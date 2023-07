Botafogo empilha recordes no Campeonato Brasileiro / COLUNA / TEMPO ESPORTIVO / ÁLVARO VILAÇA

O futebol prega peças incríveis, algumas chegam a ser inacreditáveis e mostram o porquê de o futebol brasileiro ser o mais equilibrado do planeta. De desacreditado à inalcançável. Assim tem sido a arrancada histórica do Botafogo no Campeonato Brasileiro de 2023. E ao vencer o Grêmio por 2 a 0, no último domingo, o Alvinegro alcançou mais um importante feito: Com 10 pontos de vantagem em 14 jogos, o time carioca garantiu a maior vantagem da era dos pontos corridos.

Tiquinho Soares é o artilheiro do Campeoanto Brasileiro com 10 gols. Foto: Reprodução/Superesportes

Em 2017, quando foi campeão brasileiro, o então líder Corinthians tinha os mesmos 36 pontos que o Botafogo na 14ª rodada. Os dois times dividem, aliás, a melhor campanha de um clube na competição desde 2003: 12 vitórias em 14 partidas.

No entanto, a vantagem da equipe de Fábio Carille para o segundo colocado, que na época era o Grêmio, era de oito pontos, dois a menos que o Botafogo tem para o vice Flamengo e também para o Grêmio, terceiro colocado.

E tem mais: O Botafogo conquistou todos os 21 pontos possíveis como mandante neste Brasileirão. São sete vitórias em sete jogos. Ao lado de Flamengo e São Paulo, o Glorioso é o mandante com mais gols no torneio: 14 bolas na rede cada. Além disso, tem a melhor defesa em casa disparada, com apenas um gol sofrido na estreia do torneio para o Tricolor Paulista. Os números reforçam o poderio do Botafogo atuando com o apoio de sua torcida.

E não para por aí: O Botafogo tem incríveis 71% de aproveitamento como visitante no Campeonato Brasileiro, o melhor número entre os 20 clubes do torneio. Em sete jogos, conquistou 15 pontos, com cinco vitórias e duas derrotas. São dez gols marcados e apenas seis sofridos.

Não é possível abordar os números impressionantes do Fogão no Brasileirão 2023 sem falar de Tiquinho Soares. O centroavante participou diretamente de 50% dos 24 gols anotados pelo time no campeonato. Foram dez gols e duas assistências até aqui. Ele é o artilheiro isolado da competição com 10 gols.

O time carioca venceu todos os confrontos diretos diante possíveis candidatos ao título, dentre eles: Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Internacional, Fluminense e Atlético. Simplesmente, irresistível!

Tempo Esportivo

1º Tempo

Melhor do que a encomenda! Com a vitória sobre o Vasco, no último final de semana, e os resultados da 14ª rodada, o Cruzeiro aumentou ainda mais as chances de, se mantiver o rendimento no Campeonato Brasileiro, voltar a disputar um torneio continental, após quatro anos de ausência. Além disso, o time se distanciou ainda mais da luta contra o rebaixamento, que foi o primeiro objetivo traçado pela gestão de Ronaldo Fenômeno.

Com 21 pontos, o Cruzeiro tem 50% de aproveitamento no Brasileiro e terminou a rodada em nono lugar. Abriu 10 pontos para o Goiás, primeiro dentro da zona do rebaixamento. Além disso, ficou a três pontos de Fluminense, Palmeiras e Bragantino, em quatro, quinto e sexto lugares, respectivamente.

Até pela proximidade, as chances de vaga na Libertadores aumentaram. Elas agora chegam a 28,7% e aumentaram nove pontos percentuais em uma rodada. Para a Sul-Americana, foram de 45,1% para 46,3%.

As probabilidades de queda para a Série B caíram mais ainda. Se na 13ª rodada eram de 8,6%, agora foram 4,9%. No Brasileiro, o Cruzeiro tem a meta inicial de terminar o Campeonato Brasileiro em 12º lugar, firmando-se na Série A e garantindo o retorno em um torneio continental.

Foi o objetivo traçado pela gestão de Ronaldo Fenômeno desde o ano passado. O Cruzeiro também estabeleceu uma meta de pontos para o torneio. No próximo domingo, às 11h (de Brasília), o time encara o Coritiba, que ocupa a 18ª colocação, no Independência.

2º Tempo

Dias duros, cobrança da torcida, futebol pobre e em queda livre no Campeonato Brasileiro! Assim tem sido a vida do Atlético nas últimas semanas. O time só volta a entrar em campo na próxima segunda-feira, dia 17. São sete dias para Felipão e comissão técnica, enfim, encontrarem o tempo necessário para melhorarem a produtividade da equipe. A sequência em busca da reabilitação do Campeonato Brasileiro tem desfalques, jogos fora de casa e clássico contra o Flamengo no fim do mês.

O próximo adversário do Galo é o Goiás, na Serrinha. O time goiano perdeu para o Santos na última rodada e segue na zona de rebaixamento. Para este jogo, Scolari perdeu Battaglia e Mariano (suspensos pelo terceiro cartão amarelo). Em compensação, Hulk retorna (está pendurado com dois cartões amarelos).

Na sequência, mais uma semana cheia e outro jogo fora de casa. No sábado, dia 22, o Atlético encara o Grêmio, na Arena do Grêmio. O tricolor gaúcho segue na parte de cima da tabela, dentro do G-4. Depois, o time mineiro retorna a Belo Horizonte para encarar o Flamengo no dia 29 deste mês.

A sequência do Brasileiro com três semanas cheias antecede mais uma decisão na temporada do Galo, o mata-mata da Libertadores. O time enfrenta o Palmeiras, pelas oitavas da competição nos dias 2 e 9 de agosto. O primeiro jogo em Belo Horizonte, a volta, no Allianz Parque. Já passou de hora desse grupo de jogadores dizer a que veio em 2023. Felipão já acumula 05 jogos à frente do Atlético sem nenhuma vitória conquistada. A torcida espera reação imediata!