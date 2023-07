Definidos os semifinalistas do Campeonato Amador / COLUNA / TEMPO ESPORTIVO / ÁLVARO VILAÇA

A última rodada da primeira fase do Campeonato Municipal de Futebol Amador foi emocionante. A disputa pela classificação para a semifinal foi extremamente acirrada. Três equipes do grupo de Sete Lagoas e quatro da chave regional disputavam as quatro vagas.

Os jogos do Campeonato Municipal de Amadores estão cada vez mais equilibrados na Arena do Jacaré.

O grande destaque da rodada foi o União Alvorada, dono da melhor campanha do torneio, e que disparou um sonoro 7 x 1 diante do já eliminado São Sebastião de Pindaíbas. O Montreal bateu o Cristalino e conquistou a outra vaga do grupo. O Ideal, um dos favoritos, acabou não obtendo a classificação no grupo de Sete Lagoas. Cachoeirense e Paraopeba confirmaram as expectativas e garantiram as vagas da Chave B.

Veja os resultados da 6ª rodada:

União Alvorada 07 x 01 Sertanejo

River 00 x 01 Cachoeirense

Ideal 01 x 00 Inhaumense

Montreal 02 x 00 Cristalino

Democrata (sub-20) 01 x 02 Paraopeba

Curitiba 02 x 01 São Sebastião

Na Chave de Sete Lagoas conseguiram a classificação o União Alvorada e o Montreal. Ficaram de fora: Ideal, Curitiba, River e o time Sub-20 do Democrata.

Na Chave das outras cidades os classificados foram Cachoeirense e Paraopeba. Cristalino de Pompeu, Inhaumense, Sertanejo de Prudente de Morais e São Sebastião das Pindaíbas ficaram pelo meio do caminho.

Após algumas reuniões e ajustes, a programação dos confrontos das semifinais, na Arena do Jacaré, ficou assim:

Sábado:

15:30 – União Alvorada x Montreal

Segunda-feira:

19:30 – Cachoeirense x Paraopeba

A grande decisão do Campeonato Amador está confirmada para o primeiro final de semana do mês de agosto, no domingo pela manhã, dia 06. Haverá preliminar com a decisão do terceiro lugar.

O Campeonato Municipal de Futebol Amador é coordenado pela Socó Esportes, e tem o apoio do Democrata e da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes e Lazer, e da Liga Eclética Desportiva de Sete Lagoas. Todas as informações da competição podem ser acessadas no perfil do Instagram @campeonatoamador7l.

Tempo Esportivo

1º Tempo

Daqui a um ano serão realizadas as Olimpíadas de Paris. Já classificadas, as mulheres estrearam na Copa do Mundo derrotando o Panamá por 4 a 0 exatamente um ano antes da estreia na França. Os homens ainda disputarão uma de duas vagas em um Pré-Olímpico a ser formatado pela Conmebol, no início do ano que vem.

No futebol feminino, participam atletas de qualquer idade. No masculino, os nascidos a partir de 1º de janeiro de 2001 (sem contar os três convites para jogadores nascidos antes dessa data, com idade livre). A cada semana, os jovens estão disputando, paralelamente, uma vaga na seleção brasileira, atual bicampeã olímpica.

Entre os clubes da elite do futebol brasileiro, Vitor Roque (Athletico-PR), Maurício (Internacional) e Marcos Leonardo (Santos) têm os melhores desempenhos ofensivos da temporada.

Morato (zagueiro do Benfica), Gabriel Menino (volante do Palmeiras), Martinelli (volante do Fluminense), Praxedes (meia do Bragantino, emprestado ao Vasco), Gabriel Pirani (meia do Santos, emprestado ao Fluminense e agora vendido para o exterior), Gabriel Pec (atacante do Vasco), Paulinho (atacante do Atlético), além de vários outros nomes que estão na Europa poderão figurar na lista do time que tenbtará o tricampeonato consecutivo. Até o treinador que comandará a seleção masculina em Paris ainda é uma grande incógnita. Brasil sendo Brasil!

2º Tempo

O Cruzeiro vive uma verdadeira gangorra neste Campeonato Brasileiro. Depois de vencer o São Paulo em Belo Horizonte e o Vaco da Gama fora de casa, o time empatou com o Coritiba e perdeu para o Goiás, ambas as partidas no Independência. Nenhum gol foi marcado a favor da Raposa.

Com 22 pontos conquistados em 15 jogos, o clube Celeste está na 10ª colocação da Série A. Antes da partida contra o Athletico-PR, o Cruzeiro joga com o Goiás pela 16ª rodada do Brasileirão.

São apenas 41% dos pontos conquistados como mandante. Todos os times com desempenho pior no quesito estão lutando contra o rebaixamento, com exceção ao Atlético.

Fora de Minas Gerais os números são excelentes. O time soma 03 vitórias, 03 empates e apenas 01 derrota, alcançando 57% de índice de aproveitamento.

Um dos primeiros clubes do Brasil a se tornar uma SAF, o Cruzeiro é comandado pelo grupo de Ronaldo Nazário. Se não tem um aporte financeiro astronômico, o clube mineiro ao menos vê suas contas em dia.

Méritos para o treinador português Pepa. Com um elenco abaixo de muitos de seus rivais, o treinador português tem trabalhado duro.

Pepa tem variado o esquema tático da Raposa entre o 4 – 4 – 2 e o 4 – 3 – 3. o Cruzeiro, mesmo quando não joga bem, consegue ser competitivo e isto tem feito toda a diferença para o clube Celeste nesta temporada. Porém, a sequência de jogos com baixa produtividade ligou o sinal de alerta na Toca da Raposa II. Alguns reforços estão chegando nesta janela de transferências, o que pode ser um alento para o torcedor.

O próximo compromisso do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, contra o Athletico-PR, mudou de horário. O confronto passou de 18h30 (de Brasília), no sábado, para às 16h. A partida será disputada na Arena da Baixada, em Curitiba. O confronto é válido pela 17ª rodada do Brasileirão. O Cruzeiro vem de uma derrota em casa, no último fim de semana, para o Goiás. Já o Athletico-PR venceu o Vasco, no Rio de Janeiro. O time mineiro está com 22 pontos, na 11ª posição da tabela do Brasileirão. Já o Furacão, é quinto colocado, com 26 pontos.