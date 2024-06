Horóscopo Semanal 17 a 23 de junho | Coluna | Thais Olegária

ūüíę Ol√°, seres iluminados! Eu sou a Thais Oleg√°ria: tar√≥loga, astr√≥loga, mestre em reiki e terapeuta hol√≠stica!

ūüĆü Acompanhe-nos para se conectar com as for√ßas do universo e descobrir como essas previs√Ķes podem afetar a sua vida!

‚ö† ÔłŹ Aten√ß√£o: Nossas previs√Ķes t√™m o prop√≥sito de entretenimento e inspira√ß√£o.

PREVIS√ÉO SEMANAL DO ZOD√ćACO - 17 a 23 de junho

‚ôą√Āries

Semana em que voc√™s estar√£o sens√≠veis, afetuosos, amorosos e rom√Ęnticos. Apenas cuidado com vitimismo, com o drama, com melancolia e para n√£o ficar remoendo o passado. Ser√° uma semana em que V√™nus, Merc√ļrio e Sol entrar√£o no signo de C√Ęncer e a Lua Cheia ocorrer√° em Capric√≥rnio, com o Solst√≠cio de inverno. Os √Ęnimos estar√£o √† flor da pele, cuidado para n√£o agir sem pensar.

Quest√Ķes profissionais tamb√©m ficar√£o mais claras, podendo surgir feedbacks maravilhosos.

‚ôČTouro

Semana em que voc√™s estar√£o voltados para assuntos ligados a cursos, viagens, f√©, expans√£o, vizinhos, irm√£os e intui√ß√£o. S√≥ cuidado para n√£o ser dominado pela ansiedade e agir ou falar sem pensar. Merc√ļrio, V√™nus e Sol entrar√£o no signo de C√Ęncer e a Lua Cheia ocorre em Capric√≥rnio. √Č o momento de olhar para o passado, aprender com os erros e fazer os movimentos necess√°rios para construir um futuro melhor.

♊ Gêmeos

Geminianos, est√° semana trar√° √† tona dons, talentos, valores, finan√ßas, beleza e autoestima. Voc√™s podem receber uma nova proposta de trabalho, aumento salarial ou uma surpresa maravilhosa, pois Sol, V√™nus e Merc√ļrio entram em C√Ęncer e a Lua Cheia ocorre em Capric√≥rnio. √Äs vezes, as coisas surgem de onde menos esperamos.

‚ôč C√Ęncer

Primeiramente, feliz anivers√°rio! Que este novo ciclo seja maravilho para voc√™ canceriano. Esta semana trar√° v√°rias oportunidades, sorte, amor e sexo. Apenas cuidado para n√£o ficar preso no passado, pois temos a entrada de Sol, Merc√ļrio e V√™nus em C√Ęncer e a Lua Cheia em Capric√≥rnio. √Č sempre bom recome√ßar. Recome√ßar n√£o √© negar o passado, √© honr√°-lo, reverenci√°-lo e seguir em frente.

‚ôĆ Le√£o

Semana que pede aten√ß√£o com a imunidade. Cuidado com enxaquecas e viroses, revise a rotina e os h√°bitos de voc√™s. Semana que vem questionar o porqu√™ de Sol, V√™nus e Merc√ļrio entrarem em C√Ęncer e a Lua Cheia em Capric√≥rnio.

O que seria de nós sem que nosso corpo gritasse quando algo está errado? Respeite seus limites.

‚ôć Virgem

Novos projetos, parcerias, novas amizades e clientes para esta semana, virginiano. Para quem estiver solteiro, pode aparecer uma pessoa que chame a aten√ß√£o. Uma semana com a entrada de Sol, Merc√ļrio e V√™nus em C√Ęncer e a Lua Cheia em Capric√≥rnio. O novo d√° medo, mas v√° com medo mesmo.

‚ôé Libra

Librianos e librianas, esta semana trar√° assuntos relacionados √† fam√≠lia e ancestralidade. Voc√™s v√£o come√ßar a colher os frutos profissionalmente, pois temos a entrada de V√™nus, Sol e Merc√ļrio no signo de C√Ęncer e a Lua Cheia em Capric√≥rnio.

Honre e reverencie quem veio antes de vocês, seu passado, e vá construir o futuro que tanto desejam.

‚ôŹ Escorpi√£o

Semana que trar√° quest√Ķes sobre novos estudos, conhecimento, comunica√ß√£o, cursos, viagens, f√©, espiritualidade e expans√£o, pois Sol, V√™nus e Merc√ļrio est√£o em C√Ęncer e a Lua Cheia ocorre em Capric√≥rnio.

"Andar com f√© eu vou, que a f√© n√£o costuma falhar ūüé∂." Confie na condu√ß√£o superior, naquilo que os olhos n√£o veem, mas a alma e o cora√ß√£o sentem.

‚ôź Sagit√°rio

Sagitarianos e sagitarianas, esta semana o universo vai cobrar de voc√™s uma postura perante seus dons e talentos. Ser√° que voc√™s est√£o desenvolvendo seu potencial, sua melhor vers√£o? Pode vir dinheiro inesperado e a intui√ß√£o estar√° aflorad√≠ssima, pois Sol, V√™nus e Merc√ļrio entram em C√Ęncer e a Lua Cheia ocorre em Capric√≥rnio.

A intuição é o GPS da alma! Confie na sua intuição, ela irá te auxiliar nesta semana.

‚ôĎ Capric√≥rnio

A semana para voc√™s capricornianos, estar√° ligada a assuntos sobre estrutura, limites, novos projetos, novas oportunidades e novas parcerias. Cuidado, pois alguns inimigos ocultos podem ser revelados. Uma semana com Sol, V√™nus e Merc√ļrio em C√Ęncer e a Lua Cheia em Capric√≥rnio, iluminando tudo que precisa ser visto.

√Č melhor um inimigo declarado do que um amigo falso. N√£o agradar a todos faz parte da vida, apenas siga seu caminho e n√£o desista.

‚ôí Aqu√°rio

Esta ser√° uma semana que trar√° gatilhos do passado, quest√Ķes da psique, da mente, comunica√ß√£o, intelecto e estudos, pois Sol, V√™nus e Merc√ļrio entram em C√Ęncer e a Lua Cheia ocorre em Capric√≥rnio. Cuidado com a mente, ela costuma roubar sonhos. Tente controlar a ansiedade e n√£o aja por impulso.

‚ôď Peixes

Piscianos e piscianas, esta ser√° uma semana que trar√° assuntos como criatividade, novos hobbies, novos projetos, novas amizades e parcerias, pois Sol, V√™nus e Merc√ļrio entram em C√Ęncer e a Lua Cheia ocorre em Capric√≥rnio.

Ria sempre, afinal, todo riso é reza!

module[1754]}

Para consultas particulares e orienta√ß√Ķes personalizadas, estou √† disposi√ß√£o atrav√©s do e-mail olegariathais@gmail.com ou via Instagram: @thaisolegaria.