Com um triunfo e um revés, Bela Vista estreia na Copa Ouro

O Bela Vista tem realizado diversos treinos e jogos com suas categorias Sub-15 e Sub-17. Na semana passada, a equipe realizou um amistoso em Contagem, no Benfica Campus, o CT do Coimbra. O placar da partida ficou em 2 x 0 para o Coimbra. Um resultado considerado normal, uma vez que o time de Contagem possui grande estrutura, com alojamento, nutricionista, fisiologista e disputa o Campeonato Mineiro. O Bela Vista Sub-17 fez um excelente jogo e teve até chances de empatar ou vencer o confronto.

No último domingo, a equipe estreou na Copa Ouro, tradicional competição das categorias de base, que reúne mais de 60 equipes da região metropolitana de Belo Horizonte. O Bela Vista está participando da competição com dois times, Sub-15 e Sub-17. Os jogos aconteceram em Santa Luzia, contra o Colorado. Os resultados foram os seguintes:

- Colorado 00 x 02 Bela Vista - Categoria Sub-17 (gols do volante Ronaldo e do atacante Matheus).

- Colorado 04 x 00 Bela Vista - Categoria Sub-15

A segunda rodada da Copa Ouro está prevista para o dia 09 de setembro. O Bela Vista enfrentará o Arena Verde de Contagem em Sete Lagoas, em horário a ser definido. A diretoria do BV tenta antecipar os dois jogos (Sub-15 e Sub-17) para o feriado de 7 de Setembro.

OBSERVAÇÃO: Os treinos com os atletas das categorias Sub-15 e Sub-17 ocorrem às segundas, quartas e sextas-feiras, de 14:00 às 17:00. Quem quiser participar pode agendar um horário para a realização de testes. Os números de contato estão nas redes sociais do Bela Vista.

1º Tempo

Foram 7 jogos consecutivos sem vitórias, e a diretoria do Cruzeiro, temendo o pior, resolveu demitir o técnico Pepa! O português foi demitido com um aproveitamento de 41%. Com esse percentual, as projeções apontavam para 46 pontos, uma pontuação apertada, porém suficiente para a permanência do time na Série A do Campeonato Brasileiro.

O que chamou a atenção nos últimos três meses foi a quantidade de chances desperdiçadas pela equipe, que continuava criando muitas oportunidades, mas tinha dificuldades para convertê-las em gols.

A partir de então, o Cruzeiro não conseguiu mais engrenar na temporada. Foi eliminado pelo Grêmio e conquistou apenas mais duas vitórias - sobre Vasco e São Paulo - em 16 jogos. A última sequência sem vitórias foi de sete partidas, todas pelo Brasileirão.

Além da falta de pontaria, o fraco desempenho como mandante - que já era ruim no Mineiro, com Paulo Pezzolano - também contribuiu para a saída de Pepa de Belo Horizonte. Foram 13 partidas disputadas pelo Cruzeiro como mandante, com quatro vitórias, três empates e seis derrotas, resultando em um aproveitamento de 38%.

Todas as vitórias conquistadas com Pepa foram em partidas no Independência. O Cruzeiro enfrentou problemas com o Mineirão por um período e precisou mandar jogos fora de BH. Nessa situação, perdeu para o Atlético e para o Cuiabá.

Domingo, às 18:30 horas, o Cruzeiro faz um jogo muito importante no Mineirão, contra o Bragantino. O novo treinador, seja quem for, chegará com um tremendo desafio pela frente: resgatar a confiança do grupo e garantir a permanência do clube na Primeira Divisão Nacional.

2º Tempo

Título encaminhado! Com mais uma vitória do Botafogo, o clube aumentou novamente suas chances de conquistar o título do Brasileirão. O placar de 3 a 0 em casa sobre o Bahia elevou suas chances de ser campeão de 86,5% para 90,2%, assegurando um potencial estatístico de 100% para terminar a competição entre os seis primeiros. Em conjunto com os resultados dos adversários que estão na luta por uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano, a vitória em casa do Grêmio por 3 a 0 sobre o Cruzeiro fez disparar o potencial da equipe gaúcha para terminar o Brasileirão no G4, que garante uma vaga direta para a Libertadores. O Grêmio agora possui um potencial de 60,6% para terminar a competição entre os quatro melhores times. Outra equipe que se beneficiou dos placares da rodada foi o Bragantino, que derrotou em casa o Cuiabá por 2 a 0 e, com os demais resultados, viu suas chances de G4 subirem de 30,9% para 40,3%.

Com o empate em casa contra o Internacional, o Flamengo melhorou suas chances de G4 em 1%, passando de 44,4% para 45,4%. Para o Athletico-PR e o Fluminense, o empate entre eles em Curitiba custou um pouco mais caro: as chances de G4 do Athletico-PR caíram de 32,4% para 26,5%, uma queda de 6%, enquanto o Fluminense viu suas chances de G4 diminuírem de 27,1% para 24,1%, uma queda de 3%.

As vitórias de Bragantino e Grêmio e os empates de Flamengo, Athletico-PR e Fluminense afetaram até mesmo as chances de G4 e G6 do Atlético e do Fortaleza, que, apesar de vencerem na rodada, terão mais dificuldades para ficar entre os quatro primeiros. O Galo tem 4,2% de possibilidades de G4 e 13,7% de G6.

O América derrotou o São Paulo por 2 a 1 no Independência e aumentou suas chances de sair do Z4 ao final da competição de 8,4% para 29,9%, um aumento de 12,6%. O Cruzeiro tem 87% de chances de permanecer na Série A em 2024 e 50% de possibilidades de garantir uma vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano.

3º Tempo

Em Minas Gerais, já vimos esse filme! A diretoria do Flamengo diverge sobre o futuro de Jorge Sampaoli. Uma boa parte defende a saída imediata do treinador, especialmente por conta da final da Copa do Brasil em setembro. Por outro lado, o presidente Rodolfo Landim é a principal figura que mantém o comandante no cargo.

Apoiadores de Landim e pessoas que formam a diretoria acreditam que o Flamengo terá mais chances de vencer a Copa do Brasil em caso de saída do técnico. Vale ressaltar que a relação do treinador no dia a dia do Ninho do Urubu não é boa, e há relatos de um clima insustentável dentro do clube.

A CBF confirmou as datas e horários dos jogos que definirão a Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo. A programação, com ambas as partidas aos domingos, ficou assim: