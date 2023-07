Definição dos classificados do Campeonato Amador fica para a última rodada / COLUNA / TEMPO ESPORTIVO / ÁLVARO VILAÇA

A última rodada da primeira fase do Campeonato Municipal de Futebol Amador será emocionante. A disputa pela classificação para a semifinal está acirrada. Três equipes do grupo de Sete Lagoas e quatro da chave regional disputam as quatro vagas. Um destaque da 5ª rodada foi a vitória do Cristalino de Pompéu sobre o Democrata (Sub-20), garantindo a liderança de sua chave.

Os jogos do Campeonato Municipal de Amadores estão cada vez mais equilibrados na Arena do Jacaréjpg

Na chave de Sete Lagoas, União Alvorada, Montreal e Ideal estão com chances de classificação. Na chave regional a indefinição é maior, com Cristalino, Paraopeba, Cachoeirense e Inhaumense na briga. Os principais artilheiros são Fernando Augusto (Curitiba) e Gustavo Henrique (Paraopeba) com quatro gols cada.

Como é tradição, a 6ª rodada será aberta no próximo sábado, 22 de julho, e terá continuidade domingo, 23, e segunda-feira, 24. O Campeonato Municipal de Futebol Amador é coordenado pela Socó Esportes, e tem o apoio do Democrata e da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes e Lazer, e da Liga Eclética Desportiva de Sete Lagoas. Todas as informações da competição podem ser acessadas no perfil do Instagram @campeonatoamador7l.

Veja os resultados da 5ª rodada:

União Alvorada 1 x 1 Inhaumense

River 2 x 3 São Sebastião

Ideal 1 x 2 Paraopeba

Democrata (sub 20) 0 x 2 Cristalino

Montreal 1 x 1 Cachoeirense

Curitiba 2 x 2 Sertanejo

Programação de jogos para a 6ª e última rodada da fase classificatória na Arena do Jacaré:

Sábado, 22 de julho:

14h – União Alvorada x Sertanejo

15h45 – River x Cachoeirense

Domingo, 23 de julho:

8h - Ideal x Inhaumense

10h – Montreal x Cristalino

Segunda-feira, 24 de julho:

19h15 – Democrata (sub-20) x Paraopeba

21h – Curitiba x São Sebastião

Após a 5ª rodada, a classificação dos grupos ficou assim:

Classificação Chave A

Classificação Chave B



Tempo Esportivo

1º Tempo

Choque de realidade! Interromper trabalhos no meio da temporada não costuma ser a receita do sucesso. O Atlético viu a relação com Eduardo Coudet, agora no Internacional, se deteriorar, e apostou em todo o conhecimento futebolístico do pentacampeão Felipão. Ainda não houve efeito na mudança. O Galo não vence há 40 dias, em meio a importantes processos de transformações fora de campo.

O Galo fez mais uma partida bem aquém de suas condições, desta vez contra o Goiás. No Brasileirão, enfrentar times na zona do rebaixamento quase nunca é sinal de jogo fácil. Até porque, historicamente, o Atlético sempre teve dificuldades em Goiânia. Só que o 0 a 0 na Serrinha foi de baixíssima produção ofensiva.

Não há dúvidas de que o Atlético detém grandes jogadores, mas também tem um elenco composto por jogadores longe da melhor fase, até mesmo coletiva. A responsabilidade (pelo fracasso e sucesso) é sempre dividida num clube desse tamanho. E a realidade está diante dos olhos: dificilmente o Galo conseguirá outro título em 2023 além do tetracampeão mineiro.

E os desafios continuam. O time terá pela frente Grêmio e Flamengo (ambos só atrás do Botafogo) na Série A, e o São Paulo (fora) entre a ida e a volta do Palmeiras. Felipão vai precisar tirar coelhos da cartola. E, na sua longa carreira, sempre teve o dom de criar bons vestiários, tirando o melhor de cada peça, sem inventar. Vamos ver se isso terá efeito no questionado elenco do Galo.

2º Tempo

Recorde que não repercute dentro de campo! O empate do Cruzeiro com o Coritiba, no último domingo, frustrou a torcida, que vaiou o time após o apito final. Gesto repetido por quase todos os 22.173 torcedores presentes no Independência. Público que foi o maior registrado em jogos do estádio nesta temporada.

E os públicos do Cruzeiro no estádio têm sido altos ao longo do ano. Somando os oito jogos no Independência, o time levou mais de 161 mil torcedores, com média de 20.130 pessoas por partida. O que representa 87% de ocupação do Independência, que tem capacidade total para 23 mil torcedores.

O Cruzeiro também tem acumulado boas rendas no estádio. Há um acordo vigente com o América para utilização do Independência, onde o clube celeste fica, em média, com 60% da renda bruta de cada partida. Diante do Coritiba, a renda total foi de R$ 983.016,25.

Se a Raposa vem conseguindo bons resultados financeiros nos jogos em casa, o desempenho em campo como mandante preocupa. O empate com o Coritiba fez o time perder os 100% de aproveitamento no Independência sob comando de Pepa. Antes, tinha quatro vitórias em quatro jogos no estádio.

O tropeço no Independência foi o quinto do Cruzeiro como mandante no Campeonato Brasileiro. Com três vitórias, um empate e quatro derrotas, o time de Pepa segue na segunda metade da tabela considerando apenas o desempenho dos 20 times em casa.

O aproveitamento geral é de apenas 41%. Todos os times com desempenho pior no quesito estão lutando contra o rebaixamento, com exceção ao Atlético, que somou nove pontos como mandante e está no meio da tabela geral, assim como o próprio Cruzeiro.