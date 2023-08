Campeonato de Squash em Sete Lagoas

Chegando na reta final, a 4ª Etapa do Circuito Mineiro, a 14ª Copa Nero de Squash, promete ser o evento esportivo do ano em Sete Lagoas!

A partir de quinta-feira as 17:30, o Trocando Paralela, o maior canal dos esportes com raquete SQUASH e BEACH TENNIS, vai transmitir ao vivo pelo YouTube todos os jogos desse incrível campeonato!

Então, não perca tempo! Inscreva-se agora mesmo no canal www.youtube.com/@trocandoparalela e ative o sininho para receber notificações quando estivermos ao vivo!

Além disso, acompanhe a cobertura completa do evento pelo Instagram @trocandoparalela e squash.power! Lá você encontrará fotos, vídeos e entrevistas exclusivas com os atletas que estão avançando no campeonato. Prepare-se para mergulhar nesse universo esportivo incrível!

E para você que quer ver tudo de pertinho é só chegar no Nero Espeteria / Squash Power no endereço R. Paulo Frontin, 957 - Centro, assistir os jogos e experimentar as melhores porções e aquele Chopp gelado!

Reserve na sua agenda: sábado, 12 de agosto de 2023 a partir de 10:00! Neste dia, acontecerão todas as finais do campeonato. Será emocionante descobrir quem serão os grandes campeões desta edição do Mineiro!

E para encerrar o evento em grande estilo, o Ferro Velho Pub receberá todos os atletas e convidados para a festa de encerramento! Será um momento de celebração e comemoração. Não fique de fora!

Venha viver toda a emoção da 14ª Copa Nero de Squash em Sete Lagoas