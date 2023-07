Começou diferente, com as equipes de Sete Lagoas sobrando na disputa, mas após 03 rodadas, o que se vê é um equilíbrio imenso entre os participantes do Campeonato Municipal de Futebol Amador.

Faltam 03 rodadas para o fechamento da primeira fase do Campeoanto Amador.

O campeonato reúne 12 equipes divididas em dois grupos e todas as partidas acontecem na Arena do Jacaré com portões abertos para o público em geral. A chave de Sete Lagoas tem: River, Ideal, Democrata (Sub-20), Coritiba, Montreal e União Alvorada. Já a Regional chega com: Paraopeba, Cachoeirense, Inhaumense, Sertanejo (Prudente de Morais), Cristalino (Pompéu) e São Sebastião de Pindaíbas. O regulamento define que as duas chaves se enfrentam e os dois mais bem classificados de cada uma disputam uma vaga na final.

Como é de tradição, a 4ª rodada será aberta no próximo sábado, 08 de julho, e terá continuidade no domingo, 9, e na segunda-feira, 10.

O Campeonato Municipal de Futebol Amador é coordenado pela Socó Esportes, e tem o apoio do Democrata e da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes e Lazer, e da Liga Eclética Desportiva de Sete Lagoas.

A previsão é de que o torneio seja finalizado até a primeira quinzena do mês de agosto.

Resultados após 03 rodadas:

1ª RODADA:

Cachoeirense 1 x 4 União Alvorada

São Sebastião 1 x 3 Democrata (sub-20)

Paraopeba 0 x 2 Curitiba

Sertanejo 0 x 1 River

Inhaumense 0 x 2 Montreal

Ideal 1 x 1 Cristalino

2ª RODADA:

Inhaumense 0 x 0 River

Ideal 1 x 0 São Sebastião

Paraopeba 2 x 2 Montreal

União Alvorada 2 x 1 Cristalino

Sertanejo 2 x 0 Democrata (Sub-20)

Cachoeirense 1 x 0 Curitiba

3ª RODADA:

Cachoeirense 03 x 01 Democrata (sub-20)

Curitiba 02 x 01 Inhaumense

Sertanejo 00 x 01 Ideal

River 00 x 00 Cristalino

Paraopeba 01 x 01 União Alvorada

São Sebastião 00 x 01 Montreal

A classificação está assim:

Veja a programação da 4ª rodada:

Sábado, 08 de julho:

14h15 –Democrata (sub-20) x Inhaumense

15h45 – Ideal x Cachoeirense

Domingo, 09 de julho:

14h00 –Cristalino x Curitiba

15h45 – União Alvorada x São Sebastião de Pindaíbas

Segunda-feira, 10 de julho:

19h15 – Montreal x Sertanejo

21h00 – Paraopeba x River

Tempo Esportivo

1º Tempo

O Mineirão vai ficando pelo meio do caminho! O Cruzeiro confirmou que o jogo contra o Coritiba foi transferido para o Estádio Independência. Anteriormente, o compromisso pela 15ª rodada do Brasileirão estava marcado para o Mineirão. O jogo será no dia 16 deste mês, às 11h (de Brasília).

A mudança aconteceu a partir de um pedido do Cruzeiro e se dá pela preocupação da diretoria e da comissão técnica com o estado do gramado do Mineirão. Na visão do clube, ele segue muito distante das condições ideais de jogo. É possível que o jogo seguinte, contra o Goiás, também passe para o Independência.

Apesar do acordo existente entre Cruzeiro e Minas Arena, o time somente jogará no Mineirão quando apresentar melhoria significativa no gramado. O estádio conseguiu alterar locais de alguns show previstos para o local, mas receberá um show de grande porte no dia 29 de julho.

Com o América jogando no Horto, o Atlético, brevemente em sua nova Arena e com o Cruzeiro hesitando em jogar no maior palco esportivo da capital mineira, aquilo que era uma desconfiança de alguns, pode virar uma dura realidade para todos: Se a política de utilização não mudar, em termos de futebol, o Mineirão pode virar, de fato, um grande elefante branco. Triste!

2º Tempo

Troca de interinos! Fernando Diniz será o novo treinador da seleção brasileira. O comandante do Fluminense acertou para ser interino enquanto a entidade espera que Carlo Ancelotti assuma o comando do ciclo até a Copa do Mundo de 2026. O contrato será de seis meses ou um ano, dependendo da data em que o italiano poderá deixar o Real Madrid. Não há definição se Fernando Diniz permanecerá na comissão técnica da Seleção após a chegada do treinador efetivo. O primeiro compromisso do novo treinador interino será a abertura das eliminatórias, em setembro. Na data Fifa de 4 a 12 de setembro, o Brasil recebe a Bolívia, em local a definir, e visita o Peru, em Lima. Ele ainda terá ainda mais quatro partidas em 2023, todas pelas eliminatórias: Venezuela (em casa) e Uruguai (fora), em outubro, Argentina (em casa) e Colômbia (fora), em novembro. Se Ancelotti não deixar o Real em janeiro, Diniz será o comandante da Seleção ainda na data Fifa de março de 2024, quando serão disputados dois amistosos, um deles já marcado, contra a Espanha, em Madri. Ramon Menezes, treinador interino nos três primeiros jogos da Seleção neste ano, com derrotas para Marrocos e Senegal e vitória sobre Guiné, segue no cargo na seleção sub-20. Não há, no entanto, calendário pré-definido para a categoria no segundo semestre deste ano.

Com o interino oficializado, a CBF agora corre para colocar em prática e no papel toda a confiança pelo acerto com Carlo Ancelotti. Apesar do otimismo, questões centrais ainda precisam ser discutidas, desde bases salariais até comissão técnica, passando por logística e local onde o italiano vai morar. Brasil sendo Brasil! A ver o resultado de toda essa operação!