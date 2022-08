VAGAS: Na contramão do desemprego em Sete Lagoas! / Coluna / Breno Borges / Recursos Humanos

É comum o índice de desemprego ser noticiado diariamente nos veículos de informações que divulgam sobre o assunto, mas alguns fenômenos nem sempre são apresentados, para que seja possível compreender as escolhas dos desempregados x ofertas das vagas pelas empresas.

Nas pesquisas, normalmente os índices se destacam apenas pelos números de desempregados, as contratações e\ou números de pessoas com trabalho formal e informal. As “VAGAS RECUSADAS PELOS CANDIDATOS” nunca entram nas pesquisadas para alinhar o mercado não só da demanda x procura, mas entender o aceite e a recusa dos candidatos.



A exemplo de Sete lagoas-MG nos últimos 06 meses, iniciamos uma pesquisa dentro apenas dos resultados dos processos de triagens e seleção conforme as demandas das vagas e dispensa dos candidatos no momento da convocação para entrevistas, para que seja possível ajudar os profissionais desempregados e suas escolhas e ao mesmo tempo compreender a demora de alguns setores e vagas a serem preenchidas.



Em Sete Lagoas-MG as vagas mais recusadas pelos candidatos, se destacam nos setores de Supermercados, Atacadistas, Siderúrgicas, Shopping e Lojas varejistas, sendo necessário um maior retrabalho e tempo de seleção para fechar as vagas.

Os primeiros resultados da nossa pesquisa dentro do nosso sistema de triagens, seleção e agendamentos de entrevistas são:



01 - O perfil destes candidatos, são candidatos que tem experiência anterior no setor, estão desempregados, são escolhidos para entrevistas, mas não querem mais retornar ao setor.



02 - Quando o perfil do candidato que recusam estas vagas é do primeiro emprego, as principais alegações, são: Não gostariam de iniciar seu primeiro emprego neste setor ou tipo de emprego, mesmo tendo seu perfil inicial que se enquadram nas oportunidades e são escolhidos para entrevistas.



03 - As principais justificativas são, horário de trabalho, trabalho aos finais de semana\feriados e o próprio setor em que estão as vagas. O salário\benefícios é o último item analisado por este perfil.



04 - O Auxilio Brasil, acrescidos de alternativas da prestação de serviços temporários e informais, podem influenciar na decisão do candidato em aceitar uma determinada vaga.



Este é um tema ainda complexo e que carecem de mais pesquisas quando se trata de aceitar ou não uma vaga, os candidatos tem particularidades que não aparecem em pesquisas de desemprego.

Exemplo: Em uma seleção para camareiras para um excelente hotel de Sete Lagoas-MG incluindo todos os benefícios do setor e o salário compatível com o mercado, dentre as candidatas que se enquadram no perfil, 50% estão desempregadas de 1 a 2 anos, mas já trabalham informal como diaristas e seus ganhos são superiores aos ofertados pelo mercado formal de camareira, mas nas pesquisas do governo estas mesmas candidatas sempre aparecerão como desempregadas, sem possibilitar um estudo das suas recusas de oportunidades neste período.



As pesquisas ainda é o único caminho, para compreender estes e outros fenômenos, que não aparecem nos índices de desemprego, mas é vivido na pratica pelos candidatos e suas escolhas, refletindo diretamente no tempo para concluir as contratações das empresas.







