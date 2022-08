Jovem é morto a tiros enquanto voltava de festa rural, em Minas

Um grupo de quatro pessoas foi baleado enquanto voltava de uma festa rural no distrito de Floresta, em Central de Minas, no último sábado (13). Um jovem de 25 anos acabou não resistindo aos ferimentos. Tudo aconteceu, segundo testemunhas, por conta de duas discussões durante a festividade.

Ocorrência foi registrada no distrito de Central de Minas — Foto: Imagem ilustrativa - Reprodução / Google Street View

De acordo com a Polícia Militar, uma das vítimas contou que voltava da festa em um carro com três amigos quando uma moto, com dois ocupantes, se aproximou e a dupla começou a atirar contra eles. O motorista do carro saiu correndo e apenas voltou quando os suspeitos tinham ido embora. Um passageiro também saiu e acabou não retornando.

A testemunha relatou que ao ver o motorista com ferimentos optou por prestar socorro e levá-lo até o Hospital Municipal Jesus Menino, em Central de Minas. O jovem, conforme informado pelo médico plantonista, chegou morto à unidade de saúde. A perícia da Polícia Civil identificou três disparos contra o rapaz.

Ainda segundo o relato da testemunha, duas discussões aconteceram enquanto o grupo estava na festa rural. A primeira delas envolvia a namorada do jovem, que acabou morrendo, pois um homem a teria “cantado”, o que gerou revolta no rapaz. Uma briga foi registrada, mas sem agressões físicas.

O outro conflito seria por conta do preço de um pino de cocaína. Dois integrantes do grupo ficaram insatisfeitos em pagar R$ 70 e queriam comprar por R$ 50. Isso teria ocasionado mais uma discussão.

Ainda não se sabe quem atirou contra o grupo, apenas que os ocupantes da moto fugiram. Imagens do circuito de segurança registraram a ação criminosa e serão repassadas para auxiliar nos trabalhos investigativos.

Dois celulares, uma munição de calibre 9 milímetros e calibre 32, além de uma porção de maconha foram apreendidas pela polícia. As demais vítimas foram levadas para o Hospital Municipal de Governador Valadares. Uma delas foi liberada logo após o atendimento.

Com O Tempo