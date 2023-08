Copa Libertadores: Internacional é mais um brasileiro a desafiar a altitude boliviana / COLUNA / TEMPO ESPORTIVO / ÁLVARO VILAÇA

Historicamente, jogar em cidades em que a elevação vertical é muito acima do nível do mar ainda é uma pedra no sapato para os clubes brasileiros, que, muitas vezes, são superados pelo dono da casa, acostumados com as condições atmosféricas do lugar.

Foto: Reprodução/Superesportes

Em um caso marcante, Anderson, atacante do Internacional, jogou apenas 30 minutos de jogo, contra o The Strongest, em um jogo da Libertadores de 2015, e pediu substituição, por não suportar a altitude e apresentar dificuldades para respirar. Na partida, o time gaúcho perdeu por 3 a 1. Atlético e Cruzeiro também já viveram jornadas terríveis em função da altitude e, em algumas ocasiões, chegaram a ser goleados.

Para o Galo, a derrota mais "dolorida" aconteceu em 2000. Pela 4ª rodada do grupo 8 daquela Libertadores, o time caiu para o Bolívar por 4 a 0, no Estádio Hernando Siles, na capital boliviana.

Já a Raposa, mesmo chegando com apenas duas horas de antecedência ao local do jogo, não resistiu aos 3.967 metros de altitude e sofreu a mais traumática derrota de sua história na Copa Libertadores. A goleada sofrida em 2008 para o Real Potosí por 5 a 1, aconteceu no Estádio Victor Agustín Ugarte, no interior da Bolívia.

Em 2023, Palmeiras, Fluminense e Athlético-PR, dentre outros, foram batidos quando jogaram na altitude. Os relatos das dificuldades e desgastes são inúmeros.

Quanto maior a altitude de um lugar, menor é a presença de oxigênio, tornado o ar mais rarefeito, em que a pressão atmosférica é muito baixa, causando a dificuldade na respiração. Em atletas de alto nível, pelo esforço exigido, a adversidade se torna ainda maior.

E será nestas condições que o Internacional entrará em campo para dar o ponta pé inicial das quartas-de-final da Copa Libertadores da América, edição 2023. Veja a programação dos jogos de ida e onde assistir:

Dia 22, terça-feira:

19h – Bolívar x Internacional – Paramount+

Dia 23, quarta-feira:

21h30 – Deportivo Pereira x Palmeiras – Globo, ESPN e Star+

21h30 – Boca Juniors x Racing – Paramount+

Dia 24, quinta-feira:

21h30 – Fluminense x Olimpia – ESPN e Star+

Jogos de volta:

Dia 29, terça-feira:

19h – Internacional x Bolíviar – Paramount+

Dia 30, quarta-feira:

21h30 – Palmeiras x Deportivo Pereira – Globo, ESPN e Star+

21h30 – Racing x Boca Juniors – Paramount+

Dia 31, quinta-feira:

21h30 – Olimpia x Fluminense – ESPN e Star+

Tempo Esportivo

1º Tempo

O Atlético vai inaugurar o seu novo estádio no próximo domingo, diante do Santos. O confronto, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, será às 18Ç30 horas.

Essa é a boa notícia para o torcedor do Galo, porque dentro de campo as coisas estão tomando um rumo muito ruim e bastante preocupante. A derrota para o Vasco por 1 x 0, domingo, no Maracanã, voltou a escancarar os problemas do time.

O Atlético precisa melhorar a organização do time, e a criação ofensiva é fraca. Só conseguiu fazer dois gols num jogo, recentemente, contra o São Paulo, em duas bolas paradas: uma bomba de Hulk, de falta, e com Pavón cobrando pênalti.

A total falta de produtividade e a lógica demonstram que algumas peças precisarão passar por revisão na escalação de Luiz Felipe Scolari, que a esta altura também balança no cargo. Ele estará de volta à beira do gramado contra o Santos (outro time que briga contra o Z-4), após cumprir suspensão automática. Se o time não empolga, que a nova casa possa cumprir esse papel imediato para que o fim da temporada de 2023 não seja tão melancólica igual ao ano passado. O Galo tem 27 pontos na tabela e ocupa apenas a decepcionante 11ª colocação.

2º Tempo

Pesadelo sem fim! O Cruzeiro não consegue se livrar da oscilação no Campeonato Brasileiro. Sem vencer há seis rodadas, o time vê, a cada jogo, a vantagem para o Z-4 diminuir, apesar de boas atuações, ofuscadas pela inoperância dos atletas na definição das jogadas. Ao fim da 20ª rodada, com o tropeço diante do Corinthians e as vitórias de alguns rivais, a distância para a degola chegou a quatro pontos. Neste momento, o time celeste tem 25 e é o 12º colocado. O cenário aconteceu em função das vitórias do Bahia e do Santos, 16º e 17º colocados, respectivamente. Ambos conseguiram somar os três pontos como mandantes, diante de times da parte alta da tabela. O Cruzeiro, em confronto direto com os reservas do Corinthians, apenas empatou.

O returno do Cruzeiro começou como a primeira parte: com tropeço para o Corinthians. Depois daquela partida, no entanto, o time engrenou quatro vitórias nas cinco rodadas seguintes, sobre Grêmio, Bragantino, Santos e América.

A partida contra o Grêmio está marcada para domingo, às 16:00 horas, em Porto Alegre.

3º Tempo

Só um milagre! Após a derrota de virada para o Fluminense por 3 x 1, no último sábado, o técnico Fabián Bustos analisou o desempenho do América no Maracanã. O treinador argentino admitiu que as falhas defensivas persistem na equipe, que tem a pior defesa do campeonato, com 44 gols sofridos. O América abriu o placar com Felipe Azevedo, no começo do segundo tempo. No entanto, o time não segurou a pressão do Fluminense e sofreu a 13ª derrota no Campeonato Brasileiro. O Coelho é o lanterna da competição, com uma partida a menos que as demais equipes, somando apenas 10 pontos depois de 19 jogos.

A permanência na Série A de 2024 é possível, porém, improvável, se atentarmos para o que o time vai precisar nas 19 rodadas finais: Nada mais, nada menos do que 12 vitórias, ou seja, um aproveitamento de 63% dos pontos que ainda vai disputar.

Pelo Brasileirão, o Coelho recebe o São Paulo, no próximo domingo, às 16:00 horas, no Independência. Antes disso, na quinta-feira, o América enfrenta o Fortaleza pelo confronto de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, às 19:00 horas.