Arena do Jacaré:

Sábado, 1º de julho:

14h15 – Cachoeirense x Democrata (sub-20)

15h45 – Curitiba x Inhaumense

Domingo, 2 de julho:

8h15 – Sertanejo x Ideal

10h – River x Cristalino

Segunda-feira, 3 de julho:

19h15 - Paraopeba x União Alvorada

21h - São Sebastião x Montreal

Tempo Esportivo

1º Tempo

Depois de um começo muito difícil, com direito a jogos tensos na Pré-Libertadores e duas derrotas seguidas no início da fase de grupos, o Atlético conseguiu sacramentar a sua classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. A vaga veio com empate diante do Libertad, no Paraguai, por 1 a 1. O Galo não jogou bem, sofreu, levou sustos, mas teve maturidade para buscar o resultado e, o mais essencial de tudo: evitou a eliminação. Venceu os três jogos seguintes e foi para o Defensores del Chaco podendo perder por até um gol de diferença. É um alívio para o trabalho inicial de Luiz Felipe Scolari, que ainda não venceu como treinador do Atlético.

Há muito o que evoluir. O ataque, por exemplo, teve atuação aquém em Assunção. Pavón, Hulk e Paulinho não conseguiram se comunicar nos passes e movimentação.

Na defesa, ainda há apuros na bola aérea. O gol do Libertad saiu após o lado direito ficar desprotegido. Do outro lado, Guilherme Arana não acompanhou a conclusão da jogada.

O Atlético terminou a sequência de longas viagens com o principal objetivo de junho cumprido. A Libertadores só volta na primeira semana de agosto. Um sorteio será realizado no dia 05 de julho para definir os confrontos das oitavas-de-final. Não há Copa do Brasil mais, e Scolari terá semanas cheias pela frente para ajeitar o time e lutar pelos dois títulos restantes. A próxima parada é o América, em clássico no Mineirão, para se reabilitar na Série A, domingo, às 16 horas.

2º Tempo

A partir da próxima segunda-feira, 03 de julho, a janela internacional de transferências estará aberta para o futebol brasileiro. O Cruzeiro chegará a esta abertura com pilares bem estabelecidos para contratações, vendas e focos. O diretor executivo de futebol do clube, Pedro Martins, deu um panorama geral sobre como será a atuação do clube em termos de contratações e vendas.

Uma revelação importante do diretor foi que a parte orçamentária está completamente ajustada. Para novas chegadas, segundo ele, será preciso realizar alguma venda ou um aporte financeiro ao orçamento.

Para Pedro Martins, o forte do Cruzeiro não está na busca por reforços no mercado, mas pela coesão do trabalho atual de Pepa. Segundo ele, o peso pela melhora dos resultados do time não virá de quem chegar agora na janela de julho.

Nas movimentações de mercado, dois perfis têm ficado mais evidentes. A busca por atletas no mercado de fora do país (a primeira contratação foi o colombiano Helibelton Palacios, vindo do Elche, da Espanha) e em atletas estrangeiros que tenham baixo custo para o clube.

Para o segundo semestre, o Cruzeiro terá compromissos somente pelo Campeonato Brasileiro. É a única competição a ser disputada até dezembro. O próximo compromisso do time azul será em Porto Alegre, neste sábado, às 21 horas, diante do Internacional. No final de semana seguinte, o Cruzeiro vai ao Rio de Janeiro enfrentar o desesperado Vasco.