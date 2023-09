Periquito faz rodada dupla decisiva pela Copa Ouro

O próximo domingo será de fortes emoções para os torcedores do Bela Vista, sobretudo para os atletas, pais e responsáveis e comissões técnicas das equipes Sub-15 e Sub-17.

É que as duas categorias farão jogos decisivos pela 3ª rodada da Copa Ouro, contra o Captação Washington Lima, agremiação da capital mineira, que tem um trabalho de forma bastante consistente na formação de jovens atletas para o futebol brasileiro.

As partidas serão disputadas em Belo Horizonte, no Campo da Saga, bairro São Gabriel, sendo que a categoria Sub-17 entra em campo às 15 horas e a categoria Sub-15 às 16:20.

RELEMBRANDO:

A categoria Sub-17 soma duas vitórias na Copa Ouro. Na rodada passada, em Sete Lagoas, venceu o Arena Verde por 2 x 1, numa partida com domínio total do Bela Vista. Na rodada do próximo final de semana, o time jogará para garantir a classificação e a primeira colocação da chave, o que é muito importante, pois se confirmar o primeiro lugar geral, trará os jogos das etapas seguintes para Sete Lagoas.

Pela categoria Sub-15, depois de uma estréia ruim, perdendo por 4 x 0 em Santa Luzia, o BV se recuperou em grande estilo e conquistou uma vitória sensacional por 6 x 0. O resultado deixou o time vivo na disputa e novo triunfo na partida de domingo vai garantir a equipe na próxima fase da competição. É possível até sonhar com o primeiro lugar da chave, dependendo de outros resultados.

Marcos Salatini, Diretor das Categorias de Base do Bela Vista, comentou a participação das duas equipes na Copa Ouro: “Temos feito uma campanha muito boa, fruto de um trabalho sério e de muita dedicação dos atletas e comissão técnica. Os jogos do final de semana serão bastante difíceis, porque o adversário tem um projeto muito forte voltado para o futebol de base. Independente do que acontecer no domingo, seguiremos com chances de classificação, pois ainda teremos mais uma rodada para jogar em outubro. O torcedor do Bela Vista pode ter certeza de que estamos fazendo um trabalho muito positivo, vamos revelar atletas realmente promissores e, a cada dia, vamos fortalecer o clube, para que, num futuro próximo, possamos alçar vôos ainda mais altos, pois temos uma camisa muito tradicional para honrar e defender!”

OBSERVAÇÃO SOBRE TREINOS: Os treinos com os atletas das categorias Sub-15 e Sub-17 estão acontecendo às segundas, quartas e sextas-feiras, de 14:00 às 17:00. Quem quiser participar, pode agendar um horário para a realização de testes. Os números de contato estão nas redes sociais do Bela Vista.

Tempo Esportivo

1º Tempo

Previsto inicialmente para ser assinado em julho por Cruzeiro e Mineirão, o contrato de fidelidade entre as partes - a ser válido até o fim de 2025 - está perto de ser firmado. Foi o que informou o CEO da SAF cruzeirense, Gabriel Lima. Ele não estipulou um novo prazo. O primeiro era para até o fim de julho.

O Cruzeiro havia proposto ter os jogos em 2023 com um modelo indicado pela Minas Arena. O clube mineiro passaria a pagar uma taxa de 15% nos jogos - como proposta pela gestora - e iria comercializar as 54 mil cadeiras. A partir de 2024, o Cruzeiro passaria a ter ganhos maiores no acordo. O aval foi realizado pelo Governo de Minas. Antes, foram duas propostas negadas.

O novo contrato entre clube e estádio prevê ainda que o Cruzeiro jogue no Mineirão até 2025 e o repasse dos lucros para o time celeste deverá ser progressivo, aumentando a cada ano. O Cruzeiro deve participar da manutenção do gramado e da organização dos jogos que vai mandar no local.

2º Tempo

Segunda-feira o América terá um jogo decisivo para a continuidade na Série A do Campeonato Brasileiro. O Coelho enfrenta o Vasco, em jogo atrasado pela 15ª rodada. A equipe mineira atuará em casa, no Independência. O América não possui um bom desempenho em jogos contra times do Z-4. Em três jogos, o Coelho venceu uma vez e perdeu as outras duas. No primeiro turno, o América perdeu para Santos e Coritiba. No returno, o Coelho venceu o Peixe, no único confronto até então.

O Vasco vem de duas vitórias por goleadas na competição, diante de Fluminense e Coritiba e soma 23 pontos. Uma vitória na segunda-feira vai tirar a equipe cruzmaltina da zona de rebaixamento após 20 rodadas consecutivas. O América segue em 19º lugar com apenas 17 pontos.

3º Tempo

O ano de 2024 promete ainda mais emoções para o futebol brasileiro, afinal, será uma temporada com Copa América e Olimpíada de Paris, eventos de peso que acabam espremendo (ainda mais) o calendário nacional.

O alto número de eventos, porém, preocupa os fãs do futebol, pois a modalidade já é famosa por contar com um calendário bem extenso no Brasil. Inclusive, em 2023, a CBF passou a utilizar a pausa nas datas Fifa, situação que não acontecia antes e costumava desfalcar diversos clubes que tinham jogadores convocados pelas seleções.

Pensando em 2024, a CBF precisa organizar um calendário contando com as seguintes quantidades de datas:

Estadual: 16 datas

Campeonato Brasileiro: 38 datas

Libertadores: de 13 a 17 datas; Sul-Americana: de 13 a 15 datas

Copa do Brasil: de 10 a 12 datas

Mundial de clubes: 2 datas

Supercopa do Brasil: 1 data

Desafio de clubes: 1 data*

Recopa Sul-Americana: 2 datas*

* Pode ser necessário reservar datas para a Recopa Sul-Americana e para o Desafio de clubes, uma vez que são competições que podem ou não contar com equipes brasileiras. Além disso, apenas eliminações precoces na Libertadores e Sul-Americana podem encurtar o calendário nacional.