Horóscopo Semanal 12 a 18 de maio | Coluna | Thais Olegária

PREVIS√ÉO SEMANAL DO ZOD√ćACO - 12 a 18 de maio

√Āries ‚ôą

Uma semana que pede aos arianos e arianas mais cuidado com o que for falar ou escrever, porque merc√ļrio est√° nos √ļltimos graus de √°ries, onde se prepara para entrar no signo Touro.

Arianos, pensem no que querem para o futuro de vocês.

Touro ‚ôČ

Uma semana bem movimentada para os nativos de Touro. Desde que Urano chegou no signo de Touro, os taurinos n√£o tem um dia de paz. Haver√° nesta semana uma conjun√ß√£o entre sol e Urano no signo de touro, promovendo momentos de mudan√ßas. Neste per√≠odo, merc√ļrio tamb√©m entrar√° em touro.

Taurino(a), que a mudança comece por você, e que ela chegue com a paz para sua alma.

Gêmeos ♊

Semana em que os geminianos v√£o se sentir muito bem, porque merc√ļrio (regente de g√™meos) sai de √°ries e entra em touro, ou seja, sai do fogo e entra em terra.

Meus queridos geminianos, evitem os extremismos. A lua crescente desta semana pede que você permita na sua vida só o que faz sua alma vibrar.

C√Ęncer ‚ôč

Semana que pede aos cancerianos para se manterem animados. Semana de lua crescente em le√£o, que ir√° trazer √Ęnimo, alegria e felicidades.

Fique esperto com os gastos inesperados.

Le√£o ‚ôĆ

Uma semana que os leoninos e leoninas uma semana de lua crescente em leão desafiando vocês saírem da zona de conforto,provocando crescimento e mudança.

Virgem ‚ôć

Os virginianos come√ßaram a colher os frutos que semearam nos √ļltimos meses, com a passagem do referente de virgem - merc√ļrio - em Touro, voc√™s perceberam se est√£o no caminho certo ou n√£o.

Libra ‚ôé

Librianos, momento em que a vida estar√° leve depois de v√°rios meses tumultuados.

No amor, o romantismo estar√° no ar. Declara√ß√Ķes e demonstra√ß√Ķes de afeto poder√£o ocorrer durante a semana. Para quem est√° solteiro, algu√©m pode aparecer, ou reaparecer por a√≠.

Escorpi√£o ‚ôŹ

Escorpianos, est√° na hora de voc√™s se abrirem para as transforma√ß√Ķes e transmuta√ß√Ķes da vida.

Semana de lua crescente em le√£o, que far√° quadratura para o sol do signo voc√™s, permitindo uma reflex√£o sobre o desafio da semana: entregar o MELHOR de si nas rela√ß√Ķes seja com o outro, seja consigo mesmo.

Sagit√°rio ‚ôź

Uma semana bem movimentada para sagitarianos, cuidado com gastos inesperados. Lua crescente em leão, transborda a felicidade e alegria de vocês.

Cuidado com a ansiedade de querer tudo pra ontem.

Capric√≥rnio ‚ôĎ

Os Capricornianos v√£o come√ßar a colher frutos que semearam, mas ainda precisam de cautela nas a√ß√Ķes. Alguns podem iniciar um novo projeto, ou um novo curso.

Aqu√°rio ‚ôí

Os aquarianos estarão com os nervos à flor da pele, consequência da lua crescente em leão, fazendo oposição ao Sol de vocês.

Impaciência com quem não sabe o que quer da vida ou quem só reclama.

Vocês precisam dar atenção à autoestima de vocês.

Peixes ‚ôď

Semana de √Ęnimo e paix√£o para os piscianos. Lua crescente em le√£o, ou seja, os √Ęnimos estar√£o animados es piscianos estar√£o confiantes.

