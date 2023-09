Bela Vista vai decidir seu futuro na Copa Ouro em Belo Horizonte

O feriado de 7 de Setembro foi de fortes emoções e de muitas alegrais para o torcedor do Bela Vista. Depois de estrear com uma vitória e uma derrota na Copa Ouro de futebol de categorias de base, o BV enfrentou o Arena Verde de Contagem nas categorias Sub-15 e Sub-17 e conquistou duas vitórias sensacionais. Foram os primeiros jogos dentro de casa na competição. Foi registrada ótima presença de público no Estádio Santa Luzia.

Foto: Divulgação

A categoria Sub-17 bateu o Arena Verde por 2 x 1, numa partida com domínio total do Bela Vista no primeiro tempo e com bastante equilíbrio na etapa complementar. Silas foi o herói do Periquito, com um gol de falta na etapa final, quando a partida encaminhava para terminar empatada em 1 x 1. Com o resultado, segundo triunfo consecutivo, a equipe de Sete Lagoas está praticamente classificada para a próxima fase. Na rodada final jogará para garantir a primeira colocação da chave, o que é muito importante, pois se confirmar o primeiro lugar geral, trará os jogos das etapas seguintes para Sete Lagoas.

Pela categoria Sub-15, depois de uma estréia ruim, perdendo por 4 x 0 em Santa Luzia, o BV se recuperou em grande estilo e conquistou uma vitória sensacional por 6 x 0. O resultado deixa o time vivo na disputa e novo triunfo na rodada final vai garantir a equipe na próxima fase da competição. É possível até sonhar com o primeiro lugar da chave, dependendo de outros resultados.

A terceira rodada da Copa Ouro está prevista para o dia 23 de setembro, em Belo Horizonte. Na ocasião, as duas categorias do Bela Vista vão enfrentar o Captação Washington Lima, agremiação da capital mineira e que tem um trabalho bastante consistente na formação de jovens atletas para o futebol brasileiro.

Os horários dos jogos da penúltima rodada ainda serão confirmados pela coordenação do torneio.

OBSERVAÇÃO SOBRE TREINOS: Os treinos com os atletas das categorias Sub-15 e Sub-17 estão acontecendo às segundas, quartas e sextas-feiras, de 14:00 às 17:00. Quem quiser participar, pode agendar um horário para a realização de testes. Os números de contato estão nas redes sociais do Bela Vista.

Tempo Esportivo

1º Tempo

Nem lá, nem cá! A torcida do Cruzeiro ocupa, com freqüência, as redes sociais e tem feito seguidos protestos contra a situação do time na atual temporada (são 8 jogos seguidos sem vitórias). Ronaldo já rebateu em algumas oportunidades, dizendo que ninguém foi enganado e que o principal objetivo do time, em 2023, é a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.



Na Espanha a situação é ainda pior! O Valladolid empatou com o Elche por 1 a 1, no último final de semana, e tem apenas uma vitória nos cinco primeiros jogos da Segunda Divisão Espanhola. O resultado aumentou ainda mais a fúria da torcida da equipe contra o brasileiro Ronaldo, sócio majoritário e presidente do clube, e o técnico Paulo Pezzolano, que chegou a se explicar com um grupo de torcedores após a partida.

Antes, durante e depois do jogo no estádio Zorrilla, foram vários os protestos de diferentes grupos de torcedores do clube. Os gritos pediam as saídas do técnico Paulo Pezzolano e de Ronaldo, que é dono da SAF do Cruzeiro. Um cântico contra o dirigente e ex-jogador brasileiro cobrava mais investimento com uma rima com um palavrão.

Uma grande faixa foi exibida nos arredores do estádio com a frase: “Cinco anos de mentiras, à beira do abismo. Basta já!”

Ronaldo sofre críticas da torcida e da imprensa no Valladolid, que sofreu seu segundo rebaixamento em cinco anos da gestão do brasileiro.

2º Tempo

Desde a semana passada foram iniciadas as disputas das eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 pelo planeta.

O Mundial de Estados Unidos, Canadá e México será o primeiro a contar com 48 seleções, uma grande ampliação em relação às últimas edições do torneio, que há duas décadas contavam com 32 equipes. Isso provocou diversas mudanças nas eliminatórias, já que mais times irão se classificar para a Copa a partir de agora.

A principal beneficiada foi a África, que viu suas vagas diretas quase dobrarem: ao invés das 5 de antes, agora 9 equipes do continente se classificam.

A Oceania também se deu bem, já que passou a ter uma vaga direta na competição da Fifa e não será mais obrigada a disputar um playoff para estar no certame.

Na América do Sul, por sua vez, agora até 7 das 10 seleções que disputam as eliminatórias podem ir ao Mundial: 6 de forma direta e 1 através do playoff.

Veja as vagas para a Copa do Mundo a partir de 2026:

Ásia: 46 times | 8 vagas diretas | 1 vaga de playoff

África: 54 times | 9 vagas diretas | 1 vaga de playoff

Concacaf: 35 times | 6 vagas diretas* | 2 vagas de playoff

Conmebol: 10 times | 6 vagas diretas | 1 vaga de playoff

Oceania: 11 times | 1 vaga direta | 1 vaga de playoff

Europa: 55 times | 16 vagas diretas

*Para 2026, Estados Unidos, Canadá e México já estão classificados por serem sedes.

A Copa do Mundo da FIFA de 2026, no Canadá, México e Estados Unidos será realizada de 11 de junho a 19 de julho.