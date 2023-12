Promotor de Justiça Paulo Cézar Ferreira recebe Medalha Desembargador Hélio Costa em Sete Lagoas

Ocorreu na noite de quinta-feira (07/12) a Solenidade de Entrega da "Medalha Desembargador Hélio Costa" no Tribunal do Júri em Sete Lagoas. O agraciado foi o Promotor de Justiça Paulo Cézar Ferreira da Silva.

Promotor de Justiça Paulo Cézar Ferreira recebe Medalha Desembargador Hélio Costa. Foto: Vinícius Oliveira/SeteLagoas.com.br

A Medalha foi instituída em 1995 como homenagem ao meritório trabalho do Desembargador Hélio Costa durante sua brilhante carreira de magistrado. Ela é concedida bienalmente e destina-se a agraciar pessoas que venham prestando ou tenham prestado relevantes serviços ao Poder Judiciário.

Estiveram presentes na cerimônia familiares do homenageado, autoridades civis, militares e eclesiásticas, membros do Ministério Público, magistrados, advogados e defensores públicos, membros das equipes de trabalho do Fórum de Sete Lagoas e diversos convidados.

Em seu discurso de agradecimento, o Promotor Paulo Cézar Ferreira destacou a gratidão de ser relacionado a uma trajetória tão longeva como a do Desembargador Hélio Costa, agradeceu o apoio de seus familiares e às amizades construídas durante sua carreira junto ao judiciário em Sete Lagoas.

Confira algumas imagens do evento:

{gallery}fotos_eventos_2023/med_desembargador_helio_costa{/gallery}

Da Redação, Vinícius Oliveira