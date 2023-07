Cálculo Renal (pedras nos rins): Recomendações Dietéticas Oxalato de Cálcio / PAULINE MOURA / COLUNA / NUTRIÇÃO

Você já teve pedra nos rins?

Foto ilustrativa/Reprodução: Getty Images

Um baixo volume de urina causado por consumo insuficiente de líquidos ou perda excessiva de líquidos é um dos fatores de risco mais importantes para a formação de cálculos renais. Ou seja BEBA ÁGUA!



✅Os pacientes com cálculos devem aumentar o consumo de frutas e vegetais. Isso pode ser especialmente relevante para pacientes com excreção urinária de citrato abaixo do ideal, pois frutas e vegetais fornecem bicarbonato, precursores que podem promover maior excreção urinária de citrato.



E os pacientes que apresentam cálculos de oxalato?

✅ Aumentar o consumo de frutas e vegetais, pois fornecem substrato (prebióticos) para o crescimento e colonização de bactérias do trato gastrointestinal favorecendo a degradação do oxalato



✅A piridoxina (vitamina B6) tem sido utilizada como adjuvante para pacientes com cálculo. Em pacientes com hiperoxalúria significativa não respondendo à intervenção dietética, a piridoxina pode oferecer uma opção suplementar para o tratamento.



O que fazer?

Fontes de oxalato que podem ser evitadas

*nozes e produtos de nozes

*amendoim

*ruibarbo

*espinafre

*farelo de trigo



✅Vale lembrar que a recorrência de cálculos renais pode ser “Alta absorção de oxalato relacionada a baixa ingestão de cálcio, conforme evidenciado pelos achados nos trabalhos científicos.



✅Mesmo que o cálcio pareça ser a causa das pedras de cálcio, não é. Nas quantidades certas, o cálcio pode bloquear outras substâncias no trato digestivo que podem causar pedras.

✅A suplementação de cálcio deve ser conduzida pelo nutricionista para ajustar a dose e o tipo de mineral adequado.



**VALE LEMBRAR QUE TODAS ESSAS MEDIDAS DEVEM SER ASSOCIADAS AO TRATAMENTO MÉDICO❗