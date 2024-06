Horóscopo Semanal 10 a 16 de junho | Coluna | Thais Olegária

ūüíę Ol√°, seres iluminados! Eu sou a Thais Oleg√°ria: tar√≥loga, astr√≥loga, mestre em reiki e terapeuta hol√≠stica!

ūüĆü Acompanhe-nos para se conectar com as for√ßas do universo e descobrir como essas previs√Ķes podem afetar a sua vida!

‚ö† ÔłŹ Aten√ß√£o: Nossas previs√Ķes t√™m o prop√≥sito de entretenimento e inspira√ß√£o.

PREVIS√ÉO SEMANAL DO ZOD√ćACO - 10 a 16 de junho

‚ôą √Āries:

Arianos e arianas, esta √© uma semana de Lua Crescente em Virgem e quadratura entre Marte em Touro e Plut√£o Retr√≥grado em Aqu√°rio. Cuidado redobrado com rotina, sa√ļde f√≠sica, mental e emocional. √Č um momento de imprevistos, principalmente gastos inesperados. Podem ocorrer algumas discuss√Ķes e at√© mesmo o fim de relacionamentos, pedido de demiss√£o e assuntos familiares e do passado voltam para que voc√™s coloquem os pingos nos ‚Äúis‚ÄĚ.

‚ôČ Touro:

Esta √© uma semana de Lua Crescente em Virgem e quadratura entre Marte em Touro e Plut√£o Retr√≥grado em Aqu√°rio. A semana vai tirar voc√™s da zona de conforto, trazendo v√°rias revela√ß√Ķes, conversas delicadas, quest√Ķes envolvendo trabalho e rela√ß√Ķes afetivas. √Č um per√≠odo para aprender com seus erros e evitar repetir ciclos, que s√£o os mesmos problemas com pessoas diferentes.

♊ Gêmeos:

Semana de Lua Crescente em Virgem e quadratura entre Marte em Touro e Plut√£o Retr√≥grado em Aqu√°rio pede cuidado com a sa√ļde mental e nada de autocobran√ßa. Podem surgir surpresas no financeiro, envolvendo ganhos de dinheiro ou presentes inesperados. Quest√Ķes familiares estar√£o em alta, assim como mudan√ßas f√≠sicas ou mentais. √Č um momento para trabalhar bastante as cren√ßas limitantes e ver o que √© seu ou o que voc√™ herdou da sua fam√≠lia.

‚ôĆ Le√£o:

Leoninos, uma semana de Lua Crescente em Virgem e quadratura entre Marte em Touro e Plut√£o Retr√≥grado em Aqu√°rio coloca em evid√™ncia quest√Ķes financeiras, profissionais e afetivas. Pode ser que alguma m√°scara caia e voc√™ descubra que uma pessoa n√£o √© quem voc√™ pensava. Saiba agradecer pelo que j√° tem para que o universo possa trazer o que voc√™ precisa.

‚ôć Virgem:

Virginianos, uma semana de Lua Crescente em Virgem e quadratura entre Marte em Touro e Plut√£o Retr√≥grado em Aqu√°rio traz expans√£o, conquistas, novas viagens e novas pessoas. Cuidado com a sa√ļde f√≠sica, principalmente. E a boa sorte sorri para voc√™s esta semana.

‚ôé Libra:

Librianos, uma semana de Lua Crescente em Virgem e quadratura entre Marte em Touro e Plut√£o Retr√≥grado em Aqu√°rio pede cuidado com a sa√ļde mental e espiritual. Assuntos envolvendo finan√ßas, beleza, relacionamento e parcerias estar√£o em alta. Pode ser que voc√™s fa√ßam alguma descoberta ou que algum segredo venha √† tona. Tamb√©m ser√° um momento de visibilidade no trabalho! Mantenham a calma e a sabedoria para lidar com as adversidades.

‚ôŹ Escorpi√£o:

Escorpianos, uma semana de Lua Crescente em Virgem e quadratura entre Marte em Touro e Plut√£o Retr√≥grado em Aqu√°rio coloca em alta quest√Ķes envolvendo fam√≠lia, ancestralidade, intui√ß√£o, parcerias e rela√ß√Ķes afetivas. Honrem e reverenciem seus ancestrais, tirem as li√ß√Ķes necess√°rias e sigam em frente. √Č o momento de recome√ßar.

‚ôĎ Capric√≥rnio:

Capricornianos, uma semana de Lua Crescente em Virgem e quadratura entre Marte em Touro e Plutão Retrógrado em Aquário pede que saiam da zona de conforto e tenham coragem de iniciar algo novo, seja um empreendimento, mudança de cidade ou academia. Abandonem os maus hábitos e tudo o que os paralisa.

‚ôź Sagit√°rio:

Sagitarianos, uma semana de Lua Crescente em Virgem e quadratura entre Marte em Touro e Plutão Retrógrado em Aquário pede que tirem um sonho antigo da gaveta, revisitem o passado e reciclem alguma ideia. Não tenham vergonha de pedir ajuda caso não estejam conseguindo dar conta de algo.

‚ôí Aqu√°rio:

Aquarianos, semana de Lua Crescente em Virgem e quadratura entre Marte em Touro e Plut√£o Retr√≥grado em Aqu√°rio destaca quest√Ķes como fam√≠lia, ancestralidade e espiritualidade. √Č uma semana m√°gica, pois a espiritualidade vai falar com voc√™s atrav√©s de v√°rias formas. Fiquem atentos aos sinais e anotem seus sonhos, pois futuramente podem fazer sentido.

‚ôď Peixes:

Piscianos, uma semana de Lua Crescente em Virgem e quadratura entre Marte em Touro e Plut√£o Retr√≥grado em Aqu√°rio coloca suas rela√ß√Ķes em revis√£o e talvez muitas pessoas do passado retornem. D√™em mais aten√ß√£o √† sa√ļde mental, pois a cabe√ßa pode estar cheia. Que tal descansar, fazer medita√ß√£o ou massagem?

Para consultas particulares e orienta√ß√Ķes personalizadas, estou √† disposi√ß√£o atrav√©s do e-mail olegariathais@gmail.com ou via Instagram: @thaisolegaria.