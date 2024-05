Sindicato dos Metalúrgicos de Sete Lagoas celebra Dia do Trabalhador com evento especial; veja fotos

Aconteceu no dia 1º de maio a comemoração do Dia do Trabalhador do Sindicato dos Metalúrgicos de Sete Lagoas (Instagram @‌sind.metalurgicos7l) . A festa foi realizada na sede da instituição no bairro Catarina. Este evento anual acontece em homenagem aos trabalhadores e suas contribuições para a comunidade.

Foto: Maria Eduarda Alves

O evento contou com música ao vivo de Paulo Markes, rodadas de bingo e sorteios especiais, atrações infantis e delícias gastronômicas. Além disso, em parceria com o Instituto Mix foram oferecidos serviços como cortes de cabelo, barba e design de sobrancelhas aos presentes.

O momento foi dos trabalhadores e suas famílias se reunirem e confraternizar no Sindicato. O SeteLagoas.com.br esteve presente para registrar:

Fotos: Maria Eduarda Alves e João Bastos

Maria Eduarda Alves