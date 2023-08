Coluna - Fisioterapia Esportiva / Lesões Comuns na Corrida / Gabriel Paiva

A corrida é uma atividade física popular que traz inúmeros benefícios para a saúde. No entanto, como em qualquer esporte, os corredores estão sujeitos a lesões. Essas lesões podem surgir devido ao impacto constante e repetitivo nas articulações e músculos durante a corrida, afetando não apenas o desempenho, mas também a saúde geral. Existem várias lesões comuns que afetam os atletas de corrida, algumas das quais podem ser evitadas com precauções adequadas. Neste artigo, discutiremos as lesões mais frequentes nesse esporte, suas causas e formas de prevenção.

No mundo da corrida, uma das lesões mais comuns é a síndrome da banda iliotibial, que causa dor na região lateral do joelho. Essa lesão ocorre quando a banda ou trato iliotibial, um tecido fibroso que se estende do quadril até a tíbia, fica inflamado devido ao atrito repetitivo durante a corrida. O fortalecimento dos músculos do quadril e o uso de tênis adequados podem ajudar a prevenir essa lesão.

(Foto: Living Fitness/ Creative Commons / Flickr)

Outra lesão recorrente é a síndrome do estresse tibial medial, também conhecida como canelite. Essa condição é caracterizada por dor ao longo da borda interna da tíbia, resultante de um esforço excessivo nos músculos e ossos da perna. Geralmente, ocorre devido a um aumento repentino da carga de treinamento ou a uma técnica de corrida inadequada. A prevenção da canelite envolve o uso de tênis adequados, a realização de fortalecimento muscular e a inclusão de treinos de baixo impacto, como natação ou ciclismo, para diversificar a atividade física.

Outra lesão comum entre os corredores é a fascite plantar, uma inflamação da fáscia plantar, uma faixa espessa de tecido que conecta o calcanhar aos dedos do pé. A fascite plantar causa dor intensa no calcanhar, especialmente nos primeiros passos após o repouso. Alongamentos regulares dos músculos da panturrilha e o uso de palmilhas ortopédicas podem ser eficazes na prevenção e tratamento dessa lesão.

A tendinopatia patelar, também conhecida como "joelho do corredor", é outra lesão comum entre os atletas de corrida. Ela ocorre quando o tendão patelar, que conecta a patela (rótula) ao osso da tíbia, inflama-se. Essa lesão geralmente é resultado do excesso de treinamento ou da falta de fortalecimento adequado dos músculos do quadril e da coxa. A redução da intensidade do treino, o fortalecimento e alongamento dos músculos da coxa podem auxiliar na recuperação e prevenção desta lesão.

Em conclusão, as lesões são uma realidade comum para os corredores, mas existem medidas que podem ser tomadas para minimizá-las. Além de se equipar com calçados adequados e realizar exercícios regulares, é fundamental ouvir o corpo e respeitar os limites individuais. O descanso adequado, o treinamento progressivo e o fortalecimento dos músculos são elementos essenciais para prevenir lesões. Em caso de dor persistente, é importante buscar a orientação de um profissional de saúde especializado, como um fisioterapeuta ou médico do esporte, para um diagnóstico preciso e um plano de tratamento adequado. Com cuidado e atenção, os corredores podem desfrutar da prática esportiva de forma saudável e sem lesões.

Contato e Localização

Rua José Alencar Drumond 70 - Jardim Cambui, Sete Lagoas - MG, 35700-398

Tel: (31) 3152-5005