Feriado de Sete de Setembro com muito futebol em Sete Lagoas

Depois de estrear com uma vitória e uma derrota na Copa Ouro de futebol de categorias de base, o Bela Vista volta a campo nesta quinta-feira, feriado de 7 de Setembro, e desta vez, com um requinte todo especial: Será a primeira rodada do torneio com jogos em Sete Lagoas, no Estádio Santa Luzia. Será uma boa oportunidade para que muitos conheçam o novo projeto do Periquito e o potencial das duas categorias que estão representando o clube na competição. O BV vai enfrentar o Arena Verde de Contagem nos seguintes horários: Categoria Sub-17 às 14:10 e Categoria Sub-15 às 15:30. Ambas as partidas poderão ser acompanhadas pelo público em geral e a entrada será franca.

Depois da estreia em Santa Luzia, o Bela Vista volta a jogar no feriado de 7 de Setembro, desta vez, em Sete Lagoas, diante da sua torcida. Foto: BVFC.

Duas semanas atrás, o time estreou na Copa Ouro, esta tradicional competição das categorias de base, que reúne mais de 60 equipes da região metropolitana de Belo Horizonte. Os jogos aconteceram em Santa Luzia, contra o Colorado. Os resultados foram os seguintes:

Colorado 00 x 02 Bela Vista - Categoria Sub-17 (gols do volante Ronaldo e do atacante Matheus).

Colorado 04 x 00 Bela Vista - Categoria Sub-15.

Venha para o Estádio Santa Luzia, o Bela Vista precisa do seu apoio!

OBSERVAÇÃO: Os treinos com os atletas das categorias Sub-15 e Sub-17 estão acontecendo às segundas, quartas e sextas-feiras, de 14:00 às 17:00. Quem quiser participar, pode agendar um horário para a realização de testes. Os números de contato estão nas redes sociais do Bela Vista.

Tempo Esportivo

1º Tempo

A Fifa sorteou os confrontos e o chaveamento do Mundial de Clubes 2023. O evento aconteceu no início desta semana, em Jidá, na Arábia Saudita, palco do torneio, que ocorrerá em dezembro. Dos sete clubes participantes, seis já estão definidos, faltando apenas conhecer o campeão da Copa Libertadores. Palmeiras, Internacional, Fluminense e Boca Juniors seguem vivos na disputa do torneio Sul-Americano e buscam a vaga no Mundial.

Os times já classificados são:

Ásia: Urawa Red Diamonds (Japão), campeão da Champions League da AFC;

África: Al-Ahly (Egito), campeão da Champions League da CAF;

Europa: Manchester City (Inglaterra), campeão da Champions League da Uefa;

América do Norte, Central e Caribe: León (México), campeão da Concachampions;

Oceania: Auckland City (Nova Zelândia), campeão da Champions League da OFC; e

País-sede: Al-Ittihad, campeão da Liga Saudita.

A partir de 2024, a ideia da Fifa é promover algumas mudanças, como, por exemplo, a exclusão do país-sede. Já em 2025, o novo Mundial de Clubes será implementado, com 32 times disputando o torneio, que passará a acontecer de quatro em quatro anos.

Veja como ficaram os confrontos e o chaveamento:

Quartas de final:

Al-Ittihad X Auckland City;

Al-Ahly X Al-Ittihad ou Auckland City; e

León X Urawa Red Diamonds.

Semifinais:

Vencedor da Libertadores X Al-Ahly, Al-Ittihad ou Auckland City; e

Manchester City X León ou Urawa Red Diamonds.

2º Tempo

A primeira impressão é a que fica! A constante troca de treinadores no futebol brasileiro é sempre alvo de críticas. Há quem diga que o imediatismo atrapalha até no mercado, quando um clube precisa escolher um técnico. A Sociedade Anônima do Futebol (SAF) chegou em 2021, com a expectativa de profissionalizar o comando dos clubes e, assim, poder até diminuir a rotatividade das comissões, mas não tem sido bem assim, pelo menos até agora.

Dos 20 clubes da edição 2023 da Série A do Campeonato Brasileiro, seis são SAF. As demais são associações, ou seja, equipes comandadas por um presidente, que é escolhido por votações dos conselhos deliberativos. Das seis SAFs, cinco trocaram o comando dos times, foram elas: Vasco, Botafogo, Cuiabá, Coritiba (duas vezes) e Cruzeiro (duas vezes).

Então, 85% das Sociedades Anônimas mudaram de treinador. Das associações, 66% fizeram, ao menos, uma troca de comando. Veja os times abaixo. Atlético e América ainda não finalizaram a venda dos clubes, por isso, entraram na conta como associações.

O Cruzeiro fez a troca mais recente de técnico. Em uma fase ruim de Pepa, sem vitória há oito jogos, o clube buscou Zé Ricardo, recém chegado de um clube da segunda divisão do futebol japonês, terceiro treinador da temporada e da era SAF. Com a mudança drástica de planejamento, Pedro Martins, Diretor Executivo do clube, afirmou que as gestões dos clubes-empresa também vão errar.

A equipe comandada por Pepa venceu, pela última vez, em 08 de julho, por 1 a 0, sobre o Vasco. Desde então, foram oito partidas, com cinco empates e três derrotas. Chegou aos 26 pontos, ficando em 12º lugar e cinco pontos acima da zona do rebaixamento.

O próximo compromisso do Cruzeiro, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para a quinta-feira da semana que vem, contra o Santos, na Vila Belmiro. Será a estréia oficial de Zé Ricardo à frente da equipe estrelada.