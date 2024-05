Aconteceu nesse fim de semana a 3ª Expo Baldim, movimentando a cidade com shows, palestras, gastronomia, calvagada e muito mais. A equipe do SeteLagoas.com.br esteve presente no sábado (11) e registrou os melhores momentos dessa festa que já se tornou tradição na região, confira:

Fotos: Djhéssica Monteiro e Filipe Felizardo