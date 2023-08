Montreal e Paraopeba decidem o Campeonato Amador / ÁLVARO VILAÇA / COLUNA / TEMPO ESPORTIVO

O próximo domingo será de festa do futebol amador na Arena do Jacaré. Chegou o momento da grande decisão do Campeonato Municipal de Futebol Amador que resgatou a tradição de rivalidades regionais. Montreal e Paraopeba disputam o título a partir das 10h, na Arena do Jacaré. A entrada é gratuita e o torcedor ainda poderá curtir o show de Rafael Torres.

Foto: Reprodução/Arquivo SeteLagoas.com

A semifinal foi dentro das expectativas e marcada por grandes duelos. Pela chave Sete Lagoas, o Montreal venceu o União Alvorada por 6 a 5 na cobrança de penalidades, no tempo normal o jogo ficou empatado em 1 a 1. Já na chave regional, o Paraopeba venceu o Cachoeirense por 3 a 1. União Alvorada e Cachoeirense disputam a 3ª colocação, também no domingo, a partir das 8h30.

A competição reuniu 12 equipes divididas em dois grupos. A chave de Sete Lagoas teve: River, Ideal, Democrata (Sub-20), Coritiba, Montreal e União Alvorada. Já a regional foi representada por Paraopeba, Cachoeirense, Inhaumense, Sertanejo (Prudente de Morais), Cristalino (Pompéu) e São Sebastião de Pindaíbas. Os principais artilheiros são Luciano Moreira (União Alvorada) com cinco gols e Fernando Augusto (Curitiba) e Gustavo Henrique (Paraopeba) com quatro gols cada.

O Campeonato Municipal de Futebol Amador é coordenado pela Socó Esportes e tem o apoio do Democrata e da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes e Lazer, e da Liga Eclética Desportiva de Sete Lagoas. Todas as informações da competição podem ser acessadas no perfil do Instagram @campeonatoamador7l.

Tempo Esportivo

1º Tempo

Além de qualidade de trabalho, também está faltando humildade! A ausência de vitórias no Atlético incomoda a todos dentro do clube, inclusive, obviamente, o técnico Luiz Felipe Scolari. Após chegar ao nono jogo sem vencer, com a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, pela Copa Libertadores, o treinador se mostrou irritado com algumas perguntas na coletiva de imprensa, no Mineirão, ironizou outras e repetiu, por algumas vezes, que o trabalho no dia a dia é que vai resolver, apesar de haver pouco tempo.

No meio da coletiva, Felipão foi questionado sobre os 15% de aproveitamento no Galo. São nove partidas, com cinco derrotas e quatro empates, além da queda na tabela do Brasileiro (de quarto para 13º lugar desde a chegada do treinador). Ele rebateu a pergunta e ironizou, afirmando que o repórter insinuava que o técnico era ruim

Antes, na segunda pergunta da coletiva, Felipão foi questionado sobre a organização do time em campo contra o Palmeiras, respondeu dizendo que não responderia para quem o indagou. O treinador também foi questionado sobre o perigo de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e a porcentagem do rendimento do seu trabalho, com 15%, que seria de “time rebaixado”.

A resposta foi essa: "Vai ser então. Se essa é a campanha. Por enquanto, não estamos rebaixados. Mas, provavelmente, será (rebaixado). O grupo tem trabalhado, tem feito o melhor. E eu não tenho conseguido, não tenho conseguido as vitórias. Eles sentem o que sinto. Vamos trabalhar as coisas para o melhor. Se não for para o melhor, vai para o sentido que você está colocando."

Felipão considera que tem capacidade para solucionar a situação. Segundo ele, a experiência que tem no futebol o possibilita fazer mudanças. Entretanto, ele admitiu que o trabalho não tem dado resultado. O tempo está ficando escasso, a paciência do torcedor já acabou e o time parece jogar pior a cada dia.

Domingo, às 16 horas, o Atlético terá mais uma oportunidade de vencer no Campeoanto Brasileiro. Vai enfrentar o bom time do São Paulo no Morumbi. Nova derrota pode deixar a situação do treinador muito difícil no comando técnico do time.

2º Tempo

Sem novidades! O Flamengo segue protagonista no mercado brasileiro de transferências. Assim como na primeira janela, o time carioca voltou a ser o time com maior investimento em reforços. No total, foram R$ 91 milhões. Em 2023, o Flamengo já soma 222 milhões de reais em contratações se somados os gastos da primeira janela. O Athletico-PR também se reforçou e aparece na sequência, com R$ 28,8 milhões. O Furacão trouxe os argentinos Lucas Esquivel (ex-Unión Santa Fé) e Bruno Zapelli (ex-Belgrano). O Bahia, sob o comando do grupo City, fecha o top-3 com R$ 28,3 milhões. O Tricolor de Aço trouxe o lateral Gilberto, do Benfica, por 15 milhões, e o atacante Rafael Ratão, do Toulouse, por 13,3 milhões.

De 3 de julho a 2 de agosto, os times da Série A investiram pelo menos 250 milhões de reais. Isso porque nem todos os valores das 84 contratações foram divulgados. Ao contrário da primeira janela, os times foram mais tímidos ao trazer novos nomes e trouxeram peças pontuais para os respectivos elencos.

Quem precisou se movimentar para tentar reverter a situação complicada no Campeonato Brasileiro foi o Vasco, que foi o time que mais trouxe novos nomes para o elenco: oito - Jefferson, Maicon, Medel, Pablo Vegetti, Paulinho Paula, Praxedes, Sebastián Ferreira e Serginho. Na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Coritiba também contratou oito atletas: Diogo Oliveira, Edu, Fransérgio, Hayner, Lucas Barbosa, Maurício Garcez, Reynaldo e Sebastián Gomez.

Cruzeiro (7), Goiás (7), América (6) e Grêmio (6) também se destacaram no mercado. Do outro lado, Atlético e Palmeiras não contrataram nenhum reforço até aqui.