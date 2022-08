ESTOU COM PRÉ DIABETES E AGORA? / Coluna / Pauline Moura / Nutrição

DIABETES ocorre quando a glicemia plasmática de jejum é maior ou igual a 126 mg/dl, a glicemia duas horas após uma sobrecarga de 75 g de glicose igual ou superior a 200 mg/dl ou a HbA1c maior ou igual a 6,5%.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

PRÉ DIABETES- GLICEMIA ENTRE 100 e 125mg/dl

O pré diabetes (pré-DM) é uma condição com elevado risco para desenvolver diabetes tipo 2. Cerca de 25% dos pacientes progridem para diabetes tipo 2, 50% permanecem como estão e 25% revertem para normalidade, em um período observacional de 3 a 5 anos. Indivíduos mais idosos, com sobrepeso ou com outros fatores de risco, por sua vez, tendem a evoluir para Diabetes tipo 2 em maior proporção.

E agora?

💥Estabelecer uma dieta saudável visando redução do peso corporal em pelo menos 5% nos indivíduos com sobrepeso ou obesidade, combinada com atividade física regular é fundamental.

💥As medidas de estilo de vida, por sua vez, nem sempre são satisfatórias. A terapia farmacológica pode ser recomendada em situações específicas, por isso é importante o acompanhamento médico.

💥A dica é não esperar a doença aparecer, quanto antes agir, melhor.

Orientações e suplementos sempre de forma INDIVIDUALIZADA.

💥Pessoas com diabetes e aquelas em risco de diabetes são encorajadas a consumir pelo menos a quantidade de fibra dietética recomendada para o público em geral; aumentar a ingestão de fibras, preferencialmente por meio de alimentos (legumes, leguminosas [feijões, ervilhas e lentilhas], frutas e grãos inteiros intactos) ou por meio de suplementos alimentares, pode ajudar a diminuir modestamente a hemoglobina glicada-

💥As proporções de macronutrientes devem ser individualizadas. : ∼45% de suas calorias de carboidratos, ∼36-40% de calorias de gordura, e o restante (~16-18%) de proteína Independentemente da mistura de macronutrientes, a ingestão total de energia deve ser adequada para atingir as metas de controle de peso.

💥Teve o diagnóstico de pré diabetes? Fale comigo que posso te ajudar.

Contato: @paulinecmoura

Mestra em Educação em Diabetes (IEP Santa Casa), pós-graduada em Nutrição Humana e Saúde pela UFLA, Graduada em Nutrição pela UFOP. Atua na área de educação como docente na FCV (Faculdade Ciências da Vida), também atua na área clínica com atendimentos na clínica TOPFIT e atendimentos personalizados em casa (Personal Diet) e na área da saúde pública na Prefeitura Municipal de Sete Lagoas.