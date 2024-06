Horóscopo Semanal 3 a 10 de junho | Coluna | Thais Olegária

ūüíę Ol√°, seres iluminados! Eu sou a Thais Oleg√°ria: tar√≥loga, astr√≥loga, mestre em reiki e terapeuta hol√≠stica!

ūüĆü Acompanhe-nos para se conectar com as for√ßas do universo e descobrir como essas previs√Ķes podem afetar a sua vida!

‚ö† ÔłŹ Aten√ß√£o: Nossas previs√Ķes t√™m o prop√≥sito de entretenimento e inspira√ß√£o.

PREVIS√ÉO SEMANAL DO ZOD√ćACO - 03 a 10 de junho

√Āries ‚ôą

Arianos, se abram para novas oportunidades, amizades, pessoas, projetos. √Č um excelente momento para expressar seus dons e talentos. Palavra desta semana √©: Novidades

Touro ‚ôČ

A primeira semana de junho pede cuidado com o corpo físico para os taurinos, mas trará movimento na vida financeira, com possibilidade de dinheiro inesperado, novas parcerias de trabalho e até mesmo o surgimento de alguém para os solteiros. Palavra desta semana: Autocuidado.

Gêmeos ♊

Esta semana traz força total para os geminianos possibilitando o investimento no autoconhecimento, autocuidado e no visual. Cuidado com a mente e a imunidade. Que tal se presentear? Palavra desta semana: Autocuidado.

C√Ęncer ‚ôč

A primeira semana de junho traz movimenta√ß√£o no c√≠rculo de amizades e neg√≥cios para os cancerianos, pedindo cuidado com a sa√ļde mental, f√≠sica e espiritual. Aprendam a ter habilidade com as adversidades do dia-a-dia e n√£o levem tudo para o pessoal. Palavra desta semana: Flexibilidade.

Le√£o ‚ôĆ

A primeira semana de junho traz movimentação na área profissional e no círculo de amizades para leoninos e leoninas. Algumas pessoas do passado podem retornar para conversas importantes, e que tal tirar um projeto do papel? Palavra desta semana: Coragem.

Virgem ‚ôć

Semana que traz traz expans√£o, viagens, novos cursos e projetos, e novas oportunidades de trabalho para virginianos. √Č um √≥timo momento, principalmente na vida profissional. Palavra desta semana: Crescimento.

Libra ‚ôé

Librianos, movimenta√ß√£o nas parcerias, nas rela√ß√Ķes amorosas, com intui√ß√£o agu√ßada, insights e at√© sonhos reveladores. Pode haver perda de um ente querido e transforma√ß√£o para novas realidades. Palavra da semana: Transforma√ß√£o.

Escorpi√£o ‚ôŹ

O desafio da semana, escorpianos, é o de lidar com sombras, monstros internos, aceitar dificuldades, perdoar o passado e perdoar a si mesmo. A espiritualidade estará presente, trazendo algo inesperado. Palavra da semana: Perdão.

Sagit√°rio ‚ôź

A primeira semana de junho traz movimentação na parceria, negócios e na vida amorosa para sagitarianos e sagitarianas. Pede prudência e planejamento com a rotina e cuidado com o corpo físico. Palavra da semana: Atenção.

Capric√≥rnio ‚ôĎ

Semana que traz movimentação na rotina, no trabalho, nos projetos e na relação afetiva para capricornianos. Pede cuidado com a mente, ansiedade e autocrítica. Palavra da semana: Descanso.

Aqu√°rio ‚ôí

Quest√Ķes ligadas √† fam√≠lia, ancestralidade, casa, trabalho e casamento poder√£o surgir para os aquarianos nesta semana. Tenham cuidado com a autocr√≠tica e para n√£o se anularem em prol de outras pessoas. Palavra da semana: Nutri√ß√£o.

Peixes ‚ôď

Esta semana traz movimentos nos estudos, neg√≥cios, vendas, novas amizade e oportunidades para os piscianos. Quest√Ķes de nutri√ß√£o, carinho, amor, fam√≠lia e ancestralidade estar√£o em destaque, mas cuidado com fofocas e conversas. Palavra da semana: Intera√ß√£o.

Para consultas particulares e orienta√ß√Ķes personalizadas, estou √† disposi√ß√£o atrav√©s do e-mail olegariathais@gmail.com ou via Instagram: @thaisolegaria.