A última quarta-feira (1º) foi de comemorar o Dia dos Trabalhadores em Sete Lagoas: diversos eventos marcaram a data, sendo o maior deles a festa realizada pela Prefeitura de Sete Lagoas, que contou com as apresentações de grupos da cidade e as duplas Alan e Alex, e Bruno e Marrone.

Confira como foi a grande festa ocorrida no Parque Náutico da Boa Vista: