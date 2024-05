Confira fotos dos shows de Sérgio Reis, Evandro Abelin e Sertanejo Classe A no Sanpietro

Estivemos presentes na grande noite do Mercado Sanpietro na última sexta-feira (17) com shows de Sérgio Reis, Evandro Abelin e Sertanejo Classe A!

Confira algumas imagens do evento e também uma entrevista exclusiva com Sérgio Reis:

Fotos e vídeo: Vinícius Oliveira

Ver essa foto no Instagram

Clique e siga as redes sociais do SeteLagoas.com.br para ficar bem informado: Instagram, Twitter, Threads, YouTube, TikTok e Facebook

Receba as notícias do SeteLagoas.com.br via Whatsapp AQUI