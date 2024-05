Horóscopo Semanal 20 a 26 de maio | Coluna | Thais Olegária

ūüíę Ol√°, seres iluminados! Eu sou a Thais Oleg√°ria: tar√≥loga, astr√≥loga, mestre em reiki e terapeuta hol√≠stica!

ūüĆü Acompanhe-nos para se conectar com as for√ßas do universo e descobrir como essas previs√Ķes podem afetar a sua vida!

‚ö† ÔłŹ Aten√ß√£o: Nossas previs√Ķes t√™m o prop√≥sito de entretenimento e inspira√ß√£o.

PREVIS√ÉO SEMANAL DO ZOD√ćACO - 20 a 26 de maio

√Āries ‚ôą

Arianos e arianas, esta semana de lua cheia vai trazer v√°rias informa√ß√Ķes, insights, intui√ß√Ķes e mudan√ßas de "mindset", principalmente sobre sua vida como um todo e sua rela√ß√£o com dinheiro e amor. Ser√° que voc√™s est√£o negligenciando suas responsabilidades em suas vidas?

Touro ‚ôČ

Taurinos e taurinas, esta semana de lua cheia vai pedir atenção à vida financeira. Algum dinheiro inesperado pode aparecer. Para quem trabalha com redes sociais, é uma boa oportunidade para serem mais vistos. Que tal começar um curso ou um novo hobby?

Gêmeos ♊

Geminianos e geminianas, esta semana o sol entra no signo de G√™meos. Feliz revolu√ß√£o (anivers√°rio)! Que seja um novo ciclo cheio de amor, sa√ļde e felicidade. A semana vai trazer um desconforto, pois a vida pede que voc√™s saiam do comodismo, rompam com ilus√Ķes e tomem cuidado com decep√ß√Ķes com familiares e amigos.

C√Ęncer ‚ôč

Cancerianos e cancerianas, esta semana de lua cheia pede que voc√™s olhem para a sa√ļde, rotina e cuidado com rinite e sinusite. Alguns podem depurar as emo√ß√Ķes e ficar mais emotivos. Est√° tudo bem, voc√™s est√£o apenas encerrando alguns ciclos.

Le√£o ‚ôĆ

Leoninos e leoninas, esta semana de lua cheia vai evidenciar assuntos relacionados a casamento, trabalho e amigos. Apenas cuidado com o autoritarismo. √Č um momento de se conectar com a criatividade para achar solu√ß√Ķes para o dia a dia.

Virgem ‚ôć

Virginianos e virginianas, esta semana de lua cheia vai trazer assuntos ligados √† fam√≠lia e amigos, algumas reconcilia√ß√Ķes, mas tamb√©m algumas decep√ß√Ķes. Alguns v√£o ficar mais introspectivos e reflexivos, encontrando for√ßas no autoacolhimento.

Libra ‚ôé

Librianos e librianas, uma semana de lua cheia vai trazer novos cursos, expansão de consciência, viagens para cidades próximas e assuntos com irmãos e vizinhos. Tenham cuidado com a impulsividade e ansiedade.

Escorpi√£o ‚ôŹ

Escorpianos e escorpianas, esta semana de lua cheia vai destacar assuntos financeiros, podendo haver gastos inesperados, além de temas relacionados à espiritualidade, fins e morte. A semana pede jogo de cintura para lidar com o inesperado.

Sagit√°rio ‚ôź

Sagitarianos e sagitarianas, esta semana de lua cheia vai iluminar a vida de vocês, trazendo fé, confiança, expansão, espiritualidade e assuntos relacionados a casamento, parcerias e inimigos ocultos. Cuidado com o egocentrismo. Aprendam a ouvir antes de tomar qualquer decisão.

Capric√≥rnio ‚ôĎ

Capric√≥rnianos e capricornianas, esta semana de lua cheia pede cuidado com a sa√ļde f√≠sica, mental e espiritual, al√©m de aten√ß√£o ao estresse. √Č uma semana que exige cuidado com a rotina e alimenta√ß√£o, e os assuntos envolvendo trabalho tamb√©m estar√£o em alta.

Aqu√°rio ‚ôí

Aquarianos e aquarianas, esta semana de lua cheia fala sobre o ciclo social de vocês. Já se perguntaram: quem está somando ou sugando? Tente fazer a separação do joio do trigo e se abra para novos círculos sociais.

Peixes ‚ôď

Semana de √Ęnimo e paix√£o para os piscianos. Lua crescente em le√£o, ou seja, os √Ęnimos estar√£o animados e os piscianos estar√£o confiantes.

Para consultas particulares e orienta√ß√Ķes personalizadas, estou √† disposi√ß√£o atrav√©s do e-mail olegariathais@gmail.com ou via Instagram: @thaisolegaria.