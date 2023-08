Montreal fatura mais um título no futebol amador

O Campeonato Municipal de Futebol Amador de Sete Lagoas teve um desfecho emocionante no último domingo. Durante a final, o jogo terminou em 0 a 0 no tempo normal. Mas nas penalidades o Montreal de Sete Lagoas fez 3 a 2 sobre o Paraopeba com três defesas do goleiro Elisson, eleito melhor goleiro da competição, e ficou com o título. A equipe do União Alvorada ficou com o terceiro lugar e a artilharia foi de Biro Biro. O prêmio de melhor goleiro do campeonato ficou com Elisson.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br/Vinícius Oliveira

Dois anos após ter conquistado a Copa Eldorado, o Montreal mostrou que tem um projeto bastante promissor, com muitos apoiadores e apoio total dos moradores da sua região.

O primeiro e segundo tempos foram equilibrados, com os dois finalistas se estudando bastante e com solidez na defesa ao não tomarem gols. Tanto o Montreal quanto o Paraopeba chegaram a essa decisão após empates seguidos de pênaltis (eliminando União Alvorada e Cachoeirense, respectivamente).

Nas penalidades da grande final, Elisson (Montreal) começou defendendo a cobrança de Gabriel (Paraopeba) no canto esquerdo baixo. Alisson, Preto e Claudino marcaram a favor do Montreal. Erick cobrou para fora, num chute rasteiro à direita do gol.

Marcinho e Talisson converteram suas cobranças pelo lado do Paraopeba. Mas Elisson (Montreal) também pegou o chute de Turiba e fez a defesa decisiva na cobrança de Da Roça. Final de jogo, Montreal 3 x 2 Paraopeba nos pênaltis.

Veja como ficaram a classificação e premiações:

Campeão: Montreal

Vice-campeão: Paraopeba

Terceiro Lugar: União Alvorada

O Campeonato Municipal de Futebol Amador foi coordenado pela Socó Esportes e teve o apoio do Democrata e da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes e Lazer, e da Liga Eclética Desportiva de Sete Lagoas.

Tempo Esportivo

1º Tempo

Principais metas não foram batidas! Nesta última quarta-feira, o Galo foi eliminado pelo Palmeiras nas oitavas de final da principal competição sul-americana de clubes. Derrotado no jogo de ida, em casa, por 1 a 0, o Alvinegro apenas empatou (0 a 0) com os paulistas em São Paulo. Com a queda, os mineiros deixaram de somar R$ 8,3 milhões, cota a ser paga nas quartas. Na Libertadores, o Atlético acumulou quase R$ 30 milhões, após passar pela segunda e terceira fases da seletiva, fase de grupos e chegar às oitavas-de-final. O planejamento inicial era chegar pelo menos às quartas-de-final nas competições eliminatórias. Não deu certo!

Antes, no fim de maio, o Atlético já havia deixado a Copa do Brasil também nas oitavas de final, em uma eliminação traumática. O time, então treinado por Eduardo Coudet, venceu o jogo de ida por 2 a 0, no Mineirão. Na volta, o treinador argentino decidiu preservar alguns titulares. O Galo perdeu por 2 a 0 e foi desclassificado nos pênaltis. A pressão sobre Chacho Coudet foi grande. Três jogos depois, ele pediu demissão, insatisfeito com o planejamento do clube. O Atlético, por outro lado, também já não tolerava o temperamento intempestivo do treinador, que semanas depois, acertou o retorno ao Internacional.

Outras duas metas estavam previstas no orçamento do Atlético para 2023. No Campeonato Mineiro, era chegar à final (o time foi campeão). No Brasileirão, o objetivo inicial é alcançar o G-4. Para isso, o Galo terá de se recuperar na competição. Passadas 18 rodadas, a equipe ocupa apenas a 10ª colocação, com modestos 24 pontos.

Domingo, no fechamento do primeiro turno, o time recebe o Bahia no Mineirão. A partida, que terá promoção especial para os torcedores, em função do Dia dos Pais, tem início previsto para as 11 horas da manhã.

2º Tempo

Novos tempos! Cristiano Ronaldo, Benzema, Roberto Firmino, Mané e Kanté em campo. Não, não é rodada da Liga dos Campeões. Começa neste final de semana a Saudi Pro League, liga profissional da Arábia Saudita, que atraiu os holofotes do futebol mundial depois de muito investimento na atual janela de transferências. Os clubes bateram recorde e ultrapassaram R$ 2,4 bilhões em contratações.

Atual campeão da liga, o Al-Ittihad chocou o mercado da bola ao convencer Benzema a deixar o Real Madrid. Não parou por aí e ainda contratou o volante Kanté, o atacante Jota e o brasileiro Fabinho. Os salários de Benzema e Kanté serão maiores do que de vários elencos da Premier League.

Maior vencedor do campeonato com 18 títulos, o Al-Hilal foi o que mais gastou: mais de 178 milhões de euros em Milinkovic-Savic, Rúben Neves, Malcom e Koulibaly.

A justificativa oficial para tantos gastos é "promover oportunidades de investimento e um ambiente atrativo no setor esportivo". Tal movimento faz parte da segunda fase das ações no esporte do projeto nacional "Visão 2030". O esporte é visto como fundamental para diversificar a economia do país e diminuir a dependência da indústria de combustíveis fósseis. A Arábia é o segundo maior produtor de petróleo do mundo (representa 40% do PIB).

3º Tempo

Pintou oportunidade! A Federação Mineira de Futebol abriu inscrições para o curso de formação de árbitros de futebol para o segundo semestre deste ano. As inscrições podem ser feitas no próprio site da entidade (www.fmfnet.com.br). O curso custa R$ 4.000,00 mais a taxa de matrícula de R$ 500,00 e a previsão de início da turma é em setembro deste ano.

Para se formar árbitro de futebol, é preciso respeitar algumas regras, determinadas pela própria FMF no edital do curso. São elas:

a) Conduta social, reputação e idoneidade ilibadas.

b) Dedicação ao Curso.

c) Frequência mínima de 70% nas aulas teóricas e práticas.

d) Atingir 70% das notas individuais em todas as matérias ministradas no curso.

d) Perfil psicológico compatível com a função.

e) Preparo físico adequado.

f) Condições adequadas de saúde física e mental.

g) Ao final o Formando atingindo todos os objetivos, receberá o CERTIFICADO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITRO DE FUTEBOL, podendo ser aceito nos quadros de árbitros da CEAF/MG. E em qualquer Federação do território nacional.

Para outras informações sobre o curso, basta acessar o site da fmf, ou ligar no número. O e-mail de contato é: sejaumarbitro@fmf.com.br.